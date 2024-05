Diretta MotoGp/ Gara live streaming video tv, orario e vincitore GP Catalogna 2024 Barcellona, 26 maggio

DIRETTA MOTOGP: BAGNAIA DEVE RISCATTARSI!

Aleix Espargaro sogna il bis del capolavoro già riuscito l’anno scorso al pilota Aprilia, Francesco Bagnaia invece deve riscattarsi dopo una delusione enorme, questi potrebbero essere i due temi in copertina per la diretta MotoGp oggi, domenica 26 maggio, in occasione del Gran Premio di Catalogna 2024 sul circuito del Montmelò a Barcellona. Siamo letteralmente in casa della famiglia Espargaro e sembra che il “fattore campo” (fattore ovviamente spesso simbolico nel motociclismo) sia davvero decisivo, perché Aleix ha un feeling fenomenale con il Circuit de Catalunya, dove ieri ha ottenuto la pole position e la vittoria nella Sprint, quindi oggi scatterà davanti a tutti per cercare di completare il “triplete”.

A dire il vero, ieri pomeriggio c’è stata anche la “gentile collaborazione” del campione del Mondo, perché purtroppo Pecco Bagnaia è finito nella ghiaia all’ultimo giro di una Sprint che stava finalmente vincendo. Eravamo pronti a celebrare un Bagnaia finalmente capace di sfatare il tabù della gara breve del sabato, invece il finale è stato il peggiore possibile. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, potremmo dire che un Bagnaia così forte già al sabato sia il grande favorito per la vittoria nella diretta MotoGp oggi, però comincerà a farsi sentire la pressione di una classifica che si fa critica e non concede più molto margine d’errore al pilota piemontese della Ducati.

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA, ORARI GP CATALOGNA 2024

Per seguire la diretta tv MotoGp naturalmente il primo elemento essenziale sono gli orari e da questo punto di vista non ci saranno sorprese, dal momento che saranno quelli classici degli appuntamenti europei, come è normale che sia a Barcellona: di conseguenza la domenica ci accoglierà alle ore 9.40 con i 10 minuti del warm-up in vista del GP Catalogna 2024, mentre poi avremo come sempre alle ore 14.00 la partenza della gara sulla distanza di 24 giri, naturalmente il doppio della Sprint sul Circuit de Catalunya.

Nessuna sorpresa per gli orari, nessuna pure per i riferimenti della diretta tv come sempre su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 di Sky, con Guido Meda e tutti i suoi collaboratori e commentatori tecnici, mentre in chiaro su Tv8 ci si dovrà accontentare questa volta della differita dalle ore 16.05, con due ore di ritardo. Infine, ecco che la diretta streaming video MotoGp sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: IL FEELING DI ESPARGARO E IL TENTATIVO DI FUGA DI MARTIN

Certamente Aleix Espargaro è quindi il pilota più felice per i verdetti della diretta MotoGp della giornata di sabato, ma paradossalmente in realtà il sorriso migliore potrebbe essere quello di Jorge Martin, meno brillante del solito sia sul giro secco sia sulla distanza della Sprint, ma che ha approfittato della caduta di Pecco Bagnaia per fare un altro passetto in avanti verso un tentativo di fuga iridata, sebbene adesso si sia portato in seconda posizione un rivale forse ancora più pericoloso, cioè naturalmente Marc Marquez, il cui feeling con la Ducati cresce sempre più.

A proposito di feeling, l’esempio per tutti al Montmelò è evidentemente Aleix Espargaro, che in questo 2024 aveva come migliore risultato il terzo posto nella Sprint del Qatar e ieri in un sol colpo si è preso pole position e vittoria nella gara breve e oggi andrà a caccia del primo podio stagionale nella gara “completa” della domenica e magari anche qualcosa in più, seguendo l’esempio dell’anno scorso. In fondo, quando l’Aprilia è in forma sa essere perfetta, come aveva fatto ad aprile il suo compagno di squadra Maverick Vinales, che aveva firmato pole position-Sprint-vittoria ad Austin. Di certo lo spettacolo sarà garantito nella diretta MotoGp di gara e warm-up del Gran Premio di Catalogna 2024 al Montmelò di Barcellona!

