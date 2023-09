DIRETTA MOTOGP/ Gara live streaming video, GP Catalogna 2023: via al warm up! (3 settembre)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: VIA AL WARM UP!

La diretta MotoGp oggi, domenica 3 settembre, per il Gran Premio di Catalogna 2023 sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona, vede i piloti scendere in pista per il consueto warm up. Il cielo catalano è attualmente velato da nuvole, con una temperatura dell’aria di 23 gradi e l’asfalto che raggiunge i 25 gradi. Il vento soffia a una velocità di 10 km/h. I piloti hanno completato i preparativi sulle loro moto e Aleix Espargarò sembra carico dopo la sua vittoria nella sprint race di sabato. Tuttavia, Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position per la gara di oggi e sarà lui a lanciare la sfida alle Aprilia, che finora si sono dimostrate estremamente competitive sul circuito catalano. (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: GLI ORARI

La diretta MotoGp oggi, domenica 3 settembre, ci propone il Gran Premio di Catalogna 2023 sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona, che ospita l’undicesimo appuntamento con il Motomondiale, che finalmente entra così nella seconda parte della stagione, nettamente sbilanciata verso l’autunno. La gara sul Circuit de Catalunya apre una doppietta decisamente stuzzicante con Misano Adriatico che sarà settimana prossima. Il Gran Premio di Catalogna della MotoGp è un evento tradizionale per tifosi e appassionati in una regione che è fra le più competenti e appassionate al mondo per il motociclismo, un po’ come sarà proprio la Romagna per noi, inoltre spesso in passato è stata una gara sofferta per la Ducati, che di conseguenza lancerebbe un messaggio ancora più forte (ammesso che ciò serva) se dominasse anche oggi.

Intanto la Casa di Borgo Panigale vedrà scattare dalla pole position Pecco Bagnaia e questa naturalmente è una notizia eccellente per la Ducati e per il suo campione del Mondo MotoGp in carica. L’attesa è alta anche fra tifosi e appassionati e di conseguenza aggiungiamo che l’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa. Al mattino invece ci saranno i tradizionali 10 minuti del warm-up, appuntamento infatti fissato alle ore 9.45 e come sempre ultima occasione a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se in questa stagione è stato dimezzato rispetto al passato.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Montmelò saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio di Catalogna 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp dal Montmelò non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi per chi segue la MotoGp al tasto 8 del telecomando oggi ci sarà soltanto la differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Catalogna 2023 della MotoGp dal Montmelò di Barcellona sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi in differita e la MotoGp alle ore 21.45, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: INFO TECNICHE GP CATALOGNA 2023

Per seguire al meglio la diretta MotoGp dell’odierno Gran Premio di Catalogna 2023, possiamo ricordare che la gara si svilupperà sulla distanza di 24 giri per un totale di 111,8 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo catalano misura 4,657 chilometri con 14 curve, di cui sei a sinistra e otto a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Circuit de Catalunya al Montmelò di Barcellona, che è d’altronde una delle più conosciute del calendario iridato sia perché qui si corre fin dal 1992 sia perché spesso è anche sede di test.

Tradizionalmente amato da Valentino Rossi, che ci ha vinto in carriera per ben dieci volte, un altro pilota molto vincente al Montmelò è stato Jorge Lorenzo, mentre Marc Marquez aveva meno feeling ma possiamo ricordare che vinse qui nella stagione 2019, l’ultima prima della pandemia di Coronavirus e di una vera rivoluzione nel Motomondiale. Negli anni più recenti è stato soprattutto Fabio Quartararo invece a mettersi in mostra da queste parti, compresa la vittoria dell’anno scorso, quando però si corse a giugno e il pilota francese della Yamaha era ancora il punto di riferimento della MotoGp. Insomma, sotto ogni punto di vista è davvero passato più di un anno: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del Circuit de Catalunya. Mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Catalogna 2023 sul circuito del Montmelò a Barcellona sta per cominciare…











