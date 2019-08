Diretta MotoGp/ Gara live: vincitore e podio (GP Gran Bretagna 2019)

La MotoGp sarà in diretta oggi, domenica 25 agosto, con il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 sul circuito di Silverstone, che costituisce il dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2019 che è ormai ampiamente entrato nella seconda metà del proprio cammino. L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00 italiane, l’orario classico delle gare in Europa nonostante ci sia un’ora di fuso orario con Silverstone – i semafori infatti si spegneranno alle ore 13.00 locali, facendo passare per ultima la Moto2. In programma ci sarà dunque la gara della MotoGp sulla distanza di 20 giri per un totale di 118,0 km, dal momento che ogni giro del lungo tracciato britannico misura 5,900 chilometri con la bellezza di diciotto curve, di cui otto a sinistra e dieci a destra. Tracciato di grande fascino e assoluto prestigio, che dovrebbe regalarci una gara emozionante e sulla quale ci potrebbe essere un duello avvincente fra tutte le principali scuderie, visti i risultati delle ultime stagioni. Naturalmente l’auspicio che accomuna tutti è che non si ripeta invece il fiasco di un anno fa, quando la pioggia portò alla cancellazione di tutte le gare.

DIRETTA MOTOGP, IL COMMENTO ALLE QUALIFICHE

In MotoGp ogni singolo dettaglio fa la differenza, lo ha imparato a sue spese Fabio Quartararo che nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone aveva tutti i requisiti per conquistare la pole position. Invece il francese ha calcolato male i tempi lanciandosi troppo presto per il suo ultimo tentativo ed è stato il primo a prendere la bandiera a scacchi. Gli altri big con molta più esperienza come Marquez e Rossi invece si sono ritrovati a disposizione un altro giro con la pista più gommata, in questa maniera lo spagnolo della Honda ha potuto stampare un tempone di 1’58″168 che gli è valso la casella più ambita della griglia di partenza. Una volta tanto il sabato sorride al Dottore che partirà in prima fila, dalla seconda posizione, tutt’altra cosa rispetto a quando lo trovavamo mestamente relegato nelle retrovie. Grazie al gioco delle scie, Jack Miller è riuscito a portare la Ducati del team Pramac al terzo posto, davanti alle Desmosedici ufficiali di Dovizioso (settimo) e Petrucci (undicesimo), prosegue il momento di difficoltà per il ternano reduce dalla peggior gara stagionale al Red Bull Ring. Quartararo si è dovuto accontentare della seconda fila così come Rins e Vinales, il portacolori della Suzuki non può proprio lamentarsi visto che ha anche rischiato di rimanere fuori dalla Q2, venendo ripescato – assieme a Dovizioso – soltanto dopo la prima manche. Franco Morbidelli continua a pagare dazio nei confronti del suo compagno di squadra che è ormai diventato sempre più ingombrante (bei tempi quando il romano condivideva il box con Thomas Luthi), stesso discorso per Andrea Iannone costantemente nelle ultime posizioni mentre Aleix Espargaro è riuscito a condurre l’Aprilia nella dozzina buona. Rientro da incubo per Jorge Lorenzo, dietro di lui solamente il ceco Karel Abraham: era davvero il caso di anticipare il rientro? Non era meglio lasciare la Honda a Bradl almeno per un’altra gara, e tornare a Misano in condizioni fisiche più accettabili? (Agg. Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: IL WARM-UP

Ricordiamo che il primo appuntamento di questa domenica con la diretta MotoGp del Gp Gran Bretagna 2019 da Silverstone sarà con il warm-up alle ore 10.30 italiane del mattino (9.30 locali), gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature in quel momento saranno certamente diverse rispetto al momento della partenza. Per tutti questa breve sessione può essere utile: tante volte nella sua carriera ad esempio Valentino Rossi ha costruito proprio nel warm-up le sue sportivamente miracolose rinascite in gara, che purtroppo adesso sembrano solo un bel ricordo del passato (per colpa di una Yamaha decisamente poco brillante). Una innovazione dell’ultimo istante comunque naturalmente potrebbe fare molto comodo a chiunque, da Andrea Dovizioso fino a Marc Marquez, che sono certamente i due protagonisti più attesi.

L’ULTIMA VOLTA A SILVERSTONE

L’anno scorso la MotoGp visse una domenica da dimenticare a Silverstone: piovve tutto il giorno, vero, ma il problema fu un asfalto totalmente inadeguato a reggere in condizioni di bagnato e che avrebbe messo a rischio la sicurezza dei piloti, dunque si decise di cancellare tutto – in Inghilterra non avere un asfalto adeguato in caso di pioggia è però un errore davvero clamoroso, indegno di un autodromo che ha fatto la storia degli sport motoristici. Per avere l’ultimo riferimento dobbiamo dunque tornare al 2017, con la vittoria di Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati che fu onestamente favorita dal ritiro di Marc Marquez, in Inghilterra sfortunatissimo protagonista nel 2017, autore della pole position al sabato e poi tradito dal motore della sua Honda Hrc. Fu comunque una bella battaglia per la vittoria, con i primi tre classificati racchiusi nello spazio di meno di otto decimi sul traguardo. Il Dovi ebbe la meglio sulle due Yamaha ufficiali di Maverick Vinales e Valentino Rossi, per un doppio podio che oggi riempirebbe di felicità tutti i componenti della Casa giapponese. Dovizioso vincitore, Rossi sul podio: ottimi ricordi per l’Italia, anche se ci furono pure i ritiri di Danilo Petrucci e Andrea Iannone. Così andò due anni fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito britannico, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…



