Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP Qatar 2024 Losail (oggi domenica 10 marzo)

Oggi domenica 10 marzo la diretta MotoGp ci proporrà l’atteso appuntamento con il Gran Premio del Qatar 2024 dal circuito di Losail, che sarà il primo evento per il nuovo Motomondiale: il Qatar è spesso sede del primo Gran Premio stagionale, anche se nel 2023 era slittato a novembre come penultimo GP, un ricordo tra l’altro dolcissimo per i colori italiani, dal momento che vinse Fabio Di Giannantonio davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini, una tripletta resa ancora più bella dal fatto che Pecco fece un enorme passo avanti verso la conquista del secondo titolo iridato della propria carriera in MotoGp, anche grazie al modesto decimo posto del grande rivale Jorge Martin, che però in questi giorni sembra volersi prendere una rivincita in grande stile.

La diretta MotoGp, infatti, ieri ha visto un Jorge Martin in versione cannibale, capace di conquistare prima la pole position e poi la vittoria nella Sprint, quindi oggi il centauro della Ducati Pramac partirà nuovamente davanti a tutti e proverà a scrivere una storia molto diversa da quella di quattro mesi fa. Naturalmente c’è grande curiosità anche per scoprire se, sulla distanza della gara completa, le gerarchie saranno differenti rispetto alla Sprint. L’appuntamento con la diretta MotoGp è allora fissato alle ore 18.00 del pomeriggio italiano, quando sarà in programma la partenza della gara della classe regina, a causa di un paio di ore di fuso orario tra l’Italia e il Qatar e soprattutto perché a Losail si corre in notturna, saranno infatti le 20.00 locali.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Losail saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio del Qatar 2024 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp da Losail non sarà visibile in chiaro su Tv8, dove ci si dovrà accontentare di una differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Qatar 2024 della MotoGp da Losail non sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con la differita delle gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 17.00 e con la MotoGp alle ore 20.00, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP QATAR 2024: I DATI DEL CIRCUITO DI LOSAIL

La diretta MotoGp comincerà in realtà alle ore 13.40 italiane, quando saranno in programma i 10 minuti del warm-up del Gran Premio del Qatar 2024: sessione brevissima, ma all’inizio di una nuova stagione tutto potrebbe essere prezioso per provare qualcosa di nuovo. Detto invece che la partenza sarà alle ore 18.00 italiane, ricordiamo che la gara della classe regina sarà in programma sulla distanza di 22 giri per un totale di 118,4 km, dal momento che ogni giro della pista mediorientale misura 5.380 metri, caratterizzato da sei curve a sinistra e dieci a destra. La larghezza del nastro d’asfalto è di 12 metri e il rettilineo finale misura poco più di un chilometro, per la precisione 1068 metri, ed è uno tra i più lunghi del Mondiale e tratto più caratteristico del circuito del Qatar.

La Ducati ha una tradizione eccellente in Qatar, anche se negli ultimi anni aveva vinto spesso anche una Yamaha attualmente però in netto calo. La superiorità Ducati a dire il vero non è emersa in modo così chiaro ieri, dal momento che sul podio insieme a Jorge Martin sono saliti Brad Binder ed Aleix Espargaro, cioè una Ktm e una Aprilia, ma naturalmente siamo davvero ai primissimi passi del nuovo Mondiale, non abbiamo ancora mai vissuto una gara “completa” e quindi avremo stasera le idee un po’ più chiare. Pecco Bagnaia di solito nel Gran Premio va meglio, inoltre c’è da scoprire come si completerà il debutto di Marc Marquez con una Ducati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara del Gran Premio del Qatar 2024 sul circuito di Losail sta per cominciare…











