Diretta MotoGp gara live streaming video tv: orario e vincitore del Gp Malesia 2025 Sepang, domenica 26 ottobre.

DIRETTA MOTOGP GARA GP MALESIA 2025 SEPANG: PECCO CI RIPROVA!

Ecco finalmente che la diretta MotoGp ci presenta la sua gara, alle ore 8:00 di domenica 26 ottobre 2025 : stiamo parlando del Gp Malesia 2025, sul circuito di Sepang naturalmente è tutto già deciso per l’assegnazione del titolo mondiale e tristemente Marc Marquez sarà ancora assente, avendo chiuso la stagione in anticipo per infortunio.

Sarà anche la possibilità di scoprire se Pecco Bagnaia riuscirà a centrare un’altra doppietta come quella di Misano: il piemontese della Ducati ufficiale, dopo un preoccupante doppio zero nelle due uscite precedenti, ha dominato la Sprint in Malesia precedendo Alex Marquez e Fermin Aldeguer.

Dunque, Bagnaia ci riprova e sappiamo bene, dalla diretta MotoGp che abbiamo vissuto ultimamente, che certamente è un pilota poco propenso a guidare moto che non si accordano perfettamente alle sue caratteristiche ma che, per contro, può essere velocissimo laddove abbia un settaggio davvero a posto.

Altri temi di spicco nella diretta MotoGp sono quelli che riguardano le posizioni di rincalzo in classifica, ma più che altro il Gp Malesia 2025 sarà affascinante e importante di per se stesso visto che i grandi obiettivi stagionali sono stati già assegnati, e ormai da tempo.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP MALESIA 2025 SEPANG

Oggi per la diretta MotoGp saremo in esclusiva su Sky Sport MotoGp per quanto riguarda la tv, su Tv8 in chiaro solo la differita mentre con la diretta streaming video l’appuntamento con il Gp Malesia 2025 è su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP GARA GP MALESIA 2025: TANTI TEMI IMPORTANTI

Cosa ci dirà oggi la diretta MotoGp per la gara del Gp Malesia 2025? Di Pecco Bagnaia abbiamo detto, intanto la Ducati ha festeggiato anche con un Team Gresini tornato sugli scudi e un Aldeguer che ancora una volta ha confermato tutto il suo talento, mentre Alex Marquez ha messo un mattoncino in più sul secondo posto nella classifica generale. Da questo punto di vista, ha perso punti sanguinosi Marco Bezzecchi giunto settimo, preceduto anche da Fabio Quartararo con la Yamaha; Franco Morbidelli ha dato uno scossone con la VR46 timbrando il sesto posto, ma Fabio Di Giannantonio è uscito dai punti.

Purtroppo dobbiamo anche dire che quando si parla di Gp Malesia a Sepang ci sono due momenti che tornano alla mente: ovviamente la tragica morte di Marco Simoncelli e poi, di ben altro tenore e quattro anni più tardi, la famosa querelle tra Valentino Rossi e Marc Marquez che portò alla penalità inflitta al Dottore per Valencia, che verosimilmente gli costò il decimo titolo iridato. Sono passati dieci anni e giustamente sarebbe anche il caso di metterci una pietra sopra, lo facciamo innanzitutto noi andando a parlare della gara del Gp Malesia 2025 e di una diretta MotoGp che speriamo possa regalarci un momento entusiasmante.