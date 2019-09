Diretta MotoGp/ Prove libere live: cronaca e tempi (GP Aragon 2019)

La diretta MotoGp oggi, venerdì 20 settembre, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Aragona 2019 dal circuito del Motorland Aragon di Alcaniz, dove comincerà il quattordicesimo appuntamento con il Motomondiale di quest’anno. Il circuito di Aragon, costruito in una zona poco popolata della Spagna nel contesto di una ‘cittadella’ completamente dedicata ai motori (la Motorland, appunto) costituisce il terzo appuntamento stagionale in terra iberica. Gli orari del venerdì di questo Gran Premio saranno naturalmente quelli classici delle gare europee non essendoci problemi di fuso orario, dunque la diretta MotoGp partirà alle ore 9.55 del mattino per la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 10.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 14.05 alle ore 14.50, sessione ancora più interessante perché si disputa sostanzialmente allo stesso orario delle qualifiche di domani e della gara di domenica, che pure sarà anticipata di un’ora per evitare sovrapposizioni con la Formula 1.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Andiamo a vedere quali spunti ci potrà offrire la diretta MotoGp da Aragon: la classifica è già molto chiara, sintomo di una stagione che ha in Marc Marquez il dominatore assoluto, che salvo clamorosi colpi di scena ha già ipotecato la conquista di un nuovo titolo iridato. Il numero 93 è in fuga sia per i suoi indiscutibili meriti sia perché alle sue spalle, per un motivo oppure per l’altro, nessuno riesce a tenere il passo dello spagnolo. Marquez appena domenica scorsa ha vinto a Misano, prendendosi una soddisfazione in più dopo avere perso in volata sia a Zeltweg contro Andrea Dovizioso sia a Silverstone contro Alex Rins, ma la verità è che Marquez non ha più nemmeno bisogno di vincere e può gestire un margine di vantaggio enorme, ben 93 punti di vantaggio su Dovizioso, margine di fatto impossibile da colmare quando davanti c’è colui che già globalmente appare il più forte. Il pilota Ducati dovrebbe recuperare in media oltre 15 punti a gara a Marquez: i giochi dunque sono chiusi, d’ora in poi si lotta per le singole vittorie.

Andrea Dovizioso rivive il film delle due precedenti stagioni: principale avversario di Marc Marquez, ma lottare davvero per il titolo iridato fino al termine della stagione è complicato. Guizzi come quelli del Red Bull Ring sono eccezionali, ma la Ducati paga ancora qualcosa alla Honda a livello di competitività in ogni gara – Misano lo ha dimostrato in modo chiarissimo – e in più non va dimenticata la componente sfortuna, che con Dovizioso sembra sempre vederci molto bene, considerando che l’elenco di gare in cui Andrea è caduto senza colpa è davvero lungo (quest’anno Barcellona e Silverstone). Aragon vedrà poi la Yamaha chiamata a confermare i progressi mostrati in Romagna, per Valentino Rossi da queste parti le soddisfazioni sono sempre state scarse e il Dottore proverà quanto meno a lottare con Mavericks Vinales e Fabio Quartararo per essere il migliore pilota della Casa giapponese. In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Aragona 2019 al Motorland Aragon sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA