Diretta MotoGp/ Prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Austria 2020)

La diretta MotoGp oggi, venerdì 14 agosto, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2020 dal circuito del Red Bull Ring, che sorge sulle colline della Stiria fra le località di Zeltweg (la più nota agli appassionati) e Spielberg, un appuntamento che per il Motomondiale è tornato da non molti anni in calendario e quarto atto della stagione 2020 della MotoGp finora caratterizzata soprattutto dall’infortunio di Marc Marquez e dal successivo tentativo di rientro troppo affrettato, che ha in realtà causato problemi peggiori all’iridato in carica, che sarà costretto a saltare anche il doppio appuntamento consecutivo a Zeltweg, che questa settimana ospita il canonico Gran Premio d’Austria mentre settimana prossima ci regalerà un inedito Gran Premio di Stiria. Andiamo allora a segnalare senza indugio gli orari della diretta MotoGp, che saranno ancora una volta naturalmente quelli classici dei Gran Premi europei: dunque il venerdì della MotoGp avrà inizio alle ore 9.55 con la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, che durerà 45 minuti. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 14.10, sessione più indicativa disputandosi negli stessi orari di qualifiche e gara.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Andiamo a vedere quali spunti ci potrà offrire la diretta MotoGp da Zeltweg per questo Gran Premio d’Austria. Nelle prime due uscite a Jerez la Yamaha aveva dominato: doppietta con Fabio Quartararo e Maverick Vinales nella prima gara e tripletta con pure Valentino Rossi sul podio nella seconda, senza dimenticare che avrebbe meritato di più pure lo sfortunato Franco Morbidelli. Insomma, la Yamaha è senza dubbio in questo momento il punto di riferimento in MotoGp, ma la successiva gara di Brno ci ha detto che in questo momento in MotoGp davvero tutto è possibile. Arriviamo infatti da un Gran Premio nel quale la vittoria è andata al sudafricano Brad Binder, debuttante in MotoGp in sella alla Ktm, davanti a Franco Morbidelli e Johann Zarco. Innanzitutto complimenti alla Ktm, che tra l’altro è austriaca per cui a Zeltweg cercherà ancora una volta di essere protagonista, la Yamaha resta comunque il punto di riferimento anche se a Brno ha mandato sul podio solamente Morbidelli, con un brusco passo indietro per Quartararo e Vinales, serissimi pretendenti per la conquista del titolo che però devono mettersi in fretta alle spalle Brno, dove invece Valentino Rossi ha fatto di nuovo molto bene in gara, ma partendo troppo indietro sulla griglia.

La diretta MotoGp della stagione 2020 finora ha sorriso meno alla Ducati, che a Brno è stata salvata solo dal podio firmato da Zarco con il team satellite Avintia. Il doppio appuntamento in Austria dovrà segnare un cambio di passo se Andrea Dovizioso vorrà puntare al titolo iridato: al Red Bull Ring ha sempre vinto la Rossa da quando è tornato nel calendario iridato, dunque adesso è vietato sbagliare. Peccato per l’assenza di Pecco Bagnaia, sfortunatissimo protagonista prima del Gp Andalusia e poi soprattutto a Brno, dove al venerdì si è fratturato la tibia. Questa però potrebbe già essere l’ultima chiamata mondiale per Dovizioso: fallire anche nel “feudo” austriaco rischierebbe di essere una condanna. Quanto a Marc Marquez, l’azzardo per cercare di tornare in pista già nella seconda gara di Jerez è stato purtroppo esagerato e ci chiediamo come sia stato possibile che i medici gli avessero dato l’idoneità: ormai purtroppo il danno è stato fatto e per la MotoGp è un colpo molto duro. In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, così come il desiderio di tornare di nuovo in pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2020 dal circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA