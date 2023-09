Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP San Marino 2023 Misano (oggi 10 settembre)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio di San Marino 2023: appuntamento di lusso domenica 10 settembre dal circuito di Misano Adriatico, che è naturalmente la seconda tappa in terra italiana nel calendario iridato e globalmente il dodicesimo atto del Motomondiale 2023 sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, nel cuore di una Romagna che da sempre è terra di grande passione per il motociclismo. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (per citare la dizione completa della corsa) è naturalmente la gara di casa per la Ducati, che ieri ha monopolizzato la prima fila della griglia di partenza, con Jorge Martin in pole position ma citazione d’obbligo per un Francesco Bagnaia che dopo l’incidente di Barcellona non era scontato trovare subito così competitivo.

Lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della diretta MotoGp. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.45 e fino alle 9.55, perché da quest’anno la sessione del mattino è stata ridotta a soli 10 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto. L’appuntamento più atteso della però sarà naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori sul circuito Santa Monica (oggi Misano World Circuit Marco Simoncelli) si spegneranno alle ore 14.00.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Misano saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio di San Marino 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp da Misano Adriatico sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp San Marino 2023 della MotoGp da Misano Adriatico sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi nei loro orari reali, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP SAN MARINO 2023: LE INFO TECNICHE SUL CIRCUITO DI MISANO

Possiamo allora ricordare che la diretta MotoGp sarà caratterizzata dalla gara che si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 114,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato di Misano (uno dei più corti del calendario iridato) misura 4,226 chilometri con un totale di sedici curve – tante per un tracciato così breve -, di cui sei verso sinistra e ben dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è piuttosto stretta essendo di soli 14 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di soli 565 metri: un tracciato dunque stretto e tortuoso, in cui la battaglia non mancherà ma sorpassare non sarà così facile. Come sempre Misano sarà l’occasione per ricordare Simoncelli ma anche Shoya Tomizawa che qui morì nel 2010 nella classe Moto2 e pure Nicky Hayden, morto a pochi chilometri da Misano nel mese di maggio del 2017 in un incidente stradale in bicicletta.

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Misano ha subito numerose e profonde modifiche rispetto a quello originario che sorse negli anni Settanta per volontà (fra gli altri) anche di Enzo Ferrari. Modifiche che hanno coinvolto sia la pista in sé sia le strutture dell’autodromo, necessarie per far rientrare Misano nel calendario iridato, dal quale era uscito nel 1993 in seguito al terribile incidente di cui fu vittima Wayne Rainey, che riportò la frattura della colonna vertebrale con conseguente paralisi alle gambe: obiettivo raggiunto nel 2007. Il circuito fu allungato e allargato, fu cambiato il senso di marcia da antiorario ad orario e tra i lavori vi furono anche l’ampliamento delle tribune. Staremo a vedere cosa succederà dopo queste intriganti premesse: adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di San Marino 2023 sul circuito di Misano Adriatico sta per cominciare…











