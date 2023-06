Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP Italia 2023 Mugello (oggi 11 giugno)

DIRETTA MOTOGP: CHI SARÀ IL VINCITORE DEL GP D’ITALIA!

La diretta MotoGp oggi, domenica 11 giugno, ci propone il Gran Premio d’Italia 2023, appuntamento che è come sempre attesissimo sul meraviglioso circuito del Mugello, che ospita il sesto evento del Motomondiale 2023. Siamo reduci dall’anomala pausa primaverile dopo il precedente Gran Premio che fu ormai un mese fa a Le Mans, in compenso la sempre splendida gara sulla esaltante pista nei dintorni di Scarperia apre adesso un tris di appuntamenti consecutivi con la diretta MotoGp, che sarà protagonista anche nelle prossime settimane in Germania e poi Olanda. Sul circuito toscano, dopo la dolorosa assenza causata dal Covid nel 2020 e il weekend reso triste nel 2021 dalla morte di Jason Dupasquier, nel 2022 c’è stata la vittoria di Francesco Bagnaia e naturalmente anche stavolta la Ducati sarà la protagonista più attesa per la MotoGp al Mugello.

D’altronde, tutti gli appassionati sanno benissimo che il Mugello è una garanzia di altissimo livello tecnico e di spettacolo, tutti ci auguriamo di assistere a una gara divertente per tifosi e appassionati, anche grazie al fatto che abbiamo ormai ritrovato stabilmente la grande cornice di pubblico che da sempre è una delle caratteristiche salienti del Mugello, uno spettacolo in pista e fuori. I ritocchi al calendario fanno sì che si corra al Mugello leggermente più tardi del solito, la pausa tuttavia ha aumentato ancora di più l’attesa e la diretta MotoGp sarà resa ancora più affascinante del solito dalla grande lotta tra Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, rispettivamente primo e secondo in classifica, due italiani su Ducati che si contendono il ruolo di leader della MotoGp al Mugello.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Mugello saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio d’Italia 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp del Mugello sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi per chi segue la MotoGp al tasto 8 del telecomando oggi ci sarà tutto in tempo reale.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Italia 2023 della MotoGp dal Mugello sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA GUIDA AL GP ITALIA 2023 AL MUGELLO

L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina del Gran Premio d’Italia 2023 al Mugello: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa sulla distanza di 23 giri per un totale di 120,64 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo toscano di proprietà della Ferrari nel comune di Scarperia misura 5,245 chilometri con 15 curve, di cui sei a sinistra e nove a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista italiana, nella quale ognuna di queste curve può regalare emozioni, anche se poi magari l’ultima parola verrà detta solamente tramite una volata sul lungo rettilineo d’arrivo, dove si raggiungono impressionanti punte di velocità, altra caratteristica saliente del Mugello.

Livello tecnico ai massimi livelli dell’intero Motomondiale, ma naturalmente non è da meno la passione dei tifosi, anche se forse non possono ancora essere tempi come quelli delle incredibili sette vittorie consecutive di Valentino Rossi dal 2002 al 2008, più che Dottore vero Re del Mugello. Il primo atto della diretta MotoGp saranno però i 10 minuti mattutini del warm-up, in programma alle ore 9.45, sessione che da questa stagione è ancora più ridotta che in passato ma può comunque essere interessante. Un anno fa grande festa con il trionfo del binomio Bagnaia-Ducati: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito di Mugello, tracciato che per ogni appassionato degli sport motoristici garantisce sempre emozioni, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Italia 2023 appunto sul circuito del Mugello sta per cominciare…

