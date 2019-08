DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live: comincia la Fp1 a Zeltweg! (GP Austria 2019)

Si accende la prima sessione di prove libere per la Motogp al Gp d’Austria 2019 e i riflettori oggi a Zeltweg non possono che essere su Andrea Dovizioso e la Ducati. La moto di Borgo Panigale infatti ha un’ottima tradizione recente sulla pista austriaca e di certo il pilota di Forlimpopoli ha ottime chance di fare molto bene anche in questo fine settimana. Certo la concorrenza è altissima e sarà importante per la Rossa trovare subito un ottimo feeling fin da questa Fp1 per la Motogp. Alla vigilia di questo weekend a Zeltewg poi lo stesso Dovizioso ha ammesso: “sarebbe bello continuare la serie. Però con un Marc così la vedo dura. Oggi è lui il favorito. Pure qui”. Di fatto in questi ultimi appuntamenti del motomondiale il pilota Honda è apparso davvero inarrestabile, ma che succederà al Gp d’Austria 2019?. Staremo a vedere e intanto diamo la parola alla pista: la Motogp è in diretta a Zeltweg per la Fp1! (agg Michela Colombo)

SI CORRE A ZELTWEG

La MotoGp in diretta torna con le prove libere FP1 e FP2 con cui comincia il Gran Premio d’Austria 2019 sul circuito del Red Bull Ring, tracciato che sorge tra le località di Zeltweg (il nome con cui viene tradizionalmente indicato) e Spielberg, pista che ospita l’undicesimo appuntamento con il Motomondiale 2019, che dopo un mese di pausa estiva è ripreso a gran ritmo e ci propone una doppietta dopo la gara di domenica scorsa a Brno. Per cominciare ad entrare nel clima di questo nuovo appuntamento, andiamo a vedere quello che ci attende oggi per la diretta MotoGp. Il primo appuntamento sarà alle ore 9.55 del mattino per la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina al Red Bull Ring, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 10.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 14.10 alle ore 14.55, sessione ancora più interessante anche perché si disputa naturalmente allo stesso orario della gara di domenica. Riflettori puntati sulla Ducati, che ha vinto tre volte su tre da quando l’Austria è tornata in calendario: occasione da non perdere per tenere aperta una speranza mondiale.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI

La MotoGp si presenta al Gran Premio d’Austria con un dominatore assoluto che è il campione in carica Marc Marquez: il numero 93 è in fuga sia per i suoi indiscutibili meriti sia perché alle sue spalle, per un motivo oppure per l’altro, nessuno riesce a brillare e di conseguenza tenere il passo dello spagnolo sembra impossibile. Marquez aveva chiuso la prima parte della stagione trionfando nel “suo” Sachsenring e ha ricominciato domenica scorsa vincendo anche a Brno, dunque Marc adesso ha la bellezza di 63 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, margine che rischia di essere incolmabile quando davanti c’è colui che già globalmente appare il più forte, sia a livello del pilota sia come moto. Marquez dunque merita il primato, Zeltweg però è pista Ducati e di conseguenza la speranza dei tifosi della Rossa è che Dovizioso possa domenica almeno ridurre il distacco.

Andrea Dovizioso dunque, parliamo del Dovi che sembra rivivere il film delle due precedenti stagioni: principale avversario di Marc Marquez, ma lottare davvero per il titolo iridato fino al termine della stagione si fa sempre più complicato, sia per episodi sfortunati come quello al Montmelò sia perché obiettivamente la Ducati paga ancora qualcosa alla Honda a livello di competitività in ogni gara, anche quando c’è magari da difendersi sui tracciati meno favorevoli. Il Red Bull Ring è invece un’occasione per attaccare, ma Dovizioso dovrebbe recuperare una media di sette punti a gara da qui al termine della stagione: impresa difficilissima. Alex Rins e Danilo Petrucci si stanno togliendo molte soddisfazioni ma è difficile pensarli competitivi ai massimi livelli, in casa Yamaha invece purtroppo Valentino Rossi e Maverick Vinales si giocano solamente il primato interno e messi insieme non fanno nemmeno i punti di Marquez, dunque è un 2019 già da dimenticare per loro. Ecco dunque che è molto facile capire come i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2019 al Red Bull Ring di Zeltweg sta per cominciare…



