Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, vincitore e podio GP Spagna 2024 Jerez (oggi 28 aprile)

DIRETTA MOTOGP: CHI SARÀ IL VINCITORE DEL GP SPAGNA 2024?

La diretta MotoGp promette di emozionarci anche oggi, domenica 28 aprile, dopo un sabato nel quale è successo davvero di tutto a Jerez de la Frontera per un Gran Premio di Spagna 2024 già ricco di colpi di scena ancora prima che arrivi l’appuntamento più significativo del weekend sullo storico circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto. Ieri infatti abbiamo avuto al mattino qualifiche condizionate dall’asfalto bagnato, con pole position per Marc Marquez in pole position per la prima volta in sella a una Ducati in quella che sarà la partenza al palo numero 93 nella sua carriera, poi al pomeriggio la Sprint si è disputata in condizioni migliori ma ha riservato una sfilza impressionante di cadute, che hanno lanciato in fuga Jorge Martin.

DIRETTA MOTOGP/ Jorge Martin vince una Sprint "ad eliminazione"! GP Spagna 2024 Jerez, oggi 27 aprile

Lo spagnolo probabilmente si sarebbe dovuto inchinare a Marquez, ma è riuscito a restare in piedi a differenza di tanti altri – clamorosa in particolare la tripla caduta in contemporanea di Brad Binder, Enea Bastianini e Alex Espargaro – e così Jorge Martin si è preso il successo nella Sprint e ha aumentato ancora di più il proprio vantaggio nel Mondiale, dove adesso è inseguito dal giovanissimo connazionale Pedro Acosta, che sta impegnando davvero poco tempo per passare dal ruolo di rivelazione a quello di solida realtà fra i protagonisti più attesi della diretta MotoGp, tra i quali invece i più affamati di riscatto saranno oggi Marc Marquez e Francesco Bagnaia.

Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video GP Spagna 2024 Jerez: Bagnaia Re! (venerdì 26 aprile)

MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA GARA E GLI ORARI (GP SPAGNA 2024)

La domenica per la diretta MotoGp inizierà come al solito alle ore 9.40 con i 10 minuti del warm-up, gli orari del GP Spagna 2024 a Jerez de la Frontera sono infatti naturalmente quelli classici europei, senza problemi di fuso orario, per cui l’appuntamento più atteso sarà evidentemente alle ore 14.00, quando sarà fissata la partenza della gara. Si gareggerà poi sulla distanza di 25 giri, potrebbe di conseguenza cambiare parecchio rispetto alla Sprint (sperando soprattutto che ci siano meno cadute).

Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint streaming live: Vinales trionfa nella Sprint! (GP Americhe 2024 Austin)

Se gli orari saranno quelli classici europei, poche sorprese anche per seguire la MotoGp in diretta tv, perché ogni sessione e gara sarà disponibile naturalmente su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 di Sky, con la voce di Guido Meda e di tutti i suoi collaboratori e commentatori tecnici. Gli abbonati avranno quindi anche l’opzione di seguire tutto in diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go oppure Now Tv. Infine, gli appassionati non abbonati sanno che il Gran Premio di Spagna in chiaro su Tv8 non sarà visibile in tempo reale, bensì ci si dovrà accontentare della differita alle ore 17.00.

DIRETTA MOTOGP: DUE PERSONAGGI IN CERCA DI RISCATTO AL GP SPAGNA 2024

Parliamo allora proprio del numero 93 e di Pecco Bagnaia perché da Marc Marquez e dal campione del Mondo in carica è lecito attendersi una domenica nel segno della rivincita per la diretta MotoGp. Bagnaia era stato il migliore nelle pre-qualifiche del venerdì, poi non ha brillato nelle qualifiche bagnate ed infine è stato tirato giù da Brad Binder nella Sprint, quindi il sabato è andato come peggio non avrebbe potuto per il centauro piemontese, il quale tuttavia a Jerez de la Frontera ha un potenziale ben maggiore. L’obiettivo è evidentemente quello di metterlo in mostra almeno alla domenica, anche perché bisogna iniziare a rispondere al chiaro tentativo di fuga da parte di Jorge Martin.

Il sabato di Marc Marquez è stato migliore, ma neanche troppo: mattina eccellente, con la prima pole position della nuova avventura in Ducati per il numero 93; pomeriggio che prometteva altrettanto, specie dopo il meraviglioso sorpasso su Martin per prendersi il primo posto nella Sprint, buttato via però con una caduta – non può consolare Marquez il fatto che siano caduti davvero in tanti e nemmeno il settimo posto raggiunto tornando in sella dopo la scivolata, magrissima consolazione per una vittoria che sembrava ormai praticamente certa. Chiaramente, quando i due piloti più titolati del gruppo vanno entrambi a caccia di riscatto le premesse sono davvero intriganti, quindi non vediamo l’ora di seguire la diretta MotoGp di gara e warm-up del Gran Premio di Spagna 2024 da Jerez de la Frontera!











© RIPRODUZIONE RISERVATA