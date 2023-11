Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP Malesia 2023 Sepang (oggi 12 novembre)

Oggi domenica 12 novembre la diretta MotoGp ci farà compagnia di primo mattino con il Gran Premio della Malesia 2023 dal circuito di Sepang, che sarà il diciottesimo e terzultimo evento per il Motomondiale, ad aprire l’ultima tripletta di Gran Premi consecutivi, che inizia oggi, proseguirà in Qatar e infine ci porterà a Valencia, dove il 26 novembre calerà il sipario. Un tour de force micidiale che vede Francesco Bagnaia e Jorge Martin in lotta per il titolo iridato e quindi uomini di punta per la diretta MotoGp. Ieri in realtà la Sprint ha visto la vittoria di un eccellente Alex Marquez, proprio davanti ai due grandi rivali: il pilota spagnolo del team Ducati Pramac ha guadagnato due punti grazie al secondo posto mentre ha chiuso terzo Pecco Bagnaia, che però è stato autore della pole position, per cui l’iridato in carica scatterà anche oggi davanti a tutti, quando ovviamente ci sarà da percorrere il doppio dei giri.

DIRETTA MOTOGP/ Alex Marquez ha vinto la Sprint, Martin e Bagnaia a podio! GP Malesia 2023 Sepang 11 novembre

Francesco Bagnaia si è d’altronde ormai abituato a gestire situazioni difficili: in termini di velocità pura Martin in questo momento è superiore, Pecco però ha fatto un capolavoro a Mandalika dopo un sabato difficile e ha saputo guadagnare punti anche a Phillip Island, quindi il campione del Mondo sa come si fa, anche se 11 punti non sono un margine rassicurante in questo momento, considerato che Martin ha recuperato qualcosa a Buriram e ha rosicchiato altri due punti ieri. L’appuntamento con la diretta MotoGp è allora fissato alle ore 8.00 del mattino italiano, quando sarà in programma la partenza della gara della classe regina, a causa di ben sette ore di fuso orario tra l’Italia e la Malesia saranno a colazione le emozioni di Sepang.

DIRETTA MOTOGP/ Alex Marquez 1° in FP2, Bagnaia è ottavo! GP Malesia 2023 Sepang (oggi venerdì 10 novembre)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Sepang saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio della Malesia 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp da Sepang non sarà visibile in chiaro su Tv8, dove ci si dovrà accontentare di una differita.

DIRETTA MOTOGP/ Jorge Martin ha vinto il Gp Thailandia 2023! Bagnaia secondo, poi Binder (oggi 29 ottobre)

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Malesia 2023 della MotoGp da Sepang non sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 11.00 e con la MotoGp alle ore 14.00, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP MALESIA 2023: I DATI DEL CIRCUITO DI SEPANG

In verità, il primo appuntamento dalla Malesia con la diretta MotoGp sarà alle ore 3.40 italiane con il warm-up, gli ultimi 10 minuti di prove a disposizione di piloti e team verso la corsa del Gran Premio della Malesia 2023, che per la classe regina MotoGp si svilupperà sulla distanza di 20 giri per un totale di 110,9 km, dal momento che ogni giro del tracciato del Sepang International Circuit misura 5,543 chilometri caratterizzati da quindici curve, di cui cinque a sinistra e dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di ben 22 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 920 metri. La lunghezza della gara è leggermente inferiore alla norma in considerazione anche dell’intenso caldo umido che rende molto dura la corsa per i piloti dal punto di vista fisico.

Sepang è uno dei circuiti che il Motomondiale per molti anni ha condiviso con la Formula 1, fatto che si nota ad esempio osservando la notevole larghezza della pista, pensata per ospitare anche le automobili: infatti fin dal 1999, anno della sua inaugurazione, Sepang è diventata sede fissa per entrambi i campionati. Da qualche anno la Formula 1 ha abbandonato la Malesia, che invece resta tappa fissa del Motomondiale, salvo Covid. Questa è una bella notizia, perché la pista di Sepang è completa, comprendendo curve di vario tipo e due rettilinei molto lunghi separati da un tornantino che è l’ultima curva del circuito ed è punto ideale per i sorpassi, insieme alla successiva curva che chiude invece il rettilineo d’arrivo. Il tornantino però è il punto decisivo perché all’ultimo giro è chiaramente l’ultima occasione per un sorpasso. Almeno idealmente quindi siamo scesi in pista, ma adesso devono farlo i campioni nel Paese del Sud-Est asiatico: è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Malesia 2023 sul circuito di Sepang sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA