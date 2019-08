Diretta Motogp/ Prove libere Fp1 e Fp2 live: cronaca tempi (Gp Repubblica Ceca)

Dopo la lunga sosta estiva, la Motogp torna in diretta oggi venerdi 2 agosto con le prime due sessioni di prove libere, e quindi Fp1 e Fp2, per il Gran premio della Repubblica ceca 2019, chiaramente dall’iconica pista di Brno. Banco di prova ben storico per il calendario del Mondiale della Motogp e che pure segna il ritorno in pista dopo la lunga sosta estiva: dopo le vacanze ecco che i big del motomondiale tornano protagonisti, e pure lo saranno sempre a Brno anche dopo la bandiera a scacchi, visto che già lunedi è prevista una giornata di test, in vista della seconda parte della stagione. Si tratta quindi di un appuntamento da non perdere anche gli appassionati sono impazienti di rivedere in pista i loro beniamini, in primis il leader incontrastato del mondiale ovvero Marc Marquez. Lo spagnolo, con la vittoria al Sanchsenring, ha consolidato ulteriormente la sua prima piazza in classifica e ha potuto andare in vacanza con l’animo ben sereno. La voglia però ora di lasciare spiaggia e costume e rinfilarsi la tuta è davvero grande: andiamo quindi subito a vedere che cosa ci propone il programma odierno per la diretta della Motogp. Primo appuntamento del Gp della Repubblica ceca 2019 sarà con la Fp1, prevista dalle ore 9,55 del mattino alle ore 10,40. Il secondo banco di prova per i nostri beniamini sarà la Fp2, seconda sessione di prove libere, in calendario per la classe regina dalle ore 14.10 alle ore 14.55. Occhi puntati poi specialmente a tale banco di prova pomeridiano, poichè si disputerà pressapoco allo stesso orario della gara di domenica.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI

La Motogp riparte quindi di Brno e dal Gp della Repubblica ceca 2019, tappa del mondiale iridato che negli ultimi anni ci ha regalato parecchie emozioni: dando uno sguardo all’albo d’oro poi ci risulta anzi quasi impossibile individuare una tendenza ben precisa sull’asfalto ceco. Da quando la prova della Motogp ha assunto tale denominazione (fino al 1991 compreso infatti era ‘Gran premio della Cecoslovacchia’) nessuno è riuscito a confermarsi come campione in carica: unica eccezione per Valentino Rossi nei Gp del 2008 e 2009. Pur considerato tal dato, e volendo ora fissare una lista di possibili protagonisti nel Gp della Repubblica ceca 2019 ecco che dobbiamo mettere in cima alla lista il nome di Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda infatti sta inseguendo l’ennesimo titolo iridato e di certo ha dalla sua, oltre a un ottima moto e un ottimo stato di forma, pure un grandissimo vantaggio nella classifica del mondiale piloti. Il pilota della Honda inoltre non è a digiuno di successi a Brno, come ben ci ricordano le edizioni del 2013 e 2017. A insidiargli il primo gradino del podio però saranno come al solito le Ducati, specialmente quella di Andrea Dovizioso che solo l’anno scorso trovò pole position e pure vittoria.

DIRETTA MOTOGP: L’ASSENTE

Chi non sarà in pista oggi a Brno, in diretta per la Motogp, è però un nome forte del motomondiale ovvero Jorge Lorenzo, che non è ancora pronto a mettersi in sella alla Honda. Come è noto lo spagnolo, già parecchio acciaccato, ha poi subito un grave infortunio in Olanda durante le prime sessioni di prove libere, dove ha riportato, tra le altre cose anche la frattura della sesta vertebra dorsale. Inizialmente fissato per Brno il suo ritorno, al termine delle vacanze estive, d’accordo con team e staff medico, Lorenzo ha deciso di posticipare di ancora due Gp il suo rientro alle corse, considerato il fragile stato di forma. E’ quindi stato di nuovo riprogrammato per il Gp di Silverstone (23-25 agosto) il grande ritorno dello spagnolo, che intanto verrà sostituito, anche oggi in Fp1 e Fp2 da Stefan Bradl. Ma ora è tempo di dare la parola alla pista: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Repubblica Ceca 2019 a Brno sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA