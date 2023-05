DIRETTA MOTOGP/ Gara live streaming video Gp Francia 2023: comincia il warm-up!

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DI FRANCIA 2023: COMINCIA IL WARM-UP!

A poche ore dal via del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della stagione 2023 di MotoGp, i piloti avranno a disposizione un turno di warm-up di appena 10 minuti in cui potranno percorrere qualche giro e saggiare le condizioni della pista di Le Mans, nonché scegliere la mescola giusta per la gara. Decisione che dipenderà dalle temperature che si registreranno nel primo pomeriggio, con il caldo è sconsigliabile montare la soft che si degraderà molto in fretta, mentre la medium e la hard non garantiscono un buon grip, soprattutto nelle prime tornate dove il rischio di cadute sarebbe quindi molto elevato se il cielo dovesse rimanere coperto. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Le Mans saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la diretta della gara del Gp Francia 2023 della MotoGp da Le Mans sarà quindi solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 14.00 e con la diretta MotoGp alle ore 17.00.

DIRETTA MOTOGP, PECCO BAGNAIA FAVORITO?

La diretta MotoGp torna grande protagonista oggi, domenica 14 maggio, con il Gran Premio di Francia 2023 sul circuito di Le Mans, quinto appuntamento con il Motomondiale 2023 che, come da tradizione ormai consolidata, si disputa alla metà di maggio in questa località leggendaria per gli sport motoristici, che siano a due oppure a quattro ruote. Il Gp Francia si presenta come una gara imperdibile anche perché successivamente ci sarà una anomala pausa del calendario, con la MotoGp che tornerà solamente quasi alla metà del mese di giugno al Mugello, naturalmente gara di casa per i nostri centauri e per la Ducati, che ha comunque una tradizione eccellente anche a Le Mans.

Un anno fa Francesco Bagnaia ottenne la pole position, poi in gara cadde ma il successo andò comunque ad Enea Bastianini, facendo seguito alle vittorie di Danilo Petrucci e Jack Miller negli anni precedenti, quindi c’è un tris di vittorie consecutive per Borgo Panigale in Francia. Vedremo dunque che cosa saprà riservarci la diretta MotoGp in questa sua gara di Le Mans, un luogo che ha naturalmente un fascino speciale per tutti gli appassionati di motociclismo: Pecco è partito meglio di un anno fa, anche grazie al contributo dei risultati nelle Sprint del sabato, ma il cammino verso la difesa del titolo iridato è ancora molto lungo.

DIRETTA MOTOGP, IL COMMENTO DELLA SPRINT RACE

La classifica del mondiale piloti di MotoGp dopo la quinta Sprint Race del 2023 parla chiaro: Francesco Bagnaia è il candidato numero uno per la conquista del titolo iridato – sarebbe un bis per il torinese – ma alle sue spalle si sta formando un mucchio di pazzi scatenati pronti a tutto pur di regalarsi un momento di gloria. Mai come quest’anno la KTM è andata così forte su qualunque tipo di circuito, Brad Binder è un diesel capace di dire la sua per la vittoria anche quando parte da dietro. Il sudafricano è destinato a diventare il capitano della casa austriaca visto che a Jack Miller continua a mancare la stoffa per ricoprire il ruolo di leader. Anche qui a Le Mans l’australiano è caduto troppo presto e sicuramente aveva tutte le carte in regola per giungere almeno in zona podio.

Punti gettati al vento che avrebbero fatto comodo anche per il campionato costruttori. Marc Márquez è tornato da pochi giorni e sta già provocando scompiglio: protagonista di un – lieve – contatto con Pecco, è stato graziato dagli steward che due settimane fa a Jérez invece erano intervenuti a ogni minima scaramuccia. Con lui la Honda spera di tornare protagonista, tuttavia la Ducati ha sempre una marcia in più come dimostra l’affermazione di Jorge Martín che una volta preso il comando della corsa ha seminato il resto della compagnia e si è involato verso il successo in solitario. Chi ha deluso finora è l’Aprilia: sia Maverick Viñales che Aleix Espargaró non hanno colto l’attimo nelle qualifiche e dalle retrovie non sono riusciti a rimontare. Ancora peggio – se possibile – è andata alla Yamaha con Fabio Quartararo addirittura fuori dalla Q2 che nella gara corta ha dovuto spingere come un forsennato finché non è caduto a terra. Una vera disfatta, proprio sulla pista di casa!

DIRETTA MOTOGP: GP FRANCIA 2023, INFO TECNICHE

L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica del Gran Premio di Francia 2023 è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma appunto la partenza della corsa per la classe MotoGp, sulla distanza di 27 giri per un totale di 112,995 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato dell’autodromo che sorge nella località della Sarthe misura 4,185 chilometri con quattordici curve, di cui cinque a sinistra e nove a destra. Siamo sul Circuito Bugatti e queste caratteristiche sono solamente in parte condivise con il più lungo tracciato che ospita la leggendaria 24 Ore automobilistica di Le Mans, cioè il Circuit de la Sarthe. Non è un circuito particolarmente veloce e infatti anche il rettilineo principale misura appena 674 metri.

Ricordiamo che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà tuttavia quello con il warm-up alle ore 9.45 del mattino, gli ultimi 10 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme anche se da questa stagione il warm-up è stato dimezzato nella sua durata e di conseguenza è una sessione davvero brevissima. Abbiamo visto che negli ultimi anni Le Mans è diventato un “feudo” per la Ducati, ma le cose stavolta come andranno per tutti i protagonisti più attesi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Francia 2023 sul circuito di Le Mans sta per cominciare…











