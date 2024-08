DIRETTA MOTOGP STREAMING: UNA GRANDE DOMENICA AL RED BULL RING

Nel cuore dell’estate ci sta sempre bene un giro sulle verdi colline della Stiria, la diretta MotoGp ci accontenta e ci propone oggi domenica 18 agosto la gara del Gran Premio d’Austria 2024 sul circuito del Red Bull Ring, che sorge tra le località di Zeltweg e Spielberg, in una ambientazione che è senza ombra di dubbio fra le più bucoliche dell’intero Motomondiale. Non fatevi però ingannare dalla tranquillità dell’ambientazione, la battaglia sarà certamente caldissima e già ieri è cominciata con verdetti significativi, in primis la pole position conquistata al mattino da Jorge Martin davanti a Francesco Bagnaia e Marc Marquez, per la prima fila più lussuosa che in questo momento la diretta MotoGp possa offrirci.

Al pomeriggio poi naturalmente abbiamo avuto la Sprint e la vittoria di Pecco Bagnaia, agevolata anche dal long lap penalty per Martin, per cui adesso la classifica parla di 250 punti a testa per il campione del Mondo in carica e per il suo grande rivale, la premessa migliore possibile per la seconda metà della stagione. Pesa invece la caduta di Marc Marquez, che adesso dovrebbe recuperare 71 punti ad entrambi e quindi rischia di uscire di scena per il titolo. Insomma, tanto è già successo ieri al Red Bull Ring, ma i verdetti più significativi del weekend devono ancora arrivare e allora noi non vediamo l’ora di goderci una meravigliosa domenica di metà agosto in compagnia della diretta MotoGp.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV GP AUSTRIA 2024 RED BULL RING: COME SEGUIRE E ORARI

Per seguire la diretta streaming MotoGp sono come al solito fondamentali gli orari del Gran Premio d’Austria 2024, che al Red Bull Ring tornano alla normalità europea dopo alcune (piccole) variazioni a Silverstone. Per farla breve, i 10 minuti mattutini del warm-up inizieranno alle ore 9.40, mentre la partenza della gara della MotoGp sarà alle classiche ore 14.00 per iniziare a percorrere i 28 giri del breve circuito austriaco, che misura infatti soli 4,35 km.

La diretta tv MotoGp sarà a sua volta come al solito garantita anche oggi su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della televisione satellitare con la telecronaca di Guido Meda ma solo per gli abbonati, mentre la diretta streaming video MotoGp sarà fornita tramite Sky Go o Now Tv. Questo perché in chiaro su Tv8 i non abbonati potranno seguire il Gran Premio della Motogp solamente in differita dalle ore 17.05 al tasto 8 del telecomando.

DIRETTA MOTOGP STREMING: I DUE GRANDI RIVALI A PARI MERITO

Siamo all’undicesima gara sulle venti previste per la diretta MotoGp, praticamente a metà del cammino ed è impressionante pensare che non ci sia nemmeno un punto di differenza tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, sempre più protagonisti della stagione. Di certo la domenica è il tradizionale punto di forza di Pecco, che infatti vanta ben sei vittorie contro due nel Gran Premio “completo”, inoltre Bagnaia ha mancato il podio per l’ultima volta ad Austin a metà aprile, per cui la continuità del campione del Mondo è impressionante, con cinque vittorie e due terzi posti negli ultimi sette Gran Premi.

Onore però anche a Jorge Martin, perché non deve essere affatto facile lottare contro il team ufficiale sapendo che a fine anno tu passerai all’Aprilia e la tua squadra diventerà team satellite della Yamaha. Lo spagnolo tuttavia alla domenica non vince da Le Mans e quindi dovrà provare a inventarsi qualcosa, perchè in teoria il trend potrebbe essere favorevole a Bagnaia. Il terzo incomodo potrebbe essere Enea Bastianini più di Marc Marquez stando ai risultati più recenti, ma entrambi avrebbero bisogno di un grande recupero per inserirsi nel duello che promette di animare la diretta MotoGp per il Gran Premio d’Austria 2024 sul circuito del Red Bull Ring…