Diretta MotoGp/ Gara live: vincitore e podio (GP Aragon 2019)

Oggi la MotoGp in diretta torna con il Gran Premio di Aragona 2019 dal circuito del Motorland Aragon, terza tappa delle quattro in programma in terra spagnola nel calendario iridato che costituisce il quattordicesimo atto del Motomondiale 2019. Questa stagione è ormai saldamente nelle mani di Marc Marquez, che vorrà ribadire la propria superiorità anche in questa gara di casa che ha vinto nelle ultime tre edizioni, per rendere praticamente definitivo un primato che comunque è già adesso difficilmente attaccabile dagli inseguitori. Comunque lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della diretta MotoGp. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica con la classe regina sarà con il warm-up alle ore 9.30 e fino alle 9.50, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Un super Marc Marquez ha conquistato un’altra pole position, l’89esima in tutte le classi. Il pilota della Honda si è sistemato davanti a tutti anche nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 di MotoGp. Il campione del mondo in carica sembra imprendibile, anche se nell’ultimo giro ha rischiato grosso. Fabio Quartararo nei primi tre settori era davanti a lui, poi ha perso tre decimi nell’ultimo tratto del giro. Una pole con brivido per Marquez, che probabilmente sapeva di aver costruito un buon margine col suo tempo. Dalle qualifiche comunque arrivano diverse “fotografie”. Nella prima fila in Aragona si replica il podio di Misano. C’è il solito Marquez, abbiamo l’ennesima zampata di Quartararo e quindi Maverick Vinales, con la conferma che le Yamaha possono dare filo da torcere alla Honda. L’Italia sorride con l’Aprilia che sale in seconda fila con un ottimo Aleix Espargaro. Diverso invece il clima in casa Ducati, viste le prestazioni deludenti di Andrea Dovizioso, decimo, e Danilo Petrucci, quindicesimo. La miglior Ducati infatti è quella di Jack Miller, quarto. Valentino Rossi è invece il primo degli italiani. (Agg di Silvana Palazzo)

Le prove libere FP3 di MotoGp sono state condizionate dal maltempo, quindi non hanno regalato indicazioni importanti in vista della gara del Gp di Aragon 2019, che invece si dovrebbe disputare sull’asciutto. Le FP3 sono state svolte in prevalenza con gomme da bagnato, con qualche pilota che solo nel finale ha azzardato le gomme slick. Tra questi c’è Alex Rins, che ha firmato il miglior tempo di questa sessione, seppur alto rispetto a quelli della classifica combinata. Dietro di lui Maverick Vinales, l’unico tra i primi sei piloti ad avere il posto in Q2. Terzo posto per Mika Kallio con la KTM. Non sono mancate alcune prove di flag-to-flag, a causa della possibilità di pioggia anche per la domenica. Questo è il caso di Marc Marquez, che ha trascorso quasi l’intera sessione da spettatore non pagante. Non aveva nulla da chiedere a questa sessione per quelle condizioni. La situazione è stata dunque complessa in FP3 per la pista bagnata a causa della pioggia notturna. Si è pian piano asciugata, ma per gran parte della sessione è stato inevitabile l’uso delle gomme rain. E questo ha complicato il lavoro dei piloti a caccia di un posto in Q2, perché non sono riusciti a migliorare i propri tempi. Proprio alla fine Alex Rins ha azzardato la doppia soft slick, una mossa che gli ha permesso di chiudere al comando il turno. Oltre a lui, solo Syahrin e Morbidelli sono usciti negli ultimi minuti con gomme da asciutto. (Agg di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP: I DATI DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 13.00, la diretta MotoGp infatti è stata anticipata di un’ora per evitare sovrapposizioni con la Formula 1. Attenzione dunque all’anticipo della partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 23 giri per un totale di 116,8 km, dal momento che ogni giro del tracciato del Motorland Aragon misura 5,078 chilometri. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Aragon, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello che porta dalla curva 15 alla curva 16 (a gomito verso sinistra) e misura 968 metri, mentre è più breve il rettilineo dei box e dell’arrivo. Le curve, a questo proposito, sono in tutto 17: di queste, dieci sono verso sinistra e sette verso destra, concentrate nella prima parte che è decisamente tortuosa, mentre nella parte finale si affronta appunto il lungo rettilineo e poco dopo quello del traguardo, che sono naturalmente i due punti nei quali può essere più facile cercare il sorpasso su questo circuito disegnato da Hermann Tilke.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Facendo un passo indietro alla gara di dodici mesi fa, bisogna parlare di un Marc Marquez in trionfo nonostante fosse scattato dal terzo posto sulla griglia di partenza, il che comunque non gli impedì di conquistare il successo in gara, sia pure con meno di un secondo di vantaggio sui Andrea Dovizioso. Gara comunque positiva per il Dovi, perché il secondo posto del 2018 è il migliore risultato di sempre per il pilota forlivese ad Aragon. Il podio era stato per due terzi italiano: c’era stata gloria infatti anche per Andrea Iannone, che invece adesso sta vivendo una stagione difficilissima, nella quale il podio è un miraggio. Ai tempi Iannone era in Suzuki, che aveva piazzato l’italiano al terzo posto e Alex Rins quarto, gara dunque davvero eccellente. Quinto fu Dani Pedrosa davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro, settimo Danilo Petrucci con la Ducati Pramac e ottavo Valentino Rossi, con la modesta consolazione di essere stato il migliore pilota Yamaha in un Gran Premio disastroso per tutta la Casa giapponese. La pole position invece era andata a Jorge Lorenzo, che però in gara non completerà nemmeno il primo giuro, aprendo un calvario che prosegue ancora oggi. Questo dunque fu il verdetto dell’anno scorso, ma ora staremo a vedere cosa succederà oggi: adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Aragona 2019 sul circuito di Aragon sta per cominciare…



