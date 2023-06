Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP Olanda 2023 Assen (oggi 25 giugno)

DIRETTA MOTOGP: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta MotoGp oggi, domenica 18 giugno, vivrà il Gran Premio d’Olanda 2023, appuntamento che è forse in assoluto il più prestigioso e affascinante dal momento che si disputa sul leggendario circuito di Assen, che ospita l’ottavo evento del Motomondiale 2023. Siamo al termine di una tripletta consecutiva di eventi che ha reso giugno un mese di fondamentale significato per la diretta MotoGp, che sarà protagonista in Olanda dopo il dominio di Francesco Bagnaia al Mugello e quello di Jorge Martin al Sachsenring, dal momento che prima Pecco e poi lo spagnolo hanno conquistato sia la Sprint sia la vittoria nel Gran Premio. Ad Assen invece l’anno scorso ci fu la vittoria di Bagnaia che segnò l’inizio della straordinaria rimonta di Pecco ai danni di Fabio Quartararo.

Assen è la gara che tutti vorrebbero vincere almeno una volta nella vita: atmosfera, circuito, clima a volte imprevedibile sono alcuni degli elementi essenziali che contribuiscono alla difficoltà della cosiddetta ‘Università della moto’, anche se la definizione ha perso tecnicamente parte del suo significato dopo le ultime modifiche. In ogni caso sarà un appuntamento speciale, anche per andare in vacanza sereni, considerando che poi la diretta MotoGp tornerà solamente ad agosto. Il primo appuntamento sarà al mattino con i 10 minuti del warm-up, sessione davvero brevissima che ci terrà compagnia dalle ore 9.45, poi evidentemente il momento più atteso sarà quello della partenza della gara della classe regina, con i semafori che si spegneranno come sempre alle ore 14.00.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Assen saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio d’Olanda 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp da Assen sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi per chi segue la MotoGp al tasto 8 del telecomando oggi ci sarà tutto in tempo reale.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Olanda 2023 della MotoGp da Assen sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP OLANDA 2023 ASSEN: LE INFO TECNICHE

La diretta MotoGp del Gran Premio d’Olanda 2023 ci farà compagnia dal circuito di Assen, pista naturalmente notissima a tutti perché si gareggia qui da sempre, con l’unica eccezione del 2020, quando il Covid causò un doloroso stop alla corsa più tradizionale di tutto il Motomondiale, il mitico Dutch TT, ufficialmente Tourist Trophy come quello sull’isola di Man che per la settima volta si disputa di domenica. Comunque ricordiamo che la gara MotoGp si svilupperà sulla distanza di 26 giri per un totale di 118,092 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo olandese nella versione nata dalle ultime modifiche del 2006 misura 4,542 chilometri con un totale di diciotto curve, delle quali sei verso sinistra e ben dodici verso destra.

Abbiamo già accennato brevemente a cosa successe un anno fa: Pecco Bagnaia arrivò ad Assen con addirittura 91 punti di ritardo da Fabio Quartararo, però visse un weekend perfetto nel quale si prese prima la pole position e poi soprattutto la vittoria in gara mentre il francese della Yamaha cadde. Il distacco si ridusse così a 66 punti, comunque ancora tantissimi, ma con il senno di poi sappiamo bene che fu l’inizio della grande rimonta del torinese. Sul podio con Bagnaia salirono Marco Bezzecchi, splendido secondo in occasione di quello che fu il suo primo podio in MotoGp, poi anche l’Aprilia con il terzo posto di Maverick Vinales. Cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito olandese, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Olanda 2023 sul circuito di Assen sta per cominciare…

