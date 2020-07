Diretta MotoGp/ Gara live: vincitore, podio, griglia di partenza (GP Andalusia 2020)

La diretta MotoGp oggi, domenica 26 luglio, sarà di nuovo protagonista a Jerez de la Frontera con il Gran Premio di Andalusia 2020 sul circuito che già domenica scorsa aveva ospitato il primo atto completo del Motomondiale 2020, inevitabilmente stravolto rispetto al programma originario a causa della pandemia di Coronavirus. La MotoGp è dunque ripartita e vive una stagione che sarà caratterizzata in totale da tredici Gran Premi, molti dei quali “doppiette” come questa di Jerez, dove dopo il tradizionale Gran Premio di Spagna vinto domenica scorsa da Fabio Quartararo – e caratterizzato dall’infortunio che ha messo fuori causa Marc Marquez nonostante il tentativo di un recupero lampo non andato a buon fine – stiamo ora vivendo un inedito (almeno come denominazione) Gran Premio di Andalusia. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della classe regina, ma ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.20 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione. Vero che tutti hanno a disposizione anche i dati di settimana scorsa, ma dopo un “inverno” così lungo ogni occasione di girare può risultare preziosa.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio d’Andalusia non passeranno di certo alla storia per la pole position di Fabio Quartararo, ormai imbattibile sul giro secco (e si accinge a diventarlo anche in gara), ma per la resa incondizionata di Marc Marquez. A meno di una settimana dal terribile volo di Jerez, e a pochi giorni dall’intervento chirurgico per la riduzione della frattura dell’omero (che fortunatamente non ha interessato il nervo radiale), il campione del mondo in carica della MotoGp ha provato eroicamente a tornare in pista. Dopo il venerdì di riposo lo spagnolo è rimontato in sella alla sua Honda prendendo parte alla FP3 dove sono arrivati segnali incoraggianti sulla sopportazione del dolore, tempi alti e 20^ posto in classifica ma nessuno poteva pretendere le prestazioni a cui ci aveva abituato. Durante la FP4, Marquez ha inanellato una serie di giri per testare la tenuta sulla distanza, ma già qui è suonato il primo campanello d’allarme, il dolore al braccio è aumentato sempre di più con le sollecitazioni sui cordoli e il caldo asfissiante che ha messo ulteriormente a dura prova la resistenza atletica del fuoriclasse iberico. Che all’inizio della Q1 non si è nemmeno lanciato, dopo il giro di riscaldamento ha preso la via dei box ed è andato a rintanarsi nel motorhome. Persino lui ha capito che non era il caso di correre rischi inutili e si è fatto da parte, meglio riprovarci tra due settimane a Brno. L’ufficialità della rinuncia è arrivata poi con le dichiarazioni del team manager Alberto Puig, che ha confermato il forfait del suo pupillo. Sabato disastroso per la famiglia Marquez visto che anche Alex è caduto prendendo una botta all’avambraccio destro, ma dovrebbe essere regolarmente al via. Così come gli acciaccati Rins e Crutchlow con il britannico che ha sfiorato il colpaccio e per poco non è entrato in Q2, gli sono mancati 132 millesimi per entrare nella dozzina buona. Tra i sconfitti di giornata annoveriamo pure Dovizioso che partirà quattordicesimo, poco più avanti Petrucci che non è andato oltre l’undicesimo tempo. Valentino Rossi ritrova invece il sorriso con una seconda fila che di questi tempi è oro colato, da segnalare l’exploit di Bagnaia che ha chiuso le qualifiche in terza posizione, dietro solamente a Vinales (l’unico a scendere sotto l’1’37”, peccato che il tempo gli sia stato cancellato per essere andato oltre il cordolo) e al terribile Quartararo che in caso di bis andrebbe già in fuga nel mondiale. Solo sesto Morbidelli che dà sempre il 100% ma si vede che non ha le stimmate del campionissimo, a differenza del suo compagno di box che se terrà la testa a posto avrà una lunghissima e gloriosa carriera davanti a sé.

DIRETTA MOTOGP, LE INFO UTILI SUL GP ANDALUSIA 2020

Tornando a tutte le informazioni utili per seguire la diretta MotoGp, dobbiamo dire che la gara del Gran Premio di Andalusia 2020 – esattamente come settimana scorsa, perché l’unica novità è nel nome – avrà luogo sulla distanza di 25 giri per un totale di 110,6 km, dal momento che ogni giro della breve pista andalusa misura 4.423 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e otto a destra, dunque 13 in totale. Non molte, ma come detto questo è dovuto naturalmente alla brevità del circuito di Jerez, tanto che che fino a pochi anni fa la gara della MotoGp si disputava sulla distanza di 27 giri, poi c’è stato un taglio di due giri e dunque circa 9 km in meno. La Yamaha punta a ripetere l’eccezionale risultato di domenica scorsa (anche se Valentino Rossi cercherà un epilogo differente), la Ducati punta a ottenere il massimo su una pista invece non così amata dalla Rossa, chiaramente tutti sentiremo la mancanza di quello che sarebbe stato in assoluto il protagonista più atteso, cioè il campione del Mondo Marc Marquez. Questo Mondiale della MotoGp sarà anomalo anche perché si profila una lotta Yamaha-Ducati in assenza del numero 93: chi saprà approfittarne nel modo migliore?

DIRETTA MOTOGP: DOMENICA SCORSA A JEREZ

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp per il Gp Andalusia 2020, è doveroso ritornare indietro con la memoria ad appena una settimana fa, quando la MotoGp ha fatto il proprio debutto stagionale a Jerez – e naturalmente per un confronto poco importa che cambi il nome del Gran Premio. Marc Marquez e Fabio Quartararo sono stati in tutta evidenza i due mattatori del weekend, ma in modi ben diversi. Il campione del Mondo si è complicato la vita con un errore in curva 4 dopo pochi giri, regalandoci poi una pazzesca rimonta a colpi di sorpassi e giri veloci che hanno fornito una straordinaria dimostrazione di classe e superiorità, terminata però di nuovo nella ghiaia in curva 4, a causa di una caduta che ha causato un infortunio piuttosto grave al numero 93. In copertina così ci va Fabio Quartararo, autore della pole position al sabato e poi alla domenica della prima vittoria in MotoGp della sua carriera, davanti a Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, un podio che potrebbe comprendere i principali favoriti per il titolo iridato visto lo stop di Marquez. Stavolta che cosa succederà? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Andalusia 2020 sul circuito di Jerez sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA