DIRETTA MOTOGP STREAMING: LE EMOZIONI SONO ASSICURATE A SILVERSTONE

In questi giorni lo sport è mattatore assoluto e c’è felicità anche per gli appassionati dei motori grazie alla diretta MotoGp oggi, domenica 4 agosto, con il Gran Premio di Gran Bretagna 2024 sul circuito di Silverstone, che ieri tra qualifiche e Sprint ha riservato un’alternanza di gioie e dolori per quasi tutti. Al mattino la battaglia sul giro secco aveva esaltato Aleix Espargaro e l’Aprilia, capaci di conquistare la pole position, ma anche la Ducati ufficiale, che si potrà infatti godere anche oggi pomeriggio la coppia composta da Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini in prima fila al fianco del centauro iberico.

Esiti un po’ diversi invece nella gara breve del sabato pomeriggio, che ha visto una meravigliosa vittoria per Enea Bastianini, segnale davvero significativo di competitività da parte della ‘Bestia’, ma alle sue spalle è risalito in seconda posizione Jorge Martin, che ha relegato in terza piazza Espargaro e soprattutto ha guadagnato prezioso terreno in classifica nel lungo duello con Bagnaia, dal momento che Pecco è caduto a sei giri dal termini. Possiamo quindi dire che l’uomo del sabato sia stato Enea Bastianini, ma che cosa ci dirà invece la diretta MotoGp sulla lunghezza dell’intero Gran Premio?

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV GP GRAN BRETAGNA 2024 SILVERSTONE: COME SEGUIRE E ORARI

Per seguire la diretta streaming MotoGp ecco gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, che a Silverstone saranno quelli classici dei GP europei nonostante in realtà ci sia un’ora di fuso orario, annullata però dal fatto che si partirà un’ora prima. Per farla breve, i 10 minuti mattutini del warm-up inizieranno alle ore 10.40 italiane, ma poi la gara sarà collocata fra quelle di Moto3 e Moto2, di conseguenza in orario nostrano la partenza sarà alle classiche ore 14.00 per iniziare a percorrere ci saranno da percorrere 20 giri del lungo circuito inglese.

La diretta MotoGp sarà invece come al solito garantita anche oggi su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della televisione satellitare con la telecronaca di Guido Meda ma solo per gli abbonati, vincolo che riguarda anche la diretta streaming video MotoGp tramite Sky Go o Now Tv. Da segnalare inoltre che in chiaro su Tv8 i non abbonati potranno seguire il Gran Premio della Motogp solamente in differita dalle ore 18.35 al tasto 8 del telecomando.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: ENEA BASTIANINI IN COPERTINA

Parliamo allora in particolare proprio di Enea Bastianini per approfondire il nostro discorso circa la diretta MotoGp della gara di oggi. Nel 2022 Bastianini era stato autore di una stagione meravigliosa con la Ducati privata del team Gresini, chiusa al terzo posto nella classifica finale con ben quattro Gran Premi vinti, così la Casa di Borgo Panigale lo ha promosso nel team ufficiale interno per il 2023, che è stato però un anno sfortunatissimo per Enea Bastianini, che fu costretto a saltare circa metà delle gare e colse come unica gioia una bella vittoria in autunno a Sepang.

Il 2024 vede finalmente la rinascita di un Enea Bastianini competitivo a livello costante, con quattro podi fino a questo momento, equamente divisi tra secondi e terzi posti, più altrettanti quarti e anche due quinti posti. Insomma, mancherebbe solamente la vittoria e Silverstone sembra essere l’occasione perfetta: di solito Enea va meglio alla domenica piuttosto che al sabato, invece stavolta ha già vinto la Sprint e quindi la base è perfetta. Ora però bisogna mettersi alla prova nella diretta MotoGp della gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone…