DIRETTA MOTOGP/ GP Giappone 2023 Motegi: ha vinto Jorge Martin, solo 12 giri disputati! (oggi 1° ottobre)

DIRETTA MOTOGP: HA VINTO JORGE MARTIN

Jorge Martin vince gara-2 del Gp Giappone 2023, o meglio la gara lunga della MotoGp che, però, dura solo 12 giri: troppa pioggia sul circuito di Motegi, di conseguenza dopo 12 giri è arrivata la bandiera rossa e, nonostante i tentativi di riprendere la corsa, i commissari hanno deciso che bastasse così. Il problema per Pecco Bagnaia è che al momento dello stop si trovava al secondo posto alle spalle di Martin, e davanti ad Alex Marquez; il risultato è stato considerato valido a quel punto di gara-2 e, avendo già disputato metà corsa, ufficializzato con una classifica completa che adesso vede lo spagnolo della Ducati Pramac a soli 3 punti da Bagnaia, con una rimonta straordinaria.

DIRETTA MOTOGP/ Jorge Martin vince la Sprint, Bagnaia 3°! GP Giappone 2023 Motegi, oggi sabato 30 settembre

Davvero bravo anche Marquez, nonostante una Honda poco all’altezza ma come sempre superiore quando si tratta di tirar fuori il talento del pilota; fuori dai giochi sia Johann Zarco che Brad Binder, Marco Bezzecchi perde punti importanti per il Mondiale ma è ottimo quarto davanti ad Aleix Espargaro e un Jack Miller comunque in ripresa, poi Augusto Fernandez e il nostro Fabio Di Giannantonio. È decimo Fabio Quartararo, altri punti per Joan Mir (dodicesimo) mentre Franco Morbidelli finisce fuori dalla Top 15 e dalla zona punti esattamente come Maverick Viñales, oggi negativo con la Aprilia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere: Binder primo, Bagnaia vicino! GP Giappone 2023 Motegi (oggi 29 settembre)

MOTOGP: LA GARA DEL GP GIAPPONE 2023 A MOTEGI

Oggi la diretta MotoGp ci sveglierà al mattino con il Gran Premio del Giappone 2023 dal circuito di Motegi: domenica 1° ottobre il Motomondiale giunge al suo quattordicesimo atto, quest’anno infatti l’autunno sarà molto intenso e nelle prossime settimane avremo addirittura due triplette di eventi consecutivi. Per il momento invece si completa una doppietta che ci porta con la diretta MotoGp in Giappone, meta naturalmente classica per il motociclismo a differenza dell’India, dove si è gareggiato per la prima volta domenica scorsa, con la vittoria di Marco Bezzecchi ma anche la caduta di Francesco Bagnaia, che ha consentito allo spagnolo Jorge Martin di avvicinarsi parecchio al campione del Mondo in carica, ancora di più dopo la Sprint vinta ieri dal pilota spagnolo del team Pramac.

DIRETTA MOTOGP/ Bezzecchi vince il Gp d'India davanti a Martín e Quartararo! (24 settembre 2023)

La superiorità globale della Ducati è indiscutibile, ormai da molto tempo la lotta è un duello interno ai piloti di Borgo Panigale, ma ancora moltissimo potrebbe succedere con sette Gran Premi ancora da disputare a partire da oggi, in vista di un tour de force che ci porterà ancora in molte località asiatiche più Phillip Island prima del gran finale di fine novembre a Valencia. Inutile quindi è volare troppo avanti con la fantasia, almeno per un momento: restiamo alla stretta attualità di Motegi, dove il primo appuntamento di questa domenica con la diretta MotoGp sarà come sempre con il warm-up alle ore 3.40 della notte italiana, gli ultimi 10 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto e fare le ultime prove su assetti e gomme, anche se la durata è stata dimezzata rispetto al passato.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Motegi saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio del Giappone 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp da Motegi non sarà visibile in chiaro su Tv8, dove ci si dovrà accontentare di una differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Giappone 2023 della MotoGp da Motegi non sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 9.00 e con la MotoGp a mezzogiorno, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP GIAPPONE 2023: I DATI DEL CIRCUITO DI MOTEGI

I semafori si spegneranno poi alle ore 8.00 (le 15.00 locali), quando la diretta MotoGp culminerà con la partenza della gara della classe regina del Gran Premio del Giappone 2023, corsa che si svilupperà sulla distanza di 24 giri per un totale di 115,2 km, dal momento che ogni giro del tracciato nipponico misura 4,801 chilometri. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Motegi, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello che porta dalla curva 10 alla curva 11 e misura 762 metri, mentre è più breve il rettilineo dei box e dell’arrivo. Le curve del Twin Ring Motegi sono in tutto 14: di queste, sei sono verso sinistra e otto verso destra.

Il circuito sorge a poca distanza dall’omonima località della regione del Kanto, nel Giappone centrale, ed è stato costruito dalla Honda nel 1997 innanzitutto come sede dei suoi test, anche se già dal 1999 è entrato nel calendario iridato dal quale non è più uscito (salvo i due anni di assenza per il Covid nel 2020 e 2021), anche se per alcuni anni fu Gran Premio del Pacifico prima di ottenere la più prestigiosa denominazione di Gran Premio del Giappone, scalzando Suzuka dove si era consumata la tragedia che costò la vita a Daijiro Kato. Oltre al circuito stradale c’è anche un ovale che ha ospitato diverse gare delle categorie americane ed è per questo motivo che l’autodromo ufficialmente si chiama Twin Ring Motegi. Un luogo imperdibile per gli appassionati dei motori, perché ci sono anche un museo della Honda e diverse altre attrazioni, comprese piste per dirt track e go kart, ma adesso naturalmente tutto passa in secondo piano rispetto alla stretta attualità: è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio del Giappone 2023 sul circuito di Motegi sta per cominciare…











