Diretta MotoGp/ Gara live: vincitore, podio (GP Thailandia 2019)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio di Thailandia 2019 dal circuito di Buriram, tappa che costituisce il quindicesimo atto del Motomondiale 2019. Questa stagione è ormai nelle mani di Marc Marquez, che venerdì ha iniziato il weekend con una brutta caduta nella FP1 ma ha comunque in mano il titolo iridato, che è solo da capire quando si concretizzerà in modo definitivo. Comunque lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della diretta MotoGp, che saranno naturalmente condizionati dalle cinque ore di fuso orario che separano l’Italia dalla Thailandia. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 4.40 e fino alle 5.00 del mattino italiano, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti su una pista sostanzialmente nuova, sulla quale si gareggia solamente a partire dall’anno scorso.

DIRETTA MOTOGP, LE LIBERE 3

La pioggia è stata protagonista della terza sessione di prove libere. Si è intasato infatti il canale di scolo all’esterno della curva 1, quindi la Direzione Gara ha ordinato nuovi lavori e c’è stato un ritardo. E questo l’ha costretta a ridurre la durata della sessione, portandola da 45 a 35 minuti per lasciare invariato il programma delle qualifiche. Il sole però ha cominciato a splendere, quindi il circuito di Buriram è andato via via asciugandosi, ad eccezione della famigerata curva. I piloti che hanno rischiato montando le gomme slick sono quelli che hanno strappato i migliori tempi. Parliamo di Andrea Dovizioso, che ha staccato di 824 millesimi la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e la Suzuki di Alex Rins. Marc Marquez invece è stato il primo tra i piloti che hanno girato con le gomme da bagnato, quarto con la sua Honda davanti alla Yamaha di Maverick Vinales. Si è andata configurando una classifica anomala, con la Ducati Avintia di Karel Abraham sesta, visto che aveva montato le slick. Solo nono Fabio Quartaro, che ha proseguito con le rain. Quindi è finito alle spalle della Honda LCR di Cal Crutchlow e la Suzuki di Joan Mir. A completare la top ten la KTM Tech 3 di Miguel Oliveira. Subito fuori Valentino Rossi, che ha pagato quasi 4”. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

È successo di tutto nelle qualifiche del GP di Thailandia 2019 di MotoGp. In particolare nel Q2, quando in palio c’era la pole position. Tensione e voglia di spingere hanno giocato brutti scherzi a qualche pilota, infatti ci sono state tre cadute clamorose. La prima di Valentino Rossi, che ha fatto in tempo a cambiare moto, ma non è riuscito a migliorarsi. Poi Marc Marquez, che si è giocato la chance di dare la caccia alla pole position e si è visto soffiare il secondo posto da Maverick Vinales. Quindi Fabio Quartararo, che stava mettendo in cassaforte il primo posto, ma lo spagnolo della Yamaha per sua fortuna non è riuscito a prendersi il primo posto. Le qualifiche sono state intense sin da subito. E sin dal Q1, con Petrucci che in “rimonta” si è preso con Espargaro il pass per il Q2. E poi non si è fatta attendere appunto la battaglia. È partito subito forte Marquez, ma Vinales si è preso tre decimi dal campione del mondo in carica al suo primo tentativo. Evidentemente il pilota della Honda si stava solo riscaldando, visto che poi al secondo giro ha dato lui due decimi al rivale della Yamaha. Ha fatto “irruzione” Quartararo prendendosi il primato con soli 11 millesimi da Marquez. Nel frattempo Valentino Rossi è caduto. Ha fatto meglio il compagno Vinales, che si è sistemato subito al terzo posto. Dovizioso invece è finito anche dietro Morbidelli, Miller e Mir, quindi settimo davanti a Petrucci, Rossi, Rins e i fratelli Espargaro. Negli ultimi due minuti però la battaglia si è intensificata. Quartararo si è rilanciato, ma ha commesso un errore in curva 1 e ha dovuto ripetere il giro. Lo ha fatto alla grande, stampando il miglior tempo, mentre Morbidelli sale al secondo posto e Morbidelli dietro Marquez, caduto nel momento decisivo delle qualifiche. Rossi invece resta nono, Dovizioso settimo. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP: I DATI DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 9.00, cioè quando in Thailandia saranno le classiche 14.00 e quando è in programma la partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 26 giri per un totale di 118,4 km, dal momento che ogni giro del tracciato del Buriram International Circuit misura 4,554 chilometri ed è dunque fra i più brevi del calendario iridato. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Buriram, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo misura esattamente un chilometro, mentre le curve sono in tutto 12. Di queste, cinque sono verso sinistra e sette verso destra, numero piuttosto basso ma che d’altronde è normale su un tracciato breve. Il circuito ha una capienza massima di 100.000 persone e le tribune offrono una incredibile visione di quanto accade in pista, anche se naturalmente la Thailandia non è Paese di grande tradizione e dunque il pubblico andrà conquistato regalando grandi emozioni, come la MotoGp solitamente sa fare nonostante il Mondiale sembra essere praticamente già assegnato.

Anche se il circuito non è più una novità dal momento che la MotoGp lo ha scoperto l’anno scorso, tuttavia può comunque essere utile andare a descrivere per sommi capi il tracciato di Buriram, inaugurato nel 2014 e tappa fissa ormai da qualche stagione per la Superbike. Nel complesso non lo si può definire come un circuito spettacolare, ma presenta alcune insidie e nel complesso è molto veloce. Il traguardo è posizionato su uno dei numerosi rettilinei della pista, poi ecco la curva 1 a destra, a gomito, ma abbastanza arrotondata. Successivamente si affronta il rettilineo più lungo del circuito (anche se presenta una lieve piega a sinistra, considerata come curva 2) dove si passano senza fatica i 300 km/h. Si arriva quindi alla curva 3, a 180° di lenta percorrenza che precede un nuovo rettilineo dove si andrà di nuovo oltre i 300 km/h. A questo punto i piloti dovranno affrontare la curva 4 a sinistra, ad ampio raggio, che serve a spezzare il ritmo, prima di un altro breve allungo che precede le curve 5-6 ravvicinate a sinistra, molto simili alle ultime due di Le Mans, per cui raccordate e da piega continua. Dopo un breve allungo ecco la curva 7 a destra, da fare quasi senza frenare, quindi altro rettilineo e curva 8-9 a destra che aprono il tratto più guidato. Si giungerà infatti in seguito alla lunga curva 10 a sinistra, da appoggio, prima dell’ultimo allungo che porta alla curva 12 a gomito che riporterà i piloti sul rettilineo del traguardo. Adesso però è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè proprio la pista che vi abbiamo descritto, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Thailandia 2019 sul circuito di Buriram sta per cominciare…



