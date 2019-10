Diretta MotoGp/ Prove libere FP2 live: i tempi (GP Thailandia 2019)

La diretta MotoGp oggi, venerdì 4 ottobre, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Thailandia 2019 dal circuito di Buriram, dove comincerà il quindicesimo appuntamento con il Motomondiale di quest’anno. Il circuito di Buriram è entrato nel calendario della MotoGp solamente dalla passata stagione e fa dunque la sua seconda apparizione in questo weekend che potrebbe già incoronare campione del Mondo Marc Marquez. Gli orari della diretta MotoGp nel venerdì di questo Gran Premio saranno naturalmente condizionati dalle cinque ore di fuso orario che ci separano dalla Thailandia, dunque la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina avrà inizio già alle ore 4.55 italiane, durerà come sempre 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 5.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 9.10 alle ore 9.55, sessione ancora più interessante perché si disputa sostanzialmente allo stesso orario delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Andiamo a vedere quali spunti ci potrà offrire la diretta MotoGp da Buriram: la classifica è già molto chiara, sintomo di una stagione che ha in Marc Marquez il dominatore assoluto. Resta solo da capire quando il numero 93 diventerà campione del Mondo (già questa domenica?): Marquez domina e nessuno riesce a tenere il passo dello spagnolo, un copione già visto spesso negli scorsi anni e che sembra praticamente impossibile da modificare per i suoi rivali. Marquez nel mese di settembre ha vinto sia a Misano sia ad Aragon, ponendo definitivamente fine a ogni possibile dubbio sul nome del vincitore del Mondiale e prendendosi anche delle piccole rivincite dopo che ad agosto aveva perso in volata sia a Zeltweg contro Andrea Dovizioso sia a Silverstone contro Alex Rins, ma la verità è che Marquez non ha più nemmeno bisogno di vincere e può gestire un margine di vantaggio enorme, ben 98 punti di vantaggio su Dovizioso. Se questo margine andrà in tripla cifra domenica, MM potrà festeggiare l’iride già in Thailandia.

Andrea Dovizioso rivive il film delle due precedenti stagioni: principale avversario di Marc Marquez, ma lottare davvero per il titolo iridato fino al termine della stagione è complicato. Guizzi come quelli del Red Bull Ring sono eccezionali, ma la Ducati paga ancora qualcosa alla Honda a livello di competitività in ogni gara e in più non va dimenticata la componente sfortuna, considerando che l’elenco di gare in cui Andrea è caduto senza colpa è davvero lungo (quest’anno Barcellona e Silverstone). Anche il secondo posto di Dovizioso sembra in ogni caso ormai in cassaforte, l’unica lotta resta alle spalle dei primi due, per il platonico terzo posto nella classifica iridata e per altre soddisfazioni minori – ad esempio, chi sarà il migliore pilota della Yamaha tra Maverick Vinales, Valentino Rossi e Fabio Quartararo? In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Thailandia 2019 a Buriram sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA