Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP Germania 2023 Sachsenring, oggi 18 giugno

DIRETTA MOTOGP: DOMINIO BAGNAIA ANCHE AL GP GERMANIA 2023?

La diretta MotoGp oggi, domenica 18 giugno, vivrà un grande pomeriggio con il Gran Premio di Germania 2023, appuntamento che è come sempre previsto sul circuito del Sachsenring, che ospita il settimo evento del Motomondiale 2023. Siamo nel bel mezzo di una tripletta consecutiva di eventi che rendono spettacolare il mese di giugno per la diretta MotoGp, che sarà protagonista in Germania e infine settimana prossima in Olanda dopo il dominio di Francesco Bagnaia settimana scorsa al Mugello, dove Pecco ha conquistato la pole position, vinto la Sprint e infine trionfato nel Gran Premio. In Germania invece ha sempre e solo vinto Marc Marquez da quando lo spagnolo gareggia in MotoGp, con l’unica eccezione dell’anno scorso, con la vittoria di Fabio Quartararo, ma in assenza del numero 93.

Questa gara ha quindi una valenza particolare, perché violare il feudo di Marquez avrebbe un valore speciale anche se la Honda non è più evidentemente la moto di riferimento per il Circus. Un anno fa la Germania fu il punto più basso per Pecco, che si ritrovò a -91 da Quartararo: poi è cambiato tutto e ora anche il Sachsenring fa meno paura. Adesso però ecco tutte le informazioni utili per seguire la diretta MotoGp: al mattino ci saranno i 10 minuti del warm-up, sessione davvero brevissima che ci terrà compagnia dalle ore 9.45, poi evidentemente il momento più atteso sarà quello della partenza della gara della classe regina, con i semafori che si spegneranno come sempre alle ore 14.00.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Sachsenring saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio di Germania 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp dal Sachsenring non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi per chi segue la MotoGp al tasto 8 del telecomando oggi ci sarà tutto in tempo reale.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Gemrania 2023 della MotoGp dal Sachsenring non sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi in differita e la MotoGp alle ore 17.00, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP GERMANIA 2023 SACHSENRING: LE INFO TECNICHE

La diretta MotoGp del Gran Premio di Germania 2023 ci farà compagnia dal Sachsenring, pista ormai notissima a tutti perché si gareggia qui da un quarto di secolo e di conseguenza la MotoGp in Germania (da quando la classe regina si chiama così) ha corso sempre e solo su questo tracciato che si snoda sulle colline della Sassonia. Comunque ricordiamo che la gara MotoGp si svilupperà sulla distanza di 30 giri per un totale di 110,13 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato del Sachsenring misura solamente 3,671 chilometri con tredici curve, di cui dieci a sinistra e tre a destra, un disequilibrio di cui possono risentire le gomme nelle poche occasioni in cui appoggeranno appunto sul lato destro, una variabile della quale nel Gran Premio di Germania è sempre doveroso tenere conto.

Al Sachsenring prima della “dittatura” di Marc Marquez c’erano state tre vittorie consecutive per Dani Pedrosa dal 2010 al 2012, anche lui sempre in sella a una Honda, di conseguenza dal successo di Valentino Rossi nel 2009 a quello di Fabio Quartararo l’anno scorso (in entrambi i casi con la Yamaha) c’è stato un lungo monologo della Honda. Per la Ducati bisogna tornare a Casey Stoner 2008, chissà se sarà la volta buona per spezzare il dominio delle Case giapponese, ormai quasi ovunque ridotte a comprimarie in questa MotoGp dominata da Borgo Panigale e con Ktm e Aprilia prime rivali. Quindi cosa succederà oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito tedesco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Germania 2023 sul circuito del Sachsenring sta per cominciare…











