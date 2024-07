Diretta MotoGp/ Gara live streaming video tv, orario e vincitore GP Germania 2024 Sachsenring oggi 7 luglio

DIRETTA MOTOGP STREAMING: UNA GRANDE BATTAGLIA PRIMA DELLA PAUSA

Seconda domenica consecutiva in compagnia della diretta MotoGp oggi, 7 luglio, perché ci attende il Gran Premio di Germania 2024 sul circuito del Sachsenring, ormai una grande classica dal momento che questo breve e tortuoso circuito in Sassonia ospita la gara tedesca da circa un quarto di secolo. Pista divertente ma nella quale ci sono pochi punti di sorpasso, tra le curiosità c’è anche il fatto che 10 delle 13 curve sono verso sinistra, per cui le gomme soffrono di livelli di degrado differenti fra i due lati. Elementi da tenere in considerazione verso il Gran Premio che vedrà Jorge Martin in pole position grazie al giro record messo a segno nelle qualifiche, con una fila esatta di vantaggio rispetto a Francesco Bagnaia, quarto.

In effetti ieri mattina non sono mancate le sorprese, in particolare le due Aprilia private più avanti del solito, con il portoghese Miguel Oliveira in seconda posizione e Raul Fernandez terzo: Noale quindi è molto competitiva, anche se purtroppo una caduta nel corso del Q2 ha frenato parecchio Maverick Vinales, che non è andato oltre il settimo tempo. La diretta MotoGp comunque può esaltare le Case italiane, dal momento che nelle prime tre file ci sono solamente Ducati e Aprilia, con i colossi giapponesi che continuano ad essere in crisi nera ma pure la Ktm un po’ in difficoltà, con Pedro Acosta decimo e Brad Binder undicesimo come nomi di punta. Così si partirà oggi pomeriggio per dare vita alla diretta MotoGp…

GARA MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP GERMANIA 2024 SACHSENRING: COME SEGUIRE E ORARI

Un punto di riferimento fondamentale per seguire la diretta streaming MotoGp sono naturalmente gli orari e dobbiamo notare che per il Gran Premio di Germania 2024 non ci saranno ovviamente problemi, dal momento che al Sachsenring gli appuntamenti saranno quelli classici dei GP europei, cominciando dai brevi 10 minuti mattutini del warm-up, fissato per le ore 9.40, mentre in gara ci saranno da percorrere ben 30 giri, considerata la brevità del tracciato, con partenza fissata come sempre alle ore 14.00.

Certamente restano stabili anche i riferimenti per seguire la diretta tv MotoGp, che come al solito sarà garantita anche oggi su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della televisione satellitare con il racconto della squadra guidata da Guido Meda ma solo per gli abbonati, così come per la diretta streaming video MotoGp tramite Sky Go o Now Tv. Da segnalare inoltre che in chiaro su Tv8 i non abbonati potranno seguire il Gran Premio della Motogp oggi non in diretta ma solamente in differita dalle ore 17.00 sul canale che trovate al tasto 8 del telecomando.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: QUALI SPUNTI DOPO LA SPRINT?

Naturalmente, per presentare la diretta MotoGp della gara di oggi non ci sono solamente gli spunti forniti dalle qualifiche, ma anche i primi verdetti che sono emersi invece ieri pomeriggio grazie alla Sprint. Innanzitutto, abbiamo avuto la conferma che Jorge Martin in Germania va davvero forte: aveva fatto doppietta Sprint-Gran Premio già l’anno scorso e oggi ci riproverà, quasi a voler seguire le orme del più illustre connazionale Marc Marquez, che nello scorso decennio era stato l’incontrastato “dittatore” sportivo di questo evento. Più difficile la situazione di Pecco Bagnaia, che era stato autore di una partenza fenomenale ma alla distanza ha pagato qualcosa, dovendosi accontentare di un terzo posto buono ma non eccezionale.

Da notare il secondo posto di Miguel Oliveira, perché questo significa che il portoghese dell’Aprilia può essere competitivo anche alla distanza, anche se naturalmente la gara di oggi sarà lunga il doppio rispetto alla Sprint. In ottica italiana hanno convinto anche Enea Bastianini, che risalendo posizioni è arrivato in scia a Bagnaia, e un Franco Morbidelli che sta confermando progressi sempre più evidenti in questa sua prima stagione in sella a una Ducati, sebbene le posizioni di vertici siano ancora abbastanza lontane. Questo è quanto possiamo dire a motori spenti, ma adesso naturalmente aspettiamo le emozioni della diretta MotoGp della gara del Gran Premio di Germania 2024 al Sachsenring…

