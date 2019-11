Diretta MotoGp/ Gara Sepang live: vincitore, podio, ordine d’arrivo (Gp Malesia 2019)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio della Malesia 2019 dal circuito di Sepang, che costituisce il penultimo atto del Motomondiale. Cresce dunque l’attesa, anche perché siamo al termine dell’ormai classico trittico di autunno in Estremo Oriente, anche se a dire il vero in questa stagione non è mai stato in discussione il titolo iridato di Marc Marquez. I suoi rivali, a partire da Andrea Dovizioso che dal canto suo è ormai certo della seconda piazza iridata, sono comunque pronti a darsi battaglia anche sul meraviglioso tracciato che sorge a breve distanza dal principale aeroporto di Kuala Lumpur, capitale della Malesia, pur lottando solamente per il successo di giornata e alcuni per i piazzamenti di rincalzo nella generale. Eccovi dunque gli orari della diretta MotoGp, che saranno naturalmente condizionati da ben sette ore di fuso orario. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 2.40 della notte italiana e fino alle 3.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono comunque importanti anche se la stagione volge ormai al termine.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Franco Morbidelli è stato il più veloce delle prove libere 3 del GP della Malesia. Il pilota italiano della Yamaha Petronas ha girato in 1:58.761, confermando il buon feeling mostrato nei turni precedenti. Morbidelli sembra trovarsi bene in sella alla sua M1: lo stile di guida è pulito anche se è una pista tecnica, ma sembra che lo favorisca nel miglioramento delle sue prestazioni. Il team comunque ha potuto festeggiare la “doppietta”, visto il secondo posto di Fabio Quartararo, anche lui in forma su questo tracciato. Infatti ieri è stato autore del miglior tempo nella classifica combinata. E così si è candidato per un ruolo di primo piano nelle qualifiche. Marc Marquez invece si è concentrato nella messa a punto della Honda per la gara, quindi non ha cercato ossessivamente la prestazione pure. Lo stesso si può dire di Maverick Vinales, che ben si è espresso con benzina nel serbatoio. Anche lui rientra tra i favoriti del weekend. A seguire le Ducati Pramac, con Jack Miller davanti ad un sorprendente Francesco Bagnaia che nell’ultimo assalto ha centrato la qualificazione alla Q2. Johann Zarco ha trovato la quadra, entrando nella top 10 dell’overall. Chiaro il messaggio che ha lanciato alla Honda, a fronte dell’ennesima prestazione deludente di Jorge Lorenzo. Valentino Rossi invece ha girato con gomme usate su un ritmo discreto, ma non è riuscito a trovare il giro secco ideale. Discorso simile per Andrea Dovizioso, che ha avuto più problemi nell’assetto della sua Ducati. La musica non è cambiata in FP4, con Franco Morbidelli che ha chiuso davanti a Valentino Rossi, terzo invece Andrea Dovizioso. Un trio tutto italiano, ma che non ha poi trovato conferme in qualifica, fatta eccezione invece per il primo. Ma in questa sessione i piloti hanno lavorato diversamente e infatti i tempi non sono stati indicativi. (di Silvana Palazzo)

Dominio Yamaha in Malesia. La conferma arriva dalle qualifiche della MotoGp, con tre piloti della scuderia di Iwata davanti a tutti. All’appello manca Valentino Rossi, che ha chiuso al sesto posto, ma la Yamaha può dirsi soddisfatta. Fabio Quartararo si è confermato a grandi livelli conquistando nel time attack una pole position (1:58.303) che sembrava nelle mani di Maverick Vinales. E invece lo spagnolo si è dovuto accontentare del secondo posto. A completare il terzetto uno splendido Franco Morbidelli, che oggi non è una sorpresa per chi ha seguito le varie sessioni, a partire dalle libere. Il pilota romano ha dato la sensazione di poter essere davvero protagonista e lo ha dimostrato poi nel momento cruciale. E proprio nella fase decisiva delle qualifiche è venuto meno invece Marc Marquez, vittima di una rocambolesca caduta per la quale dovrà partire dall’undicesimo posto. Il campione del mondo non ha avuto infatti il tempo per fare un altro giro. La sua dovrà essere una gara in rimonta, ma con la consapevolezza di non avere altro da chiedere ad una stagione che ha dominato. Quartararo invece inseguirà la vittoria, ma non sarà facile contro rivali così motivati. Ci si aspettava qualcosa di più da Valentino Rossi, che invece è stato autore di un turno tutt’altro che scintillante. Severo anche il giudizio per Andrea Dovizioso, il cui decimo posto è a dir poco deludente. (di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP, GP MALESIA: DATI E CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

I semafori per la diretta MotoGp del Gp Malesia poi si spegneranno alle ore 8.00 (le 15.00 locali), quando è in programma la partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 20 giri per un totale di 110,9 km, dal momento che ogni giro del lungo tracciato malese misura 5,543 chilometri caratterizzati da quindici curve, di cui cinque a sinistra e dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di ben 22 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 920 metri. La lunghezza della gara è leggermente inferiore alla norma in considerazione anche dell’intenso caldo umido che rende molto dura la corsa per i piloti dal punto di vista fisico. Sepang è uno dei circuiti che il Motomondiale per molti anni ha condiviso con la Formula 1, fatto che si nota ad esempio osservando la notevole larghezza della pista, che è stata pensata per ospitare anche le automobili: infatti fin dal 1999 – anno della sua inaugurazione – Sepang è diventata sede fissa per entrambi i campionati. Dall’anno scorso la Formula 1, colpita da un calo di spettatori ed interessi, per la prima volta da allora non ha corso in Malesia, che dunque si concentra unicamente sul Motomondiale. La pista è completa, comprendendo curve di vario tipo e due rettilinei molto lunghi separati da un tornantino che è l’ultima curva del circuito ed è punto ideale per i sorpassi, insieme alla successiva curva che chiude invece il rettilineo d’arrivo. Il tornantino però è il punto decisivo perché all’ultimo giro è chiaramente l’ultima occasione per un sorpasso.

LE DOMANDE DELLA DOMENICA

La pista piace di più a Valentino Rossi che a Marc Marquez (comunque vincitore l’anno scorso), come dimostrano i risultati in carriera dei due piloti che per valore assoluto possiamo considerare i punti di riferimento della MotoGp attuale: potrà però bastare questo per il numero 46 che deve dare una scossa a un 2019 davvero sotto tono? Il sogno sarebbe la prima vittoria stagionale, che il compagno di squadra Maverick Vinales ha sfiorato domenica scorsa in Australia, ma non sarà una impresa semplice. Invece Marquez sta vivendo un finale di stagione trionfale e sta vincendo anche dopo la conquista matematica del titolo e vorrà di nuovo festeggiare pure oggi: ci riuscirà su una pista dove in passato ha vinto meno che altrove? Cosa sapranno fare poi la Ducati e Andrea Dovizioso? Forti del ricordo delle bellissime vittorie degli anni scorsi, sapranno vincere per la terza volta in quattro anni a Sepang? Per rispondere a tutti questi quesiti e magari anche per rendere onore nel migliore dei modi alla memoria di Marco Simoncelli, che proprio in Malesia ha trovato la morte nel 2011, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Malesia 2019 sul circuito di Sepang sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA