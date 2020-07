Diretta MotoGp/ Gara live: vincitore, podio e ordine d’arrivo (GP Spagna 2020)

La diretta MotoGp oggi, domenica 19 luglio, con il Gran Premio di Spagna 2020 sul circuito di Jerez de la Frontera ci terrà finalmente compagnia con il primo sospirato appuntamento del Motomondiale 2020, inevitabilmente stravolto rispetto al programma originario a causa della pandemia di Coronavirus. Sono stati mesi difficili da ogni punto di vista, nel suo piccolo anche per il mondo del motociclismo che ora riparte, anche se quest’anno le gare dovrebbero essere tutte in Europa. Saranno comunque mesi intensi, dal momento che entro metà novembre sono in programma ben tredici Gran Premi e addirittura sette di questi in Spagna, a cominciare dalla doppietta d’apertura proprio a Jerez, dove si correrà anche domenica prossima. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della classe regina, ma ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.20 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione. A oltre metà luglio siamo infatti al debutto stagionale: tra le stranezze del 2020, questa è quella che subito balza all’occhio.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Meravigliosa pole strappata da Fabio Quartararo nel GP di Spagna. Il pilota francese di Yamaha Petronas in un finale al cardiopalma piazza il tempo di 1:36.705, lasciando alle sue spalle Maverick Viñales (Yamaha) di 0.139 e Marc Marquez (Honda) di 0.157. Una prova eccellente da parte di Francesco Bagnaia, che con la sua Ducati Pramac primeggia nella seconda fila con il 4° tempo a +0.250. Seguono dalla quinta posizione in poi Jack Miller (Ducati Pramac) a 0.748, Cal Crutchlow (Honda Lcr) a 0.749, Pol Espargaro (Ktm) a 0.788, Andrea Dovizioso (Ducati) a 0.830, Alex Rins (Suzuki) a 0.931 e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 0.969. Valentino Rossi resta fuori dalla top dieci e si classifica undicesimo. E’ stata una sessione particolarmente accesa e combattuta, soprattutto nel rush finale quando è accaduto veramente di tutto. Quartararo ha dato lo sprint necessario nel momento decisivo, con una cavalcata finale che ha visto finire a terra, sia Miller, sia Rins, con lo spagnolo che ha avuto bisogno di ricevere assistenza per il dolore al braccio ed essere trasportato al centro medico. Quartararo, ovviamente, fa i salti di gioia per la pole e dopo le qualifiche commenta: “E’ stato bellissimo. Fare la pole qui, dove ero riuscito lo scorso anno, è bellissimo. Noi abbiamo raggiunto l’obiettivo, che era quello di restare in prima fila. Sono pronto a lottare ancora”, riporta il portale gpone.com. Anche Vinales si ritiene soddisfatto: “Abbiamo tenuto un ottimo ritmo, sono davvero contento di come sia andata, anche se non avevo ottime sensazioni. La pista è cambiata molto rispetto a FP4”. Momento d’oro pure per Marc Marquez, con la sua centesima prima fila in carriera: “Sono contento. Il mio obiettivo era la prima fila e domani si profila una gara veramente dura. Le gomme soffriranno, ma andrà tutto bene”.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE 3

Sabato mattina subito vivace per la MotoGp: Fabio Quartararo ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di prove libere FP3 a Jerez, in un turno caratterizzato dalla solita bagarre per conquistare un posto fra i primi dieci della classifica combinata dei primi tre turni. Il talento francese della Yamaha Petronas ha impressionato con una micidiale doppietta di giri veloci a metà sessione e con il tempo di 1’36″806 ha preceduto Jack Miller e Joan Mir, con Marc Marquez quarto e ben quattro italiani ammessi subito al Q2, cioè Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Francesco Pecco Bagnaia e Andrea Dovizioso, che curiosamente si sono classificati in questo ordine dal settimo al decimo posto. La raffica di giri veloci finali è costata carissimo ad Alex Rins, molto veloce all’inizio della sessione ma poi incapace di migliorarsi come gli altri e relegato al Q1 con il dodicesimo tempo appena davanti a Danilo Petrucci, tredicesimo e unico degli italiani che è stato di conseguenza costretto a disputare la prima sessione delle qualifiche pomeridiane. Per Valentino Rossi e Franco Morbidelli nella FP3 è andata avanti a lungo la battaglia, spesso sul filo dei millesimi, per entrare nella top 10: obiettivo raggiunto negli ultimissimi minuti al pari di Pecco Bagnaia e Andrea Dovizioso, che era stato messo a rischio proprio dagli altri italiani ma è riuscito a migliorarsi conquistando la preziosissima decima posizione. I dieci ammessi subito al Q2 erano dunque stati Quartararo, Miller, Mir, Marquez, Vinales, Crutchlow, Morbidelli, Rossi, Bagnaia e Dovizioso. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP, LE INFO UTILI SUL GP SPAGNA 2020

Tornando a tutte le informazioni utili per seguire la diretta MotoGp, dobbiamo dire che la gara del Gran Premio di Spagna 2020 avrà luogo sulla distanza di 25 giri per un totale di 110,6 km, dal momento che ogni giro della breve pista andalusa misura 4.423 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e otto a destra, dunque 13 in totale. Non molte, ma come detto bisognerà fare i conti con la brevità del circuito di Jerez, tanto che che fino a pochi anni fa la gara della MotoGp si disputava sulla distanza di 27 giri, poi c’è stato un taglio di due giri e dunque circa 9 km in meno. Le incognite fatalmente sono tante: alla prima gara dell’anno normalmente è così, figuriamoci quando essa arriva dopo oltre quattro mesi di pausa anche dall’ultimo test invernale, interrotto solo mercoledì da una giornata di test fatta apposta per riprendere confidenza con la pista. Due settimane fa la Formula 1 ha debuttato con una gara nella quale è successo di tutto: potrà succedere lo stesso anche oggi in MotoGp? Quel che più conta comunque è che il Motomondiale torna protagonista: l’attesa di tifosi e appassionati finalmente è finita.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA A JEREZ

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp per il Gp Spagna 2020, possiamo fare un salto indietro di un anno (abbondante) per scoprire che cosa era successo a Jerez nella precedente edizione, che si era disputata come d’abitudine all’inizio di maggio – da calendario avrebbe dovuto essere così anche quest’anno. Al sabato era stato Fabio Quartararo a conquistare un po’ a sorpresa la pole position, a suo modo storica perché la prima nella classe regina per il giovane talento francese, che poi però in gara purtroppo non avrebbe visto la bandiera a scacchi. Poca gloria anche per il suo compagno Franco Morbidelli, che al sabato aveva completato una clamorosa doppietta della Yamaha Petronas ma poi in gara si era dovuto accontentare del settimo posto, mentre la vittoria era andata al “solito” Marc Marquez, comunque già terzo sulla griglia e capace poi di conquistare il successo in gara davanti ad Alex Rins, grande protagonista della domenica essendo risalito dal nono al secondo posto con la sua Suzuki. Maverick Vinales aveva completato un podio tutto spagnolo, mentre per l’Italia ci fu un poker dal quarto al settimo posto con Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Valentino Rossi e il già citato Morbidelli – oltre alle vittorie di Lorenzo Baldassarri in Moto2 e Niccolò Antonelli in Moto3. Stavolta che cosa succederà? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Spagna 2020 sul circuito di Jerez sta per cominciare…



