Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP Portogallo 2024 Portimao (oggi 24 marzo)

La diretta MotoGp sarà un piatto forte oggi, domenica 24 marzo, in un giorno spettacolare per gli appassionati dei motori: le due ruote ci proporranno le emozioni del Gran Premio del Portogallo 2024 sul circuito di Portimao, che dal 2020 è diventato un appuntamento fisso per il Motomondiale, inizialmente introdotto per il Covid ma poi definitivamente confermato per gli anni successivi. L’anno scorso proprio Portimao fu il Gran Premio d’apertura e Francesco Bagnaia vinse la gara dopo avere trionfato anche nella Sprint; dodici mesi più tardi, Pecco è di nuovo il campione del Mondo in carica e ha vinto anche la gara di apertura, due settimane fa in Qatar, dal momento che stavolta il GP Portogallo è il secondo atto della stagione.

Naturalmente molto è già successo ieri, tra le qualifiche e la Sprint che hanno visto prima la pole position per Enea Bastianini e poi il successo di Maverick Vinales, che ha quindi esaltato l’Aprilia nel contesto di una tripletta spagnola. La domenica invece resta incentrata sulla gara “lunga”, possiamo adesso presentare senza ulteriori indugi gli orari della diretta MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 15.00 italiane, dunque si gareggerà alle ore 14.00 locali che sono il tradizionale appuntamento con la partenza della gara della classe regina, anche in questo nuovo Mondiale. La diretta MotoGp però sarà aperta dal warm-up del mattino: ad inizio stagione ogni occasione per provare è particolarmente significativa, anche se i minuti a disposizione saranno solamente dieci, per una sessione brevissima con appuntamento fissato per le ore 10.40 italiane.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Portimao saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio del Portogallo 2024 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp da Portimao non sarà visibile in chiaro su Tv8, dove ci si dovrà accontentare di una differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Portogallo 2024 della MotoGp da Portimao non sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con la differita delle gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 17.00 e con la MotoGp alle ore 20.00, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP PORTOGALLO 2024: IL CIRCUITO DI PORTIMAO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio del Portogallo 2024 sul circuito di Portimao, che misura 4.592 metri, sarà caratterizzata da 15 curve – nove a destra e sei sinistra – che caratterizzano questo circuito, non poche considerando che non si tratta di un tracciato particolarmente lungo. Possiamo inoltre osservare che il rettilineo principale dell’Autódromo Internacional do Algarve è quello del traguardo e misura 970 metri, con la particolarità di terminare con una curva in discesa. Per quanto riguarda la MotoGp, la gara si svilupperà sulla distanza di 25 giri per un totale di 114,8 km (ne servono almeno 19 per il punteggio pieno in caso di bandiera rossa), mentre la Moto2 percorrerà 21 giri e la Moto3 ne dovrà affrontare 19 e possiamo osservare che nelle categorie inferiori c’è stato un taglio di un paio di giri a testa.

Il circuito di Portimao ormai è abbastanza conosciuto, dal momento che questa sarà la sesta gara per la MotoGp nello spazio di tre anni e mezzo, compreso un GP Algarve vinto da Francesco Bagnaia oltre a quattro edizioni del GP Portogallo, però giova ricordare che il circuito lusitano ha un layout caratterizzato dai suoi saliscendi sulle colline dell’Algarve, rendendo credibile il paragone con piste quali il Mugello, garanzia dunque di un altissimo livello tecnico. Un altro rettilineo di rilievo è quello compreso fra le curve 4 e 5, mentre le curve si affrontano mediamente a velocità piuttosto alte. La sequenza più interessante è quella in salita proprio dopo curva 5, con salita, scollinamento, frenata e picchiata verso destra nel tratto 6-7-8, inoltre sono tenere in grande considerazione la particolarità di curva 1 e la difficoltà del tornantino alla curva 4. Adesso tuttavia è giunto il momento di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio del Portogallo 2024 sul circuito di Portimao sta per cominciare…











