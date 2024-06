Diretta MotoGp/ Gara live streaming video tv, orario e vincitore GP Olanda 2024 Assen (oggi 30 giugno)

DIRETTA MOTOGP: LA LEGGENDA DI ASSEN

Il soprannome di “Università della moto” la dice lunga circa l’attesa che circonda la diretta MotoGp da Assen per il Gran Premio d’Olanda 2024 di oggi, domenica 30 giugno. Si tratta di un luogo mitico, sempre presente fin dalla prima edizione del Motomondiale nel 1949 e con l’unica eccezione del 2020 a causa del Covid. Fino a qualche anno fa sarebbe già finito tutto, ma il Gran Premio è passato anche qui dal sabato alla domenica e quindi ci attendono ancora le emozioni più belle per la diretta MotoGp, che comunque ci ha già entusiasmato parecchio, ad esempio con la battaglia a colpi di giri record nelle qualifiche tra il campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e il suo grande rivale Jorge Martin, con Pecco che infine ha conquistato la pole position.

Naturalmente il sabato ci ha offerto anche la Sprint del pomeriggio, che ha visto la vittoria proprio di Pecco Bagnaia davanti a Jorge Martin, a dimostrazione del fatto che questi due dovrebbero avere qualcosa in più di tutti gli altri anche sul passo gara – anche se Martin dovrà scattare dalla quinta casella a causa di una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia. Insomma, molte indicazioni le abbiamo già avute, però naturalmente è oggi il momento più atteso: il circuito non è più quello dei tempi leggendari ma per il vincitore c’è sempre una metaforica “laurea” in palio, perché trionfare ad Assen resta qualcosa di speciale per la diretta MotoGp, anche grazie all’atmosfera unica di questo luogo che è legato alla storia del motociclismo come forse nessun altro al mondo grazie al suo Tourist Trophy – e anche la denominazione ufficiale la dice lunga…

GARA MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE, ORARI GP OLANDA 2024 ASSEN

Nessuna sorpresa per quanto riguarda gli orari della diretta MotoGp per il Gran Premio d’Olanda 2024 ad Assen, perché saranno i soliti di tutti gli appuntamenti europei, cominciando quindi con i 10 minuti del warm-up, in programma come consueto alle ore 9.40 del mattino. La partenza poi sarà alle classiche ore 14.00, quando per i centauri della MotoGp cominceranno i 26 giri della gara.

Quanto invece alla diretta tv MotoGp, essa sarà garantita integralmente oggi come sempre su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della televisione satellitare per gli abbonati. La voce di Guido Meda e di tutti gli inviati e commentatori sarà disponibile anche grazie alla diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go oppure Now Tv. Infine, in chiaro su Tv8 oggi c’è una fantastica notizia per tutti gli appassionati, perché pure i non abbonati potranno seguire il Gran Premio in tempo reale al tasto 8 del telecomando.

DIRETTA MOTOGP: IL “TRIELLO” FRA PECCO BAGNAIA E GLI SPAGNOLI

Insomma, i protagonisti della diretta MotoGp sono in modo sempre più chiaro il campione del Mondo in carica e i suoi due grandi rivali spagnoli, anche se per Marc Marquez una caduta durante le qualifiche lo ha relegato sulla settima casella della griglia di partenza. Non solo: il numero 93 è poi caduto anche nella Sprint, alla curva 2 del secondo giro, quindi è stato un sabato nero per Marquez che adesso vede allontanarsi i due avversari più pericolosi in quello che potrebbe essere un “triello”, come dicono in una nota trasmissione televisiva. A parte i punti in classifica, sembra che il feeling per Marquez non sia ancora al livello degli altri due, che intanto guadagnano terreno e tentano la fuga a due.

Pecco Bagnaia può sorridere ancora di più, perché sembra avere cambiato marcia anche nelle Sprint, che per molto tempo erano state il tallone d’Achille per l’iridato. Bagnaia invece ha vinto la gara breve sia al Mugello sia ieri ad Assen, per cui adesso fa sentire il proprio fiato sul collo a Martin, per il quale magari potrebbero pesare anche le decisioni prese per il futuro. Lo spagnolo passerà all’Aprilia, il suo team alla Yamaha, non ci sarebbe onestamente da scandalizzarsi se in Ducati preferissero puntare sul tris consecutivo per Pecco Bagnaia, che farebbe entrare il piemontese nella leggenda del motociclismo. Di certo lo spettacolo sarà garantito nella diretta MotoGp della gara del Gran Premio d’Olanda 2024 ad Assen…

