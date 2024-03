Diretta MotoGp/ Prove libere e prequalifiche streaming video tv, cronaca Gp Portogallo 2024 (oggi 22 marzo)

DIRETTA MOTOGP: PROVE LIBERE GP PORTOGALLO 2024

Nuovo appuntamento con la diretta MotoGp: scatta infatti venerdì 22 marzo il secondo weekend della stagione che è quello del Gp Portogallo 2024. Siamo sul tracciato di Portimao: un tempo questo Gran Premio chiudeva il Mondiale, ora è invece diventato una delle prime tappe e oggi avremo l’immediato ritorno in Europa dopo aver gareggiato in Qatar. Possiamo immediatamente dire che saranno due le tappe che vivremo questo venerdì, come da tradizione: alle ore 11:40 la diretta MotoGp ci farà compagnia con le prove libere (FP1) mentre alle ore 15:55 avremo le prequalifiche, ricordando infatti che già questa sessione inciderà sulla formazione della griglia di partenza.

Per quanto riguarda la diretta MotoGp che ci accompagna verso il Gp Portogallo 2024, possiamo dire che le considerazioni da fare non sono troppe: dopo una sola tappa è davvero difficile trarre qualche bilancio sostanziale sulla stagione della classe regina, ma fa comunque piacere vedere al comando della classifica Pecco Bagnaia e, se non altro, questo dato rappresenta una continuità rispetto agli ultimi due anni, aspettando che altri protagonisti possano emergere tra lui e Jorge Martin. Brad Binder lo ha già fatto, qualcun altro arriverà e cominceremo a scoprirlo tra poco con la diretta MotoGp per le prove libere del Gp Portogallo 2024.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE

Per seguire la diretta MotoGp in tv avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: infatti il venerdì dedicato alle prove libere non è coperto in ogni caso dal digitale terrestre, ma la notizia riguardante il Gp Portogallo 2024 è che il sabato sarà integralmente mandato in onda in tempo reale su Tv8, che si occuperà anche della differita della domenica. Per quanto riguarda invece l’appuntamento di oggi, l’unico modo per avere accesso alle immagini della diretta MotoGp sarà quello di essere clienti del satellite, come sempre il canale di riferimento sarà Sky Sport MotoGp HD che trovate al numero 208 del decoder. A raccontare l’evento sarà Guido Meda che avrà al suo fianco Mauro Sanchini per il commento tecnico, dai box Sandro Donato Grosso sarà presente per contributi e interviste. Lo streaming video per la MotoGp, anche per il Gp Portogallo 2024, sarà invece competenza di Sky Go e Now Tv, con quest’ultima piattaforma che “affianca” la programmazione del satellite.

DIRETTA MOTOGP GP PORTOGALLO 2024: TEMI E PROTAGONISTI

Nel raccontare i temi pregnanti della diretta MotoGp per il Gp Portogallo 2024 possiamo dire che fino a questo momento non ci sono state troppe sorprese: soprattutto, tra la Sprint del sabato e la gara lunga della domenica non è cambiato tantissimo. Binder e Martin sono saliti sul podio in entrambe le occasioni con il sudafricano sempre alla piazza d’onore, Bagnaia è risalito dal quarto posto alla vittoria – e in questo modo si è appunto messo davanti a tutti in classifica – mentre è calato Aleix Espargaro, ma siamo comunque ai dettagli perché sono stati percorsi davvero pochi giri.

Adesso aspettiamo che qualcuno venga fuori: per ora la diretta MotoGp ci ha presentato una Ducati ancora dominante con le tante scuderie che possono piazzare i loro protagonisti, tra questi anche Marc Marquez che sembra già veloce e dall’altra parte conservativo nel cercare di sviluppare il progetto con il team Gresini, mentre sono in difficoltà Yamaha e Honda e anche questa purtroppo è una costante rispetto al passato recente. La diretta MotoGp per il Gp Portogallo 2024 ci dirà poi se la KTM e l’Aprilia saranno in grado di contrastare concretamente lo strapotere Ducati: le prime indicazioni arrivate dal Qatar in questo senso sono davvero positive ma si vedrà, adesso tuffiamoci nelle grandi emozioni del Gp Portogallo 2024 a Portimao con la diretta MotoGp che sta per farci compagnia.











