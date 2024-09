DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ IN ARAGONA PER SPEZZARE IL DIGIUNO

La diretta MotoGp si annuncia potenzialmente con un solo grande protagonista oggi, domenica 1 settembre, per la gara del Gran Premio d’Aragona 2024 sul circuito del MotorLand Aragon di Alcaniz, che torna nel Motomondiale dopo un anno d’assenza. Naturalmente ci riferiamo a Marc Marquez, che ha dominato i primi due giorni di questo weekend come faceva nei suoi anni più felici, in sostanza fino al 2019. Sembriamo davvero essere tornati indietro nel tempo e quindi l’obiettivo è chiarissimo per Marc Marquez, la cui ultima vittoria risale al Gran Premio dell’Emilia Romagna del 2021 a Misano, il 24 ottobre – quasi tre anni fa, insomma.

Nelle qualifiche Marc Marquez ha inflitto oltre otto decimi a tutti gli inseguitori sul giro secco, nella Sprint poi la vittoria non è mai stata in discussione per il numero 93, che in Aragona ha vissuto il sabato perfetto. Per tutti gli altri è invece in salita la diretta MotoGp, a cominciare da Jorge Martin, secondo ma a distanza piuttosto ampia da Marc Marquez, che ha dato pure la sensazione di non spingere fino in fondo, talmente grande è stata la sua superiorità ieri. La domanda quindi è una sola: potrà cambiare qualcosa per la diretta MotoGp, oppure l’epilogo è già scritto?

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV GP ARAGONA 2024: COME SEGUIRE E ORARI

Per seguire la diretta streaming MotoGp bisogna ricordare che il Gran Premio d’Aragona 2024 avrà come al solito la partenza alle ore 14.00, infatti gli orari saranno quelli classici di tutti gli eventi europei, compreso il warm-up del mattino alle ore 9.40. La corsa invece sarà in programma sui 23 giri del circuito del MotorLand Aragon di Alcaniz, che misura 5,08 km.

La diretta tv MotoGp sarà come al solito garantita su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della televisione satellitare con la telecronaca di Guido Meda ma solo per gli abbonati, perché in chiaro su Tv8 i non abbonati potranno seguire il Gran Premio della Motogp solamente in differita e tra l’altro decisamente più tardi del solito, cioè dalle ore 21.30 di stasera al tasto 8 del telecomando. Infine, la diretta streaming video MotoGp sarà fornita tramite Sky Go o Now Tv.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: FOCUS SUI DUE RIVALI PER IL TITOLO

Abbiamo quindi capito che c’è il rischio che la diretta MotoGp diventi un monologo di Marc Marquez oggi, ma naturalmente ciò non riduce l’attenzione per i due uomini di punta nella classifica del Mondiale Piloti, cioè evidentemente Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Per lo spagnolo possiamo parlare del proverbiale bicchiere mezzo pieno: Martin è lontano da Marquez, ma il suo secondo posto nella Sprint è stato comunque utilissimo, soprattutto a confronto delle difficoltà manifestate da Pecco lungo tutta la gara breve.

Francesco Bagnaia ha completamente sbagliato la partenza sul lato sporco della pista, ma evidentemente il problema non era solo il piazzamento sfortunato sulla griglia di partenza, perché Pecco ha sofferto per tutta la gara, facendosi superare da concorrenti che partivano molto più dietro di lui, come il compagno di squadra Enea Bastianini e addirittura Fabio Quartararo – un altro piccolo salto nel passato, nel weekend in cui Marc Marquez vuole spezzare il suo digiuno. Questi dunque sono gli elementi di massimo spicco per la diretta MotoGp per il Gran Premio d’Aragona 2024…