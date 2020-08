Diretta MotoGp/ Prove libere FP1 e FP2 live: i tempi (GP Repubblica Ceca 2020)

La diretta MotoGp oggi, venerdì 7 agosto, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 dal circuito di Brno, un classico appuntamento per il Motomondiale e terzo atto della stagione 2020 della MotoGp dopo la doppietta di luglio a Jerez, caratterizzata dalle due vittorie di Fabio Quartararo, dal ritorno sul podio di Valentino Rossi e dall’infortunio di Marc Marquez, che in questi giorni abbiamo scoperto avere conseguenze che di fatto tagliano fuori l’iridato in carica dalla lotta per il titolo. Dopo due gare sulla stessa pista, siamo però tutti curiosi di scoprire che cosa ci potrà dire la MotoGp su un tracciato differente, di conseguenza è altissima l’attesa per questo Gp Repubblica Ceca a Brno. Andiamo allora a segnalare senza indugio gli orari della diretta MotoGp, che saranno nuovamente quelli classici dei Gran Premi europei: dunque il venerdì della MotoGp avrà inizio alle ore 9.55 con la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, che durerà 45 minuti. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 14.10, sessione più indicativa disputandosi negli stessi orari di qualifiche e gara.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Andiamo a vedere quali spunti ci potrà offrire la diretta MotoGp da Brno per questo Gran Premio della Repubblica Ceca, come detto primo banco di prova su un tracciato differente da quello di Jerez. Finora la Yamaha ha dominato: doppietta con Fabio Quartararo e Maverick Vinales nella prima gara e tripletta con pure Valentino Rossi sul podio nella seconda, senza dimenticare che avrebbe meritato di più pure lo sfortunato Franco Morbidelli. Insomma, la Yamaha è senza dubbio in questo momento il punto di riferimento in MotoGp, ma siamo curiosi di scoprire quanto della superiorità della M1 fosse dovuta alla pista di Jerez. Di certo le prime due gare ci hanno anche detto che Quartararo è un serissimo pretendente per la conquista del titolo, mentre Vinales deve riprendersi perché perdere due volte di fila da un campioncino ma del team “satellite” non può assolutamente fare piacere a un pilota del team ufficiale. Per Valentino Rossi l’obiettivo è naturalmente confermare a Brno gli enormi miglioramenti mostrati nella seconda gara rispetto al debutto, l’allarme però è per i problemi di affidabilità, che non hanno colpito solo Morbidelli tra i piloti Yamaha nei due weekend a Jerez.

La diretta MotoGp della stagione 2020 finora ha sorriso meno alla Ducati, che però tradizionalmente a Jerez non ha mai avuto grandi soddisfazioni. Ecco perché Brno e poi il doppio appuntamento in Austria dovranno segnare un cambio di passo se Andrea Dovizioso vorrà puntare al titolo iridato. Finora ha fatto meglio Pecco Bagnaia, altro sfortunatissimo protagonista del Gp Andalusia, nel quale avrebbe davvero meritato il podio: anche qui dunque i satelliti sembrano andare meglio degli ufficiali e questo è un altro tema di grande interesse per la MotoGp 2020. Quanto a Marc Marquez, l’azzardo per cercare di tornare in pista già nella seconda gara di Jerez è stato purtroppo esagerato e ci chiediamo come sia stato possibile che i medici gli avessero dato l’idoneità: ormai purtroppo il danno è stato fatto e per la MotoGp è un colpo molto duro – non parliamo poi della Honda, che in pratica dipende quasi esclusivamente dal suo numero 93. In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, così come il desiderio di tornare di nuovo in pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 dal circuito di Brno sta per cominciare…



