Diretta MotoGp/ Gara live: vincitore e podio (GP Repubblica Ceca 2020)

La diretta MotoGp oggi, domenica 9 agosto, sarà di nuovo protagonista con il Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 a Brno, sul circuito che nel weekend sta ospitando il terzo atto completo del Motomondiale 2020, inevitabilmente stravolto rispetto al programma originario a causa della pandemia di Coronavirus. Almeno a Brno però i cambiamenti non saranno così evidenti: tradizionalmente da queste parti si corre una gara nel mese di agosto e sarà così anche quest’anno, anche se purtroppo a porte chiuse. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della classe regina, ma ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione. Parlare di inizio di stagione ad agosto: ecco, questa è una stranezza per Brno, dove di solito poteva capitare che si ripartisse dopo la pausa estiva, ma ad almeno metà stagione già in archivio…

DIRETTA MOTOGP, LE LIBERE

Franco Morbidelli e Valentino Rossi in grande evidenza nella FP3 che ha aperto il sabato della MotoGp a Brno, in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020. Il pilota della Yamaha Petronas ha infatti ottenuto il miglior tempo in 1’56″037, precedendo i due francesi Johann Zarco e Fabio Quartararo, mentre il Dottore di Tavullia ha impressionato soprattutto sul passo, veloce e costante per tutta la sessione. Valentino Rossi comunque nel finale ha fatto bene anche sul giro secco, prendendosi il quinto posto ad appena 113 millesimi da Morbidelli e dunque qualificandosi immediatamente per la Q2 evitando le insidie della Q1 che toccheranno invece ad Andrea Dovizioso, unica nota negativa fra i piloti italiani più attesi della MotoGp. In effetti è stato un sabato mattina difficile per la Ducati, che ha sofferto sul giro secco – si è salvato per un soffio Danilo Petrucci con il decimo posto – ed è apparsa in difficoltà anche sul passo gara che ieri invece aveva dato soddisfazioni a Borgo Panigale. Finora è dunque senza dubbio la Yamaha la moto di riferimento anche a Brno, come a Jerez, mentre il miglior pilota Ducati è Zarco, che ha portato la sua Avintia ad appena 16 millesimi da Morbidelli e davanti a Fabio Quartararo. Molto bene i due fratelli Espargaro, Pol quarto con la Ktm e Aleix sesto con la Aprilia, sono entrati fra i primi dieci anche Joan Mir con la Suzuki, Cal Crutchlow unico rappresentante di una Honda che senza Marc Marquez è nulla, Maverick Vinales però nono e peggiore delle Yamaha e come detto Petrucci, mentre oltre a Dovizioso dovrà passare dalla Q1 anche Alex Rins. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP, LE INFO UTILI SUL GP REPUBBLICA CECA 2020

Tornando a tutte le informazioni utili per seguire la diretta MotoGp, dobbiamo dire che la gara del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 avrà luogo sulla distanza di 21 giri per un totale di 113,5 km, dal momento che ogni giro della lunga pista di Brno, principale città della Moravia, misura 5.403 metri, ed è caratterizzato da sei curve a sinistra e otto a destra, dunque 14 in totale. Non molte, soprattutto in rapporto alla lunghezza del tracciato di Brno, ultima versione (definitiva dal 1987) di un circuito che ha subito numerose evoluzioni in una storia che possiamo ormai definire centenaria, da quando negli anni Venti del secolo scorso su questa pista si cominciò a correre con auto o moto. Dopo il dominio della Yamaha e in particolare di Fabio Quartararo nelle prime due gare della stagione a Brno, si attende la reazione della Ducati e di Andrea Dovizioso, che devono infatti sfruttare nel migliore dei modi le tre gare di agosto (le prossime due al Red Bull Ring) su circuiti ben più favorevoli a Borgo Panigale di quanto lo fosse Jerez. Con Marc Marquez che sembra fuori dai giochi, la Ducati deve cogliere questa occasione e lanciare il guanto di sfida alla Yamaha fin da Brno.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO A BRNO

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp per il Gp Repubblica Ceca 2020, è doveroso ritornare indietro con la memoria ad un anno fa, dunque all’ultima edizione del Gp a Brno. Il vincitore fu proprio il grande assente di oggi, cioè quel Marc Marquez di conseguenza impossibilitato a difendere il successo del 2019 in terra ceca. Si trattò anzi di un intero weekend nel segno del campione del Mondo in carica, perché Marquez al sabato aveva conquistato la pole position e poi alla domenica completò l’opera con la vittoria, giunta con circa due secondi e mezzo di vantaggio su Andrea Dovizioso. Terzo gradino del podio per Jack Miller con la Ducati Pramac, si capisce dunque perché per la Rossa questa potrà essere una gara molto importante, in assenza dell’unico che un anno fa a Brno aveva saputo battere le Ducati – nel 2018 invece aveva vinto proprio Dovizioso. Questa volta invece sarà la Yamaha a dover migliorare il proprio rendimento della stagione passata, visto che nel 2019 il miglior pilota della Casa giapponese fu Valentino Rossi, sesto davanti a Fabio Quartararo. Stavolta che cosa succederà? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 sul circuito di Brno sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA