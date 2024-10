DIRETTA MOTOGP STREAMING: BAGNAIA IN AGGUATO!

Francesco Bagnaia sembra essere diventato “l’uomo del sabato”, ma adesso deve tornare a essere il faro della diretta MotoGp anche alla domenica: queste sono le speranze verso il Gran Premio del Giappone 2024, in programma a Motegi quando in Italia saranno le ore 7.00 del mattino di oggi, domenica 6 ottobre. L’orario evidentemente non è dei migliori, ma il consiglio è quello di puntare la sveglia e non perdersi nemmeno un attimo della corsa perché Pecco, dopo il successo di ieri nella Sprint, ha ridotto a soli 15 punti il suo ritardo in classifica da Jorge Martin. L’appuntamento principale con la diretta MotoGp l’abbiamo fissato, per i più appassionati ricordiamo pure che i 10 minuti del warm-up saranno in programma alle ore 2.40 della notte italiana e soprattutto che la gara si disputerà sulla distanza dei 24 giri del Twin Ring Motegi.

Gli spunti scaturiti dal sabato sono già decisamente abbondanti: ad esempio, un ruolo molto significativo nella diretta MotoGp oggi potrebbe essere quello di Pedro Acosta, autore della pole position e anche al comando dello Sprint fino alla caduta a quattro giri dalla conclusione, che ha spalancato le porte al terzo successo consecutivo di Bagnaia al sabato, in una sorta di ribaltone rispetto alla prassi fino a circa un mese fa, dal momento che ci eravamo ormai abituati a vedere Martin dominante al sabato e poi le risposte del campione in carica alla domenica. Fra Misano-2 e Mandalika invece la domenica ha portato ben 29 punti in più allo spagnolo, staremo a vedere cosa ci dirà oggi la diretta MotoGp…

GP GIAPPONE 2024 MOTEGI, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Come detto sarà necessario puntare la sveglia, mentre l’altra condizione per seguire la diretta tv MotoGp oggi sarà evidentemente quella di possedere un abbonamento ai canali di Sky Sport per godere della telecronaca di Guido Meda e dei contributi di tutti gli inviati su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208. In chiaro su Tv8 invece il Gran Premio del Giappone sarà visibile solamente in differita dalle ore 14.00, il che almeno garantirà la comodità dell’orario “classico” europeo. Infine, per la diretta streaming video MotoGp i riferimenti sono i soliti, cioè Sky Go oppure Now Tv ma sempre su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING GP GIAPPONE 2024 MOTEGI: COSA POSSIAMO ATTENDERCI?

Abbiamo già descritto il ruolo che potrebbe avere Pedro Acosta come variabile nella diretta MotoGp. Il giovane talento spagnolo della Ktm sembra trovarsi perfettamente a suo agio a Motegi, anche se naturalmente dovrà evitare errori come quello di ieri, che ha spalancato le porte a un dominio totale da parte della Ducati, che infatti ha piazzato ben sette piloti nei primi sette posti dell’ordine d’arrivo della Sprint. Sorride soprattutto il team ufficiale, che ha fatto doppietta con Bagnaia e alle sue spalle Enea Bastianini secondo, una superiorità che sarebbe importante replicare anche oggi per migliorare ulteriormente la classifica iridata.

Quanto a Jorge Martin, dobbiamo comunque rendere merito all’attuale leader del Mondiale, che deve infatti fare i conti con una brutta undicesima posizione sulla griglia di partenza, ma che è stato capace di rimontare fino al quarto posto già nella gara sprint e oggi naturalmente avrà a disposizione il doppio dei giri. Discorso simile per Marc Marquez, scattato nono e terzo all’arrivo, dopo uno splendido duello con Bastianini per la seconda posizione. Pecco però parte secondo e dovrà approfittare di questo vantaggio nella diretta MotoGp della gara per il Gran Premio del Giappone 2024 a Motegi!