Diretta MotoGp/ Gara streaming live video: Bastianini primo nel warm-up (Gp Austria, 20 agosto 2023)

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2023: MIGLIOR TEMPO PER BASTIANINI NEL WARM-UP

Finalmente una piccola soddisfazione per Enea Bastianini che realizza il miglior tempo nella sessione di warm-up della MotoGp in 1’29”517. Il pilota riminese, che oggi partirà dalla quinta fila, ha dimostrato di avere le carte in regola per poter rimontare, sperando che non rimanga coinvolto in altri incidenti come quello provocato da Jorge Martín. Che a 24 ore di distanza non si è ancora dato una calmata, clamorosa la caduta dello spagnolo mentre stava “provando” il long lap penalty che dovrà scontare nel Gran Premio d’Austria, il portacolori della Ducati-Pramac continua ad avere un approccio troppo aggressivo che rischia seriamente di nuocere a lui stesso e agli altri che gareggiano con lui. Seconda posizione per Fabio Quartararo a 113 millesimi di ritardo dal pilota del team factory ufficiale Ducati, terzo Álex Márquez che precede le Aprilia dei connazionali Maverick Viñales e Aleix Espargaró. Sesta la seconda Yamaha di Franco Morbidelli, completano la top 10 Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Dodicesima la migliore delle Honda, quella di Takaaki Nakagami, al penultimo posto troviamo Marc Márquez che a questo punto non prende più rischi se non in gara. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Red Bull Ring saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio d’Austria 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp dal Red Bull Ring non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi per chi segue la MotoGp al tasto 8 del telecomando oggi ci sarà soltanto la differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Austria 2023 della MotoGp dal Red Bull Ring sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi in differita e la MotoGp alle ore 17.15, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2023: IN PISTA PER IL WARM-UP

In attesa del warm-up della MotoGp non si placano le polemiche sul comportamento di Jorge Martín il quale non si è fatto di certo molti amici nella Sprint del Gran Premio d’Austria. Al via il pilota della Ducati-Pramac, che partiva dalla dodicesima casella dello schieramento, ha cercato di recuperare terreno sin dalla prima curva ma ha preso male le misure finendo addosso a Fabio Quartararo che a sua volta ha innescato un vero e proprio effetto domino. Nella carabola originata dallo spagnolo sono rimasti coinvolti Johann Zarco, Miguel Oliveira e Marco Bezzecchi, tutti e tre sono finiti a terra e pur ripartendo si sono dovuti ritirare. El Diablo, Maverick Viñales ed Enea Bastianini sono rimasti miracolosamente in piedi ma hanno perso un sacco di tempo precipitando così nelle retrovie; solo il portacolori dell’Aprilia ha rimontato fino all’ottavo posto. Nei giri successivi Martín ha attaccato anche Luca Marini che ha avuto la peggio nel contatto con il rivale gettando al vento una possibile terza posizione. Nonostante una condotta così garibaldina, solamente in tarda serata i commissari hanno deciso di intervenire obbligando lo spagnolo a scontare un long lap penalty durante la gara in programma alle ore 14. Si complica ulteriormente la rimonta di Martín, l’unico al momento in grado di impensierire Francesco Bagnaia nella corsa verso il suo secondo titolo iridato consecutivo. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2023: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

La diretta MotoGp oggi, domenica 20 agosto, toccherà la metà del suo cammino perché è in programma il Gran Premio d’Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring, che sorge in Stiria fra le località di Zeltweg e Spielberg e ospita il decimo evento del Motomondiale 2023 su un totale di venti. Ormai alle spalle la pausa estiva già chiusa dalla vittoria di Aleix Espargaro a Silverstone, la diretta MotoGp si accinge a vivere un autunno molto intenso con le restanti dieci gare tra settembre e novembre, ma prima c’è la classica tappa estiva in Austria, dove l’anno scorso vinse Francesco Bagnaia. Allora Pecco stava inseguendo Fabio Quartararo, oggi vuole consolidare il suo primato all’inseguimento del bis iridato consecutivo e potrebbe fare affidamento su una pista che storicamente sorride alla Ducati.

Il primo appuntamento con la diretta MotoGp sarà al mattino con i 10 minuti del warm-up, sessione che da quest’anno è diventata davvero brevissima ma che può comunque tornare sempre utile, con appuntamento alle ore 9.45, poi evidentemente il momento più atteso sarà quello della partenza della gara della classe regina, con i semafori che si spegneranno – come sempre nelle gare europee – alle ore 14.00. La Ducati vuole tornare a vincere dopo la parentesi britannica, Jorge Martin e anche Marco Bezzecchi vogliono riavvicinarsi a Bagnaia e in genere le emozioni sono garantite sul veloce tracciato austriaco: cosa chiedere di meglio?

DIRETTA MOTOGP: I NUMERI DEL GP AUSTRIA 2023

In attesa della diretta MotoGp per l’odierno Gran Premio d’Austria 2023, ricordiamo adesso i dati essenziali della gara che andrà in scena al Red Bull Ring: a Zeltweg, per citare la località rimasta più celebre anche se in realtà siamo più vicini a Spielberg, la corsa si disputerà sulla distanza di 28 giri per un totale di 120,9 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato austriaco misura solamente 4,318 chilometri con dieci curve, di cui appena tre a sinistra e sette a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Red Bull Ring, un tracciato che esalta la velocità pura e che proprio per questo motivo è sempre piaciuto alla Ducati da quando è tornato nel calendario del Campionato del Mondo della MotoGp, cioè dal 2016, quando vinse Andrea Iannone.

In seguito è stato Andrea Dovizioso a prendersi tante volte la copertina da queste parti grazie a ben tre vittorie, naturalmente tutte in sella alla Ducati nel 2017, 2019 e 2020, così come quella ottenuta da Jorge Lorenzo nel 2018. Nel 2021 c’è stata la parentesi della vittoria casalinga della KTM grazie al sudafricano Brad Binder, poi l’anno scorso è tornata a dominare la Ducati con il già citato successo proprio di Francesco Bagnaia. Per completezza bisogna ricordare che, negli anni della pandemia, si sono disputati al Red Bull Ring anche due Gran Premi di Stiria, con una vittoria per la KTM con Miguel Oliveira nel 2020 e una per la Ducati con Jorge Martin nel 2021. Cosa succederà invece oggi? Per saperlo, è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito austriaco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…











