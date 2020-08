Diretta Motogp/ Prove libere Fp1 e Fp2 live: cronaca e tempi Gp Stiria 2020

Torna la diretta della Motogp, oggi venerdi 21 agosto 2020, per le prove libere Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Stiria 2020, sul tracciato di Spielberg e davvero siamo impazienti di vivere questo secondo fine settimana in terra austriaca. Lo avevamo detto già più volte: nel calendario del post lockdown, pesantemente rimaneggiato, la Dorna ha dovuto inserire alcuni “doppi Gp”, dalla differente nomea ma che a stretto giro sarebbero stati disputato su un medesimo tracciato: è dunque successo a inizio della stagione sul tracciato di Jerez de la Frontera, e capita la medesima cosa anche oggi, ma sulle curve della pista di Spielberg. Nelle quali davvero ci attediamo scintille in pista già dalla giornata di oggi, dedicata alla diretta della Motogp solo per le prove libere: vediamo allora subito quali saranno gli orari che ci faranno compagnia oggi, tenuto conto che ovviamente gli appassionati italiani non avranno problemi legati al fuso orario. Seguendo la classica programmazione per il Gp in terra europea, ecco che oggi la Motogp sarà in diretta alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, la Fp1, che terminerà solo alle ore 10.40: la Fp2 comincerà a Spielberg solo alle ore 14.10 e chiuderà con la bandiera a scacchi 45 minuti dopo, alle ore 14.55.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Ricordati gli orari che scandiranno la giornata odierna, dove la Motogp sarà in diretta da Spielberg per il Gran Premio di Stiria 2020, non ci resta che vedere quali saranno gli spunti che Fp1 e Fp2 ci offriranno oggi. E subito in tal senso non possiamo non mettere in evidenza il personaggio di Andrea Dovizioso, certo il protagonista annunciato per questo secondo fine settimana in terra austriaca. E non potrebbe essere altrimenti: qui solo pochi giorni fa il pilota della Ducati (con cui ha appena annunciato il divorzio tra malumori e polemiche) ha confermato il suo grande feeling con l’asfalto di Zeltweg, andando a vincere il Gran Premio d’Austria, il secondo di fila proprio qui. E promettere di fare altrettanto anche in questa domenica, realizzando però prestazioni importanti già in questo venerdi, dedicato alle prove libere. A provare a dargli fastidio fin da oggi saranno le Yamaha, che hanno dominato invece la prima parte della stagione della moto, nel post pandemia: pure tra le moto del Diapason, solo Valentino Rossi ha già dimostrato di non soffrire eccessivamente il tracciato austriaco, mentre Quartararo (leader della classifica piloti) e Vinales settimana scorsa hanno quasi arrancato alle spalle del compagno di squadra. Pure già per la giornata di oggi teniamo d’occhio le KTM, padrone di casa, che stanno migliorando ad ogni Gran Premio e ad ogni sessione di prove, come anche le Suzuki, con Mir e Rins, sempre in lotta per i primi posti, che sia nella gara di domenica, o nelle prove libere del venerdi. Da notare ovviamente che ancora una volta anche oggi mancherà il campione del mondo della Motogp in carica, Marc Marquez, ancora alla prese con un serio infortunio al braccio, e che dovrebbe tenerlo fermo fino almeno i primi di settembre. In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, così come il desiderio di tornare di nuovo in pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Stiria 2020 dal circuito di Spielberg sta per cominciare…



