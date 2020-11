Diretta MotoGp/ Prove libere e streaming video: cronaca e tempi (Gp Portogallo 2020)

La diretta MotoGp torna protagonista anche oggi, venerdì 20 novembre: inizia l’ultimo atto della stagione sull’inedito circuito di Portimao con le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio del Portogallo 2020. Si aprirà così il quattordicesimo appuntamento con l’anomalo Motomondiale 2020, che è stato quasi per intero all’insegna dell’incertezza ma ha già incoronato Joan Mir campione del Mondo, un titolo iridato imprevedibile ma tutto sommato meritato per Mir e per la Suzuki, che torna a fare festa 20 anni dopo Kenny Roberts jr. Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto riguarda la diretta MotoGp sul tracciato di Portimao, tenendo conto di un’ora di fuso orario e anche del fatto che si girerà per ben 70 minuti a turno, per facilitare la conoscenza con questo circuito inedito per il Motomondiale. Si comincerà dunque il venerdì della MotoGp con le prove libere FP1 alle ore 11.10 del mattino, mentre la FP2 è fissata per le ore 15.00 e sarà la sessione più indicativa per quanto riguarda le qualifiche di domani e la gara di domenica.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2020 della MotoGp dal circuito di Portimao saranno il grande evento di oggi per il quattordicesimo atto della stagione del Motomondiale, che dunque vive la sua ultima tappa, con Joan Mir già campione del Mondo ma verdetti ancora da decidere nelle altre classi. Naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio del Portogallo da Portimao c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Portimao per seguire la MotoGp in streaming e tv. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA MOTOGP: GP PORTOGALLO, I PROTAGONISTI

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp Portogallo sarà dunque l’ultimo atto di una stagione che dobbiamo definire come indecifrabile fino a quando si è arrivati sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. La prima delle due gare valenciane tuttavia ha spalancato la porta del trionfo per Joan Mir, sicuramente il miglior pilota dell’anno per regolarità, con tanti podi e la vittoria a Valencia-1: un ruolino di marcia non clamoroso, ma più che sufficiente in un 2020 nel quale tutti gli altri piloti e Case hanno fatto decisamente troppi passi falsi. Joan Mir e la Suzuki si godono dunque un trionfo frutto della crescita costante negli ultimi anni e della capacità di fare bene praticamente ovunque: certo, se ci fosse stato Marc Marquez forse tutto questo non sarebbe bastato, tuttavia la storia non si fa con i “se”, Marquez è stato assente praticamente per tutta la stagione dopo un tentativo di rientro decisamente troppo affrettato e così possiamo dire che la costanza di rendimento ha portato Mir al Mondiale, lasciando tutti gli altri a rimuginare sui propri errori.

Andrea Dovizioso ad esempio deve fare i conti con un grosso problema: quest’anno il binomio Dovi-Ducati non funziona come faceva negli anni scorsi, un vero peccato perché dopo tre anni consecutivi da “vice Marquez”, a Dovizioso sarebbe bastato ripetere quel rendimento per vincere – verrebbe pure da dire, agevolmente – il titolo che invece è risultato una chimera. Un triste addio tra le parti, per una storia che meritava sicuramente un epilogo differente. Persino in casa Suzuki c’è un Alex Rins che non può essere del tutto felice: il rimpianto sono i troppi problemi nella prima parte di stagione, perché di recente sta facendo meglio anche del compagno di squadra, ma ciò non è bastato. I veri rimpianti poi sono per la Yamaha: nettamente prima per numero di vittorie, con tre piloti ai vertici ma senza titolo già al penultimo Gp e con molti dubbi sulla moto 2020, dato che il miglior pilota Yamaha alla fine è risultato essere Franco Morbidelli, fantastico vincitore anche a Valencia-2, che però ad inizio stagione doveva essere l’ultima ruota del carro, mentre Maverick Vinales e Fabio Quartararo si sono sciolti come neve al sole e Valentino Rossi ha avuto una stagione che più complicata non avrebbe potuto essere. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao sta per cominciare…



