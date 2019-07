Diretta Motogp/ Gara live: vincitore e podio (Gp Germania 2019)

Oggi domenica 7 luglio 2019 la Motogp è in diretta dal Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2019, attesissimo nono appuntamento per il Mondiale 2019. Il banco di prova è storico e ben noto: ricordiamo infatti bene che il Motomondiale fa tappa in Germana fin dal 1925 anche se ovviamente negli anni ha cambiato spesso circuito, passando anche da due famosi tracciati come quello del Nurburgring e del Hockenheimring prima di approdare saldamente al Saschsenring solo nel 1998. Di certo si tratta quindi un appuntamento importantissimo per il Mondiale della Motogp e in particolare modo per il campione in carica e pure leader della classifica iridata Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda infatti vanta qui un particolare record: nelle ultime nove edizioni del Gp di Germania infatti non solo lo spagnolo ha sempre vinto, ma lo ha pure fatto partendo in ogni occasione dalla prima casella della griglia di partenza. E’ quindi anche oggi una sfida a senso unico? Difficile dirlo nonostante questo dato storico davvero ben pesante, al quale aggiungere la pole position conquistata ieri. Come al solito infatti la concorrenza sarà altissima, fin dai primi secondi dopo lo spegnimento dei semafori rossi. In attesa del verdetto non ci resta che dare qualche indicazione tecnica in più a tutti gli appassionati, impazienti di vedere in diretta la Motogp e i suoi beniamini in terra tedesca. Va infatti ricordato che il Gp di Germania 2019 prevedrà 30 giri e 110,1 km coperti dalla categoria regina del Motomondiale. Inoltre la pista del Saschsenring ci appare ben complicata. Tolto il lungo rettilineo dove è posta la griglia di partenza (700 m) e il breve tratto lineare tra le curve 11 e 13, saranno parecchi tornanti che metteranno alla prova i campioni della Motogp: in tutto saranno 13 curve di cui 10 a sinistra e solo tre a destra. Ricordiamo infine che il record della pista è in mano a Jonas Folger che ha fermato il cronometro sul 1.21,42.

MOTOGP, COSÌ IN QUALIFICA

Cinquantasettesima pole position in MotoGp per Marc Marquez che si porta a -1 da una leggenda vivente come Mick Doohan. Nelle qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring nessuno è stato in grado di impensierire seriamente lo spagnolo della Honda che ha riscritto il record della pista in 1’20″195, Fabio Quartararo ha potuto soltanto limitare il ritardo a due decimi, il francese conquista un’altra prima fila così come Maverick Vinales che prova a tenere in alto la bandiera della Yamaha visto che in questo periodo Valentino Rossi è già tanto se entra in Q2. Il Dottore di Tavullia ha chiuso il sabato con un mesto e deludente undicesimo, anche se è andata decisamente peggio al duo della Ducati. Danilo Petrucci è finito rovinosamente a terra nelle fasi decisive senza comunque riportare danni fisici oltre a quelli della moto, il ternano però non è andato oltre la dodicesima casella sulla griglia di partenza. Andrea Dovizioso è uscito di scena già dopo la Q1, beffato in extremis da Takaaki Nakagami che all’ultimo secondo gli ha portato via l’accesso alla seconda manche. Una vera e propria impresa per il giapponese che non ha ancora smaltito i postumi dell’incidente di domenica scorsa e cammina con le stampelle, ma quando sale in sella alla sua moto si dimentica del dolore e pensa soltanto a compiere nel migliore dei modi il suo lavoro. L’italiano posizionato meglio è Franco Morbidelli che ha ottenuto il settimo tempo, il romano perde sempre nel confronto diretto con lo scatenato Quartararo ma non si può certo dire che non se la stia cavando egregiamente, gli manca solo un po’ di continuità soprattutto in gara dove a causa di qualche errore e caduta di troppo non ha raccolto quanto avrebbe meritato.

DIRETTA MOTOGP: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Delineato brevemente il tracciato del Sachsenring è tempo ora di ricordare a tutti gli appassionati come si comporrà il programma odierno per il Gp di Germania 2019 della Motogp. Giocando in Europa non avremo alcuna sorpresa per quanto riguarda calendario e orario e perciò saranno solo due gli appuntamenti che ci attenderanno per il Gp di Germania 2019. Già questa mattina infatti la Motogp sarà in diretta dalla pista tedesca per effettuare il consueto warm up, che avrà inizio alle ore 9,20: saranno quindi venti minuti utili per fare un ultimo controllo del set up scelto e verificare le condizioni della pista, che chiaramente però avrà temperature molto più basse di quelle previste nel pomeriggio. Momento clou di questa domenica come di tutto il weekend del Gp di Germania 2019 sarà la gara: i semafori si spegneranno alle ore 14,00 e da qui comincerà la vera battaglia in pista al Sachsenring.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA

In attesa che prenda il via questa domenica tutta dedicata al Gran premio di Germania 2019 non possiamo infine che andare indietro con la memoria e ricordare che cosa era successo qua al Saschsenring solo un anno fa. Senza alcuna sorpresa ricordiamo infatti che il campione in carica sul tracciato tedesco è proprio Marc Marquez, di cui prima avevano citato quel particolare record: a dispetto della nazionalità spagnola si può davvero dire che il pilota della Honda qua è padrone di casa assoluto. La gara dell’anno scorso ce lo confermò per la nona volta di fila: alla bandiera a scacchi proprio Marc Marquez strappo un importante trionfo, arrivato dopo un weekend di grande dominio e dove lo spagnolo come la sua squadra si erano resi protagonisti di una prestazione davvero impeccabile, nonostante in tanti problemi riscontrati sul consumo delle gomme. Il secondo gradino del podio vide poi Valentino Rossi che ebbe modo di far sorridere gli italiani nonostante una stagione non proprio tra le più brillanti: a podio poi salì anche il compagno di squadra in Yamaha Maverik Vinales, che pure era partito assieme al Dottore dalla seconda fila della griglia di partenza. Da segnalare invece che l’edizione 2018 del Gp di Germania non fu una tappa felice per le Ducati, visto che Dovizioso raggiunse solo il settimo piazzamento, appena alle spalle dell’allora compagno di squadra Lorenzo. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista tedesca, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm up del Gran Premio di Germania 2019 sul circuito del Sachsenring sta per cominciare…



