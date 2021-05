DIRETTA MOTOGP/ Gp Italia 2021, gara live: Nakagami primo nel warm-up

La classe MotoGp ha completato la sessione di warm-up con un outsider in vetta alla classifica dei tempi: stiamo parlando di Takaaki Nakagami che ha completato un giro in 1’46”746, nessun altro è riuscito a fare meglio di lui. Una bella iniezione di fiducia per il giapponese che in ogni caso preferirebbe essere primo quando conta davvero, cioè in qualifica o ancora meglio in gara. I primi dieci sono raccolti in mezzo di cinque decimi, alle spalle del portacolori Honda troviamo Johann Zarco, Brad Binder, Alex Rins, Maverick Vinales, Marc e Alex Marquez, Danilo Petrucci, Enea Bastianini e Aleix Espargaro. Cinque spagnoli nella top 10 dalla quale mancano Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, i due favoriti per la vittoria, entrambi hanno preferito compiere dei long run per valutare il comportamento e l’usura degli pneumatici sulla distanza. Non migliora la situazione di Valentino Rossi, solo diciassettesimo il Dottore che nemmeno sulla pista di casa riesce a dare una svolta positiva alla sua stagione che potrebbe essere l’ultima. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, WARM-UP GP ITALIA: LA DUCATI SVETTA CON ZARCO

Mancano poco meno di dieci minuti al termine del warm-up per quanto riguarda la classe MotoGp. La Ducati sembra in gran forma qui al Mugello, tant’è vero che il miglior tempo appartiene – al momento – a Johann Zarco, il pilota francese del team Pramac ha girato in 1’46”832 e precede il suo compagno di marca Francesco Bagnaia. Alle loro spalle l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Honda di Marc Marquez, a ridosso dei primi troviamo anche la Suzuki di Alex Rins. Manca all’appello Jack Miller, l’australiano è solamente diciottesimo ma si sta concentrando sul passo gara anziché fare un giro da urlo che questa mattina non servirebbe a nulla. Stesso discorso per Fabio Quartararo che comunque è ottavo. Gli altri italiani: Franco Morbidelli è decimo davanti a Valentino Rossi, dodicesimo Michele Pirro, tredicesimo Danilo Petrucci, sedicesimo Enea Bastianini, diciannovesimo Lorenzo Savadori, ventesimo Luca Marini. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, DIRETTA GP ITALIA: VIA AL WARM-UP

Alle ore 9.40, cioè tra pochi minuti, inizierà la sessione di warm-up per la classe MotoGp, a poche ore dal Gran Premio d’Italia in programma sulla pista del Mugello. Le qualifiche di ieri hanno già definito la griglia di partenza, questa mattina i piloti si concentreranno sul perfezionamento del set-up e sul rodaggio degli pneumatici da usare per la gara, tenendo in considerazione anche le condizioni climatiche. Le previsioni meteo escludono categoricamente ogni probabilità di pioggia, quindi i team possono tranquillamente accantonare le gomme da bagnato che invece avevano recitato un ruolo da protagonista due settimane fa a Le Mans. Sarà altresì fondamentale evitare cadute, incidenti e rotture per non compromettere le chance di vittoria o di un piazzamento importante. Motivo per cui nessuno cercherà il tempone – che motivo c’è? – e i big penseranno soprattutto a stare lontano dai guai. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, DIRETTA ITALIA: IL RITORNO DEL MUGELLO

La diretta MotoGp oggi, domenica 30 maggio, ci propone il Gran Premio d’Italia 2021 ed è naturalmente un appuntamento attesissimo sul meraviglioso circuito del Mugello, la pista nei dintorni di Scarperia che ospita il sesto evento del Motomondiale 2021, che fa tappa appunto sul circuito toscano dopo la dolorosa assenza causata dal Covid nel 2020. Il Mugello è una garanzia di altissimo livello tecnico e di spettacolo, tutti ci auguriamo di assistere a una gara divertente per tifosi e appassionati, anche se pesano ancora le limitazioni per la pandemia di Coronavirus e di conseguenza non ci potrà essere la grande cornice di pubblico che da sempre è una delle caratteristiche salienti del Mugello, che nell’anomalo 2020 aveva ospitato per la prima volta nella storia la Formula 1 lasciando a Misano tutta la ribalta per l’Italia nel Mondiale MotoGp, mentre adesso torna alla sua tradizionale collocazione alla fine del mese di maggio, dopo le gare a Jerez de la Frontera e poi a Le Mans, che hanno visto confermato il grande duello stagionale tra la Yamaha e la Ducati. La Rossa cercherà di sfruttare la gara di casa, nella quale Jack Miller punta al tris di vittorie mentre Francesco Pecco Bagnaia sogna di tornare in testa alla classifica iridata.

DIRETTA MOTOGP: LA GUIDA AL GP ITALIA 2021 AL MUGELLO

L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina del Gran Premio d’Italia 2021 al Mugello: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa sulla distanza di 23 giri per un totale di 120,6 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo toscano di proprietà della Ferrari nel comune di Scarperia misura 5,245 chilometri con 15 curve, di cui sei a sinistra e nove a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista italiana, nella quale ognuna di queste curve può regalare emozioni, anche se poi magari l’ultima parola verrà detta solamente tramite una volata sul lungo rettilineo d’arrivo, dove si raggiungono impressionanti punte di velocità, altra caratteristica saliente del Mugello insieme alla passione dei tifosi, per la quale ci auguriamo naturalmente che tornino al più presto tempi migliori, magari simili a quelli delle incredibili sette vittorie consecutive di Valentino Rossi dal 2002 al 2008, più che Dottore vero Re del Mugello. Il primo atto della diretta MotoGp saranno però i 20 minuti mattutini del warm-up, in programma alle ore 9.40.

DIRETTA MOTOGP, GP ITALIA 2021: LA SCORSA VOLTA AL MUGELLO

Abbiamo accennato al fatto che purtroppo nel 2020 non si corse al Mugello, dunque facciamo un salto indietro di due anni per ricordare che cosa successe domenica 2 giugno 2019. Era il giorno della Festa della Repubblica e Danilo Petrucci festeggiò nel migliore dei modi, vincendo il Gran Premio d’Italia della MotoGp in sella alla Ducati. Un successo meraviglioso per il ternano, che tagliò il traguardo davanti a un certo Marc Marquez, il campione del Mondo spagnolo che era scattato dalla pole position ma in gara si dovette “accontentare” del secondo posto in mezzo alle due Ducati, dal momento che sul terzo gradino del podio era salito Andrea Dovizioso. Per il forlivese ci fu alla domenica una bella rimonta dal nono posto sulla griglia, che però ovviamente lo penalizzò rispetto a Petrucci e Marquez. Così andò due anni fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito di Mugello, tracciato che per ogni appassionato degli sport motoristici garantisce sempre emozioni, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Italia 2021 appunto sul circuito del Mugello sta per cominciare…



