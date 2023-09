Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP India 2023 Buddh (oggi 24 settembre)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio d’India 2023: appuntamento domenica 24 settembre dal circuito Buddh di Greater Noida, che abbiamo cominciato a conoscere nei giorni scorsi ma è al proprio debutto nel calendario iridato con questo tredicesimo atto del Motomondiale 2023. Ieri non tutto è funzionato alla perfezione, ci è voluto tantissimo tempo per asciugare la pista come si deve dopo un violento acquazzone, ma dal punto di vista tecnico il tracciato pare interessante e sicuramente è molto gradito alla Ducati, dal momento che Jorge Martin ha vinto la Sprint davanti a Francesco Bagnaia, mentre la pole position era andata a Marco Bezzecchi, poi autore di una prodigiosa rimonta fino al quinto posto dopo essere stato toccato in partenza da Luca Marini – rimonta resa ancora più memorabile dal fatto che si trattasse evidentemente della gara breve del sabato.

Insomma, appare ormai evidente che solo i tre piloti Ducati possano lottare per il titolo iridato e sembra pure chiaro che Bezzecchi, Martin e Bagnaia sono attesi come i principali protagonisti della gara di oggi. Un dato che poteva essere non così scontato su una pista nuova per tutti, la quale in realtà ha confermato la superiorità della Ducati e dei suoi tre piloti di punta, con l’unica novità di un parziale rilancio della Honda, terza con Marc Marquez davanti alla Ktm di Brad Binder, anche se il podio sarebbe stato tutto Ducati senza l’imprevisto per Bezzecchi. Questo dunque è ciò che potremmo attenderci dalla diretta MotoGp, ma attenzione agli imprevisti, magari ancora una volta dovuti al meteo…

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Buddh saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio d’India 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp dal Buddh Circuit sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp India 2023 della MotoGp da Buddh sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi nei loro orari reali, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP INDIA 2023: LE INFO TECNICHE SUL CIRCUITO DI BUDDH

Lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della diretta MotoGp, facendo i conti con tre ore e mezza di fuso orario. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 7.40 e fino alle 7.50 italiane, perché da quest’anno la sessione del mattino è stata ridotta a soli 10 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, anche se in India magari avrebbe fatto più comodo una sessione più lunga pure per il warm-up. L’appuntamento più atteso però sarà naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 12.00 italiane, per un mezzogiorno di grandi emozioni e divertimento, o almeno si spera.

Sono fondamentali pure alcune informazioni tecniche su questa pista che fatalmente è ancora poco conosciuta, specie da chi non seguisse tutto con grande attenzione fin dalle prove libere. Il Buddh International Circuit di Greater Noida ospiterà lo storico primo Gran Premio d’India del Motomondiale e la diretta MotoGp sarà caratterizzata dalla gara che si svilupperà sulla distanza di 20 giri per un totale di 100,2 km, dal momento che ogni giro del tracciato misura 5,010 chilometri con un totale di tredici curve, di cui cinque verso sinistra e invece otto verso destra. Il rettilineo più lungo è quello compreso fra le curve 3 e 4, mentre più breve è quello che ospita i box e il traguardo. Una decina di anni fa l’India sembrava la nuova frontiera della Formula 1, oggi invece è la MotoGp ad andare alla conquista del Paese più popolato del mondo, che ha da poco scavalcato la Cina in questa graduatoria. Staremo a vedere cosa succederà in una gara che in ogni caso passerà alla storia: adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’India 2023 sul circuito Buddh di Greater Noida sta per cominciare…

