Diretta MotoGp/ Gara live: vincitore, podio e ordine d’arrivo (GP San Marino 2019)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio di San Marino 2019 dal circuito di Misano Adriatico, seconda tappa in terra italiana nel calendario iridato che costituisce il tredicesimo atto del Motomondiale 2019 sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, nel cuore di una Romagna che da sempre è terra di grande passione per il motociclismo. Cresce dunque l’attesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (per citare la dizione completa della corsa), anche se questa stagione sembra ormai essere nelle mani di Marc Marquez, non esattamente il pilota più amato dalle parti di Misano. Comunque lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della corsa, che saranno naturalmente quelli classici di tutti i normali Gran Premi europei. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.20 e fino alle 9.40, che saranno gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

L’uomo più veloce del sabato di Misano è Maverick Vinales, con il tempo di 1’32″265 lo spagnolo della Yamaha si assicura la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino che sembrano aver certificato la rinascita della Casa di Iwata, come dimostrano anche le prestazioni del team Petronas SRT con Quartararo e Morbidelli sempre tra i primi. Il francese ha poi ottenuto la prima fila occupando la terza casella sulla griglia di partenza, subito dietro il romano che ha preceduto Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Il campione del mondo in carica della MotoGp poteva quantomeno concludere alle spalle di Vinales ma nell’ultimo giro è stato protagonista di un’incomprensione con Valentino Rossi, i due si sono quasi toccati e hanno entrambi perso la possibilità di migliorarsi, un episodio che alimenterà nuovamente le polemiche sul rapporto sempre più problematico tra i due fuoriclasse che hanno scritto la storia del motociclismo. In tutto ciò, c’è chi stava per compiere il colpaccio, ci riferiamo alla KTM e a Pol Espargaro i quali, se non fosse stato per il giro monstre di Vinales, sarebbero riusciti a beffare tutti quanti sovvertendo ogni pronostico. Non avevamo mai visto la casa austriaca così in alto e lottare per un obiettivo così importante, dopo una lunga gavetta la scuderia di Pit Beirer sembra finalmente pronta per inserirsi tra le grandi della classe regina. E l’annuncio del divorzio a fine stagione pare aver sbloccato mentalmente Johann Zarco che dopo aver superato la Q1 ha poi conquistato l’ottava piazzola sullo schieramento, miglior risultato stagionale per il francese protagonista di un’annata anonima e senza acuti. La Ducati si lecca le ferite, Andrea Dovizioso sempre lontano dai primi ha chiuso a quasi otto decimi di ritardo da Vinales, Michele Pirro non è andato oltre la dodicesima posizione in sella alla wild-card concessa alla Ducati, ancora peggio è andata a Danilo Petrucci che non è nemmeno riuscito a entrare in Q2. Qualifiche opache pure per la Suzuki, soltanto nono Rins davanti al compagno di box Mir, il vincitore di Silverstone in FP4 ha dimostrato di avere comunque un ottimo passo gara e potrebbe recuperare parecchio terreno se riuscisse ad azzeccare la gomma giusta. Con questo caldo la media e la dura potrebbero dare delle garanzie in più rispetto alla soft che fatica a funzionare ottimamente quando le temperature (dell’asfalto) superano i 40 gradi.

DIRETTA MOTOGP: LE INFO TECNICHE

L’appuntamento più atteso della diretta MotoGp però sarà naturalmente quello con la partenza della classe regina: i semafori sul circuito Santa Monica (oggi Misano World Circuit Marco Simoncelli) si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, corsa che si svilupperà sulla distanza di 27 giri – dall’anno scorso uno in meno rispetto al passato – per un totale di 114,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato di Misano (uno dei più corti del calendario iridato) misura 4,226 chilometri con un totale di sedici curve – tante per un tracciato così breve -, di cui sei verso sinistra e ben dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è piuttosto stretta essendo di soli 14 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 565 metri: un tracciato dunque stretto e tortuoso, in cui la battaglia non mancherà ma sorpassare non sarà facilissimo. La gara sarà occasione per ricordare Simoncelli, ma anche Shoya Tomizawa che qui morì nel 2010 nella classe Moto2 e pure Nicky Hayden, morto a pochi chilometri da Misano nel mese di maggio del 2017, in un incidente stradale mentre andava in bicicletta.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI MISANO

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Misano ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse negli anni Settanta per volontà (fra gli altri) anche di Enzo Ferrari. Modifiche che hanno coinvolto sia la pista in sé sia le strutture dell’autodromo, necessarie per rimanere all’altezza del Motomondiale, nel quale a lungo la tappa romagnola non è stata presenza fissa. Le novità più significative sono state apportate proprio per far rientrare Misano nel calendario iridato, dal quale era uscito nel 1993 in seguito al terribile incidente di cui fu vittima Wayne Rainey, che riportò la frattura della colonna vertebrale con conseguente paralisi alle gambe: obiettivo raggiunto nel 2007. Il circuito fu allungato e allargato, fu cambiato il senso di marcia da antiorario ad orario e tra i lavori vi furono anche l’ampliamento delle tribune, ora capaci di accogliere circa 60.000 spettatori. Questo purtroppo non ha evitato la già citata tragedia che nel 2010 è costata la vita a Shoya Tomizawa durante la gara della Moto2, perché purtroppo l’imponderabile è sempre in agguato nelle corse in moto, ma di certo Misano ora è un appuntamento immancabile e che quest’anno festeggia la tredicesima edizione consecutiva del rinato Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Le domande sono tantissime: riuscirà la Ducati a sfruttare il circuito di casa? Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sapranno esaltare il pubblico italiano? Proseguirà il dominio di Marc Marquez e della Honda? Cosa sapranno fare gli outsider di lusso Fabio Quartararo e Alex Rins? Staremo a vedere: adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di San Marino 2019 sul circuito di Misano sta per cominciare…



