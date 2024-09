DIRETTA MOTOGP MISANO 2024 STREAMING: FP1, OTTAVO TEMPO PER BAGNAIA

È terminata la diretta MotoGp con l’appuntamento sulla pista di Misano con le prove libere Fp1. Jorge Martin domina le prove libere a Misano, segnando il miglior tempo con 1:31.707. Il pilota Pramac precede Marc Marquez e la wild card KTM Pol Espargaro. Franco Morbidelli chiude al 4° posto, seguito da Fabio Quartararo in 5ª posizione. I piloti Ducati factory, Bagnaia e Bastianini, sono ancora in cerca del giusto feeling, soprattutto al posteriore: Bagnaia termina 8°, mentre Bastianini è 13°. Il prossimo appuntamento è alle 15 con le pre-qualifiche. (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP 2024, MISANO: DOVE SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La diretta MotoGp di oggi 6 settembre 2024 sarà garantita a tutti gli abbonati Sky con la possibilità di usufruire del servizio streaming mediante la piattaforma Now. L’appuntamento è su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp per la diretta tv e ancora in streaming con l’app SkyGo. Inoltre, sia le qualifiche che la sprint, compresa la gara di domenica, saranno disponibili in diretta su TV8.

FP1, MIGLIORANO BAGNAIA E BASTIANINI

Si avvia verso la conclusione la diretta MotoGp con l’appuntamento sulla pista di Misano con le prove libere Fp1. Jorge Martin riprende il comando della classifica con un tempo di 1:32.030, superando di 47 millesimi il crono di Marc Marquez. Ma non si ferma qui: Martin si migliora ancora, scendendo a 1:31.779. Nonostante l’indisposizione dei giorni scorsi, il leader del Mondiale sembra completamente recuperato, con un ulteriore giro veloce a 1:31.707, avvicinandosi sempre di più al record della pista (1:30.390). Ottimo anche Franco Morbidelli, che segna il terzo tempo provvisorio a 242 millesimi da Martin. Progressi anche per Bagnaia (6°) e Bastianini (8°), con entrambi i piloti Ducati che migliorano il loro ritmo. (agg. di Fabio Belli)

FP1, CRESCE QUARTARARO

Prosegue la diretta MotoGp con l’appuntamento sulla pista di Misano con le prove libere Fp1. Pol Espargaro continua a spingere e migliora ulteriormente con un tempo di 1:32.364. Ottimo avvio anche per Yamaha, con Fabio Quartararo che si piazza in seconda posizione dietro Espargaro. Ma è Marc Marquez a salire in cattedra, fermando il cronometro a 1:32.077 e conquistando la vetta. Quartararo risponde subito, salendo al secondo posto con soli 87 millesimi di distacco dal leader. In top 10 anche l’altra M1 di Alex Rins, attualmente nono. Intanto, problemi al posteriore per il team Ducati Lenovo: Bagnaia ha sostituito l’ammortizzatore, mentre anche Enea Bastianini riscontra difficoltà simili. (agg. di Fabio Belli)

FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

Pronta a partire la diretta MotoGp con l’appuntamento sulla pista di Misano con le prove libere Fp1. A Misano si entra nel vivo con le prime prove libere, in programma alle 10:45. Nel pomeriggio la classe regina tornerà in pista per le pre-qualifiche, dove verranno assegnati i primi 10 posti per il Q2 del sabato, con inizio alle 15:00. Grande attesa per Jorge Martin, che ieri ha rivelato a Sky di non sentirsi bene, dopo una notte insonne e con episodi di vomito: “Spero di riprendermi”, ha detto il leader del Mondiale. Intanto, dopo l’incidente di Aragon, si è risolta la questione tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez, con Bagnaia che si è scusato per le dichiarazioni post-gara. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP 2024 STREAMING: 13ESIMA TAPPA DEL MONDIALE A MISANO

Dopo il trionfo di Marc Marquez ad Aragon della scorsa settimana, torna la diretta MotoGp con l’appuntamento sulla pista di Misano, 13esima tappa del Motomondiale che si appresta ad entrare nelle sue fasi più calde. La situazione attuale vede Jorge Martin stabilmente al primo posto in classifica dopo il secondo gradino del podio conquistato nell’ultimo GP dove invece la vittoria è appunto andata a Marc Marquez.

Per la diretta MotoGp di Misano ovviamente i fari sono puntati su Pecco Bagnaia; l’incidente durante il GP di Aragon durante nel tentativo di sorpassare Alex Marquez gli è costato punti preziosi. Con l’appuntamento italiano è però ghiotta la possibilità di andare ad accorciare le distanze da Jorge Martin che punta dritto nel consolidarsi capolista ma che non può dormire sonni tranquilli dato il vantaggio di ‘soli’ 23 punti.

DIRETTA MOTOGP 2024 STREAMING: NON SOLO PECCO BAGNAIA ‘A CACCIA’ DI JORGE MARTIN

La diretta MotoGp – oggi 6 settembre 2024 – per la gara di Misano partirò come di consueto con le sessioni libere delle tre diverse categorie. Per le prequalifiche bisognerà attendere le 14.55; il programma prosegue poi il giorno successivo con le qualifiche e la sprint per poi arrivare alla gara di domenica per una diretta MotoGp condita da diversi duelli tutti da vivere e, in particolare, sulla voglia di rimediare allo stop di Aragon di Pecco Bagnaia.

In vista della diretta MotoGp – oggi 6 settembre 2024 – osservato speciale non è solo Pecco Bagnaia. Un galvanizzato Marc Marquez potrebbe tentare un bis non da poco dopo essere tornato a vincere un GP dopo oltre 1000 giorni senza vittorie. Ostica la gara anche per il capolista Jorge Martin; il fato sul collo potrebbe essere un deterrente e al contempo una miccia per tentare di allungare ulteriormente le distanze dagli inseguitori, in particolare l’azzurro Pecco Bagnaia.