DIRETTA MOTOGP GP SAN MARINO 2024 MISANO: ECCO LA GARA!

La diretta MotoGp torna a farci compagnia, e questa volta con la gara lunga: domenica 8 settembre alle ore 14:00 scatta infatti il Gp San Marino 2024, che arriva sul circuito di Misano Adriatico dopo le grandi emozioni del weekend e in particolare della Sprint. La diretta MotoGp per il Gp San Marino 2024 presenta oggi uno scenario nel quale ovviamente si assegnano punti pieni: una bella occasione allora per Pecco Bagnaia, che per il terzo anno consecutivo si sta giocando il titolo mondiale, ma anche per tutti gli avversari del piemontese che oggi si daranno battaglia in una diretta MotoGp che promette spettacolo e scintille.

A tale proposito, come si arriva alla gara del Gp San Marino 2024? La Sprint del sabato l’ha vinta Jorge Martin che ha così risposto alla pole position che era stata fatta registrare da Pecco Bagnaia, il piemontese se non altro è riuscito a prendersi la seconda posizione e così ha perso solo tre punti rispetto al rivale, che però nei fatti ha guadagnato ulteriormente in classifica.

Per il resto nella diretta MotoGp ottima risposta di un Franco Morbidelli arrivato terzo, in discesa le quotazioni di Marc Marquez dopo il dominio di Aragon e in ascesa quelle di Enea Bastianini, ma oggi nel Gp San Marino 2024 potrebbe essere un’altra storia.

MOTOGP GARA LIVE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP SAN MARINO 2024

Possiamo ricordare che la diretta MotoGp per quanto riguarda il Gp San Marino 2024 sarà anche in chiaro: infatti, come già detto, la gara della domenica sarà fornita da Tv8 e rappresenterà un appuntamento per tutti, di conseguenza lo streaming video sarà disponibile sul relativo sito.

In alternativa naturalmente, e per gli abbonati all’emittente, la diretta MotoGp si potrà seguire anche su Sky Sport MotoGp, canale al numero 208 del decoder di Sky; qui la MotoGp in streaming video sarà garantita dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi, ma per la mobilità possiamo ricordare anche la piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

DIRETTA MOTOGP GP SAN MARINO 2024: LA STORIA A MISANO

Nel presentare la diretta MotoGp per il Gp San Marino 2024 dobbiamo anzitutto ricordare che gli ultimi anni sono stati appannaggio della coppia che si trova a guidare il Mondiale attuale: Jorge Martin aveva fatto doppietta nel 2023, anno in cui è stata introdotta la Sprint, e dunque aveva vinto sia al sabato che alla domenica portando a casa il bottino pieno, vale a dire 37 punti.

Pecco Bagnaia però aveva vinto le due edizioni precedenti del Gp San Marino, e anche nel 2020 a Misano aveva trionfato un italiano: Franco Morbidelli si era imposto in una gara in cui a lungo era stato inseguito da Valentino Rossi, ma alla fine il secondo era stato proprio Bagnaia con Joan Mir terzo, e il Dottore che era giunto quarto.

Nel 2019 a vincere il Gp San Marino era stato Marc Marquez, nella stagione in cui il fenomeno spagnolo ha vinto il suo ultimo Mondiale; per trovare l’ultimo pilota che non fosse iberico o italiano a tagliere per primo il traguardo a Misano dobbiamo tornare addirittura al 2007, anno storico per la Ducati con Casey Stoner che, vincitore in questo Gran Premio, aveva portato la rossa di Borgo Panigale alla vittoria del primo titolo.

Ora vedremo come andranno le cose nella diretta MotoGp, non vediamo l’ora di assistere a un Gp San Marino 2024 che sarà sicuramente entusiasmante e ci regalerà grandi emozioni, sperando naturalmente che Bagnaia e gli altri italiani centrino un risultato di prestigio.