Diretta MotoGP/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP Francia 2024 Le Mans, oggi domenica 12 maggio

DIRETTA MOTOGP: ITALIANI IN CERCA DI RISCATTO A LE MANS

Dopo un sabato dominato dalla Spagna, vedremo se oggi, domenica 12 maggio, la diretta MotoGp potrà essere più “azzurra” a Le Mans, in un Gran Premio di Francia 2024 già ricco di colpi di scena nelle sessioni principali della giornata di ieri. Ad esempio, nelle qualifiche abbiamo avuto la pole position di Jorge Martin davanti a Francesco Bagnaia, nonostante entrambi siano caduti nel loro ultimo giro lanciato, di conseguenza li troveremo uno di fianco all’altro anche alla partenza della gara “completa” della domenica, sebbene i loro destini siano stati radicalmente diversi nella Sprint, che ha visto Martin vittorioso e Pecco invece costretto a ritirarsi e quindi a secco di punti per la classifica.

Era successo qualcosa di molto simile anche due settimane fa a Jerez, dove però alla domenica Bagnaia vinse uno splendido Gran Premio e fu Martin a rimanere a secco. Più in generale, sappiamo che le Sprint sorridono allo spagnolo mentre le gare lunghe sono decisamente più congeniali a Pecco, curiosamente questa sembra essere una tendenza comune a tutti i loro connazionali. Speriamo allora che oggi possano riscattarsi tutti i protagonisti italiani della diretta MotoGp, ad esempio anche Marco Bezzecchi, che nella Sprint sembrava destinato a un ottimo secondo posto ma purtroppo è caduto al quartultimo giro, rimanendo con un pugno di mosche in mano mentre sul podio dietro a Martin sono saliti Marc Marquez e Maverick Vinales.

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, ORARI: COME SEGUIRE LA GARA DEL GP FRANCIA 2024

Gli orari sono naturalmente quelli classici degli appuntamenti europei – non potrebbe essere altrimenti a Le Mans: di conseguenza la domenica per la diretta MotoGp inizierà alle ore 9.40 con i 10 minuti del warm-up in vista del GP Francia 2024, mentre l’appuntamento più atteso sarà evidentemente alle ore 14.00, quando sarà fissata la partenza della gara sulla distanza di 27 giri, essendo piuttosto breve il circuito Bugatti, dove già la Sprint era infatti durata 13 giri.

Da segnalare invece una notizia molto significativa per seguire la MotoGp in diretta tv, perché ogni sessione e gara sarà disponibile naturalmente su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 di Sky, con la voce di Guido Meda e di tutti i suoi collaboratori e commentatori tecnici, ma questa volta sarà visibile in chiaro su Tv8 pure il Gran Premio. La diretta streaming video MotoGp sarà quindi garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Now Tv, ma anche sul sito di Tv8 in quest’ultimo caso per tutti come per la visione al numero 8 del telecomando.

DIRETTA MOTOGP: LE DIFFERENZE TRA IL SABATO E LA DOMENICA

Insomma, emergono chiare differenze tra le Sprint e i Gran Premi nella diretta MotoGp; una prima premessa è che naturalmente sono tanti gli elementi da considerare, ad esempio ieri pomeriggio è bastata la partenza per rilanciare Marquez dopo una brutta qualifica e per affossare Bagnaia che invece scattava con ben altre ambizioni dalla prima fila, ma è chiaro che alcuni dati possono essere dati per assodati, ad esempio l’abilità di Pecco nell’emergere alla distanza. La vita per Bagnaia sarebbe stata più semplice fino al 2022, ma adesso bisogna fare i conti con il fatto che le Sprint valgono un terzo dei punti complessivi di un Mondiale.

Tanto per essere chiari: Jorge Martin ha raccolto finora 50 punti con le Sprint e 54 con le gare della domenica sul suo totale di 104, mentre Bagnaia sarebbe davanti con 61 punti in base ai verdetti dei primi quattro Gran Premi, ma ha raccolto solamente 14 punti nelle Sprint, nelle quali è addirittura a -36 da Martin, una enormità se si considera che al sabato ci sono in palio 12 punti per volta. In generale, tutti gli italiani si esprimono meglio alla domenica, ad esempio Marco Bezzecchi ha raccolto tutti nelle gare “complete” i suoi 36 punti, mentre è clamorosamente a secco in cinque Sprint, e su numeri molto simili si attesa Fabio Di Giannantonio, che per la prima volta stagionale è andato ieri a punti al sabato. Dulcis in fundo, naturalmente Enea Bastianini, attualmente secondo con un punto su Bagnaia: per lui ci sono 18 punti nelle Sprint, ma rispetto ai 58 della domenica il gap è comunque evidente. Non tutto il male viene per nuocere: agli italiani piacciono di più le gare compete, quindi non vediamo l’ora di seguire la diretta MotoGp di gara e warm-up del Gran Premio di Francia 2024 da Le Mans!

