Diretta MotoGp/ Prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Andalusia 2020)

La diretta MotoGp oggi, venerdì 24 luglio, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Andalusia 2020 dal circuito di Jerez de la Frontera, dove si torna a girare per la seconda settimana consecutiva: il Coronavirus ha imposto una rivoluzione al calendario di cui le frequenti doppie gare nella stessa località saranno una delle novità più evidenti. Così, Jerez ospita anche il secondo appuntamento con il Motomondiale di quest’anno e dopo il tradizionale Gp Spagna di settimana scorsa ecco il Gp Andalusia, che prende il nome dalla regione di cui Jerez de la Frontera fa parte. Dopo le grandi emozioni di settimana scorsa, come la prima vittoria in carriera di Fabio Quartararo in MotoGp ma purtroppo anche il grave infortunio subito da Marc Marquez, vedremo dunque cosa ci potranno dire questi ulteriori tre giorni in terra andalusa. Se il luogo non cambia, ecco che di conseguenza non cambiano nemmeno gli orari della diretta MotoGp, che saranno nuovamente quelli classici dei Gran Premi europei: dunque il venerdì della MotoGp avrà inizio alle ore 9.55 con la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, che durerà 45 minuti. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 14.10, sessione più indicativa disputandosi negli stessi orari di qualifiche e gara.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Andiamo a vedere quali spunti ci potrà offrire la diretta MotoGp da Jerez per questo Gran Premio di Andalusia, inedito per denominazione ma di certo non per ambientazione. Di certo ci attendiamo grandi cose dalla Yamaha, protagonista di una sensazionale doppietta con Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Certo, l’1-2 è stato favorito dalle disavventure di Marc Marquez, ma resta il fatto che la Yamaha ha iniziato il 2020 meglio di tutti e naturalmente vorrà provare a confermarsi, sfruttando il ritorno sulla pista che domenica scorsa ha regalato un vero e proprio trionfo alla Casa giapponese. Non tutto però è perfetto, persino in casa Yamaha: innanzitutto, per il team ufficiale non è mai troppo piacevole essere battuto dal “satellite”, per quanto di altissimo livello come Quartararo con la sua Yamaha Petronas, dunque Vinales cercherà sicuramente la rivincita nel confronto con il rampante francese che nel 2021 sarà su compagno di squadra. Il vero problema però per la Yamaha si chiama Valentino Rossi: per il Dottore di Tavullia lo scorso weekend è stato completamente negativo fin dal venerdì e si è concluso con il ritiro dalla gara. Urge immediatamente una inversione di tendenza, altrimenti Valentino Rossi rischia di doversi accontentare del ruolo di comprimario, per lui a dir poco inedito.

La prima diretta MotoGp della stagione 2020 tutto sommato ha dato buone notizie anche alla Ducati, se si considera che Jerez non è mai stata una delle piste preferite per la Rossa di Borgo Panigale e per Andrea Dovizioso, che dunque può essere più che soddisfatto del podio conquistato domenica scorsa, in una gara che ha mostrato anche un ottimo livello di competitività per le due Pramac di Jack Miller e Pecco Bagnaia. L’obiettivo ovviamente sarà quello di fare di nuovo il massimo numero di punti possibile, per non far scappare le Yamaha e per approfittare dell’infortunio di Marc Marquez. A proposito: il rientro lampo del campione del Mondo al momento ci lascia combattuti. Eroismo o incoscienza? Scelta sensata o rischio eccessivo e pericoloso per sé e magari pure per gli altri? Speriamo che i medici abbiano fatto per bene il proprio lavoro, dandogli l’autorizzazione solo in base a criteri oggettivi e non desideri e pressioni, di certo il rischio è enorme e il confine tra impresa e disastro raramente è stato sottile come questa volta. In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, così come il desiderio di tornare di nuovo in pista dopo i lunghissimi mesi di sosta, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Andalusia 2020 dal circuito di Jerez sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA