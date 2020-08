Diretta MotoGp/ Gara live: vincitore e podio (GP Austria 2020)

La diretta MotoGp oggi, domenica 16 agosto, ci propone il Gran Premio d’Austria 2020 sul circuito del Red Bull Ring che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg, tracciato sulle colline della Stiria che ospita il quarto appuntamento con l’anomalo Motomondiale 2020, che sarà poi di scena al Red Bull Ring anche settimana prossima per un’altra doppietta. La gara sul tracciato austriaco è tornata in calendario nel 2016 e da allora ha sempre vinto la Ducati, con tre piloti differenti in quattro edizioni grazie a due successi di Andrea Dovizioso, più una affermazione a testa per Andrea Iannone e Jorge Lorenzo. Sarà la volta buona per rilanciare la sfida a Fabio Quartararo e sfruttare l’assenza di Marc Marquez? L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa. Ricordiamo pure che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00.

DIRETTA MOTOGP: LA FP3

La terza sessione di prove libere della MotoGp, nel sabato mattina del Gran Premio d’Austria 2020, ha regalato come di consueto grandi emozioni, essendo la sessione decisiva per formare la classifica combinata verso le qualifiche: brilla in particolare Maverick Vinales, autore con la sua Yamaha della migliore prestazione. A complicare la situazione, anche l’asfalto che era nelle prime battute della FP3 ancora bagnato per la pioggia caduta nelle ore precedenti, ma poi la pista del Red Bull Ring è andato man mano asciugandosi. Non erano però le condizioni ideali per attaccare al massimo, di conseguenza il crono di 1’24″317 ottenuto da Vinales, il migliore della sessione, gli è servito “solo” per essere terzo nella classifica combinata, alle spalle dei tempi ottenuti venerdì da Pol Espargaro con la Ktm e da Andrea Dovizioso con la Ducati, proprio nelle ore in cui è arrivato l’annuncio del “divorzio” fra Dovi e la Rossa. Vinales era invece potenzialmente a rischio e ha dovuto dare tutto, come Jack Miller, secondo alle spalle dello spagnolo nella classifica della sola FP3. Quinto Takaaki Nakagami con la Honda e sesto Alex Rins su Suzuki, sono cinque Case nei primi sei della combinata, con una piccola superiorità numerica solamente per la Ducati. Ha rischiato moltissimo invece Fabio Quartararo, al quale sono stati anche cancellati dei tempi: il francese della Yamaha Petronas si è salvato solamente in extremis, mentre non hanno potuto evitare il Q2 Valentino Rossi e Danilo Petrucci, oltre a Johann Zarco. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

Maverick Vinales ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2020 della MotoGp con il tempo di 1’23”450, precedendo sul Red Bull Ring per 68 millesimi la Ducati di Jack Miller e l’altra Yamaha del leader del campionato Fabio Quartararo. Il Q2 è stato una sorta di grande duello tra la Yamaha e la Ducati, che ha portato anche Andrea Dovizioso al quarto posto, al termine di una qualifica tiratissima e con margini risicatissimi tra tutti i migliori piloti, tutti potenzialmente in corsa dunque per la vittoria di domani. Nella seconda fila, oltre ad Andrea Dovizioso (il cui addio alla Ducati è sicuramente la notizia del giorno), ecco Pol Espargaro con la padrona di casa austriaca KTM e Joan Mir con la migliore delle Suzuki. Terza fila per Franco Morbidelli, che scatterà dalla settima posizione ve può dunque ambire a sua volta ad un ruolo da protagonista. Il pomeriggio era naturalmente cominciato con la quarta sessione di prove libere FP4, nella quale il più veloce era stato Pol Espargaro con la sua Ktm in 1’24″183, davanti a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Un guizzo importante per il Dottore di Tavullia, costretto poi a disputare il Q1 delle qualifiche. Da segnalare che per Pol c’è stata anche una caduta senza conseguenze, ma curiosamente nella stessa curva a pochi secondi di distanza dal fratello Aleix Espargaro. Nel Q1 poi Valentino Rossi, insieme a Johann Zarco, è riuscito a qualificarsi per il Q2, a differenza di Danilo Petrucci, che scatterà dunque tredicesimo in gara anche perché rallentato da Aleix Espargaro all’uscita della curva 10 nel suo migliore tentativo. Sarà però solo dodicesimo Rossi, che in Q2 è stato ultimo. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP: I NUMERI DEL GP AUSTRIA 2020

In attesa della diretta MotoGp per l’odierno Gran Premio d’Austria 2020, ricordiamo adesso i dati essenziali della gara che andrà in scena nel primo pomeriggio al Red Bull Ring: alle ore 14.00 a Zeltweg dunque prenderà il via la corsa che si disputerà sulla distanza di 28 giri per un totale di 120,9 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato austriaco misura solamente 4,318 chilometri con dieci curve, di cui appena tre a sinistra e sette a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Red Bull Ring, un tracciato che esalta la velocità pura e che proprio per questo motivo è sempre piaciuto alla Ducati da quando è tornato nel calendario del Campionato del Mondo della MotoGp. Parlando della Ducati e del feeling con Zeltweg, va ricordata la vittoria di Andrea Iannone quattro anni fa, nella gara che ha segnato appunto il ritorno di Zeltweg dopo una lunghissima assenza, il meraviglioso successo colto da Andrea Dovizioso nel 2017 al termine di un memorabile duello con Marc Marquez risolto solamente all’ultima curva – e non sarà l’unica volta – e il successo nel 2018 di Jorge Lorenzo, una delle rare soddisfazioni per il binomio Lorenzo-Ducati, la cui storia non è stata quasi mai facile.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Un altro ricordo bellissimo per la Ducati e per Andrea Dovizioso è però quello dell’anno scorso, quando nuovamente il Dovi si è imposto al termine di un altro duello memorabile con Marc Marquez, oggi purtroppo grande assente a Zeltweg. Al sabato la pole position era andata proprio a Marquez, davanti a Fabio Quartararo e allo stesso Dovizioso. La gara fu invece un lungo duello fra il forlivese e lo spagnolo: ben lontani tutti gli altri, a comninciare da Quartararo che si prese comunque il terzo gradino del podio davanti al quarto posto di Valentino Rossi, ma staccato di ben 6″117 dal vincitore. Lo spettacolo d’altronde era tutto là davanti e si risolse con un duello al cardiopalma tra Dovizioso e Marquez fino all’ultima curva, dove Andrea si prese la soddisfazione mai banale di battere Marc in un duello corpo a corpo, tagliando il traguardo con appena 213 millesimi di vantaggio sul campione del Mondo. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito austriaco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Austria 2020 sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA