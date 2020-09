Diretta Motogp/ Prove libere live: cronaca e tempi (Gp Emilia Romagna 2020)

Torna la diretta della Motogp, oggi venerdi 18 settembre 2020, per le prove libere Fp1 e Fp2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, sul tracciato di Misano, che pure solo settimana scorsa ha ospitato i beniamini del motomondiale (e lo scorso martedì pure ha fatto da scenario a una bollente giornata di test ufficiale). Si torna dunque alla pista dedicata alla memoria di Marco Simoncelli per un doppio appuntamento del calendario 2020 della Motogp post lockdown, e oramai la cosa non ci sorprende. Abbiamo a lungo spiegato come la Dorna, nel rivoluzionare la stagione post pandemia, abbia dovuto segnare alcuni doppi appuntamenti sui tracciati, come quello di Misano, che avevano dato la disponibilità, per snellire il calendario e nelle stesso consentire la disputa nelle miglior condizioni di sicurezza, del maggior numero di gran premi possibili. Dopo dunque quanto occorso a Jerez e poi ancora a Spielberg, ecco che la stessa cosa occorrerà a Misano per il Gp che porta un nuovo nome quello di “Emilia Romagna e Riviera di Rimini” in ovvio omaggio alla regione e ai luoghi che stanno rendendo possibile lo spettacolo del motomondiale, pure in presenza di pubblico (sia molto limitato). Spiegata la particolarità andiamo a vedere subito quali saranno gli orari che caratterizzeranno in questo venerdi, la diretta della Motogp da Misano. Come ormai è solito per il weekend di gara in Europa, la classe regina sarà in pista oggi alle ore 9.55 per la prima sessione di prove libere, la Fp1: la Fp2 avrà inizio invece alle ore 14.10, ed entrambe le prove dureranno 45 minuti prima della bandiera a scacchi.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Ricordati gli orari che scandiranno la giornata odierna, dove la Motogp sarà in diretta da Misano per le prime prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020, andiamo a vedere che spunti ci potrebbero offrire oggi Fp1 e Fp2. Come abbiamo già ricordato durante i test di martedì come pure lo scorso fine settimana di gara, il tracciato romagnolo per caratteristiche intrinseche sorride alla Yamaha. La vettura del Diapason, come tutti i suoi piloti, da quelli ufficiali a quelli di fabbrica, rimane la prima osservata speciale anche quest’oggi, fin dalle prime prove libere. Dopo tutto è stata una M1 (quella di Franco Morbidelli) a vincere il Gp di San Marino qui a Misano solo domenica scorsa, e una M1 ufficiale (quella di Maverick Vinales) a firmare la pole position nelle qualifiche. Ovviamente però la scuderia giapponese non sarà la sola protagonista annunciata: sono occhi puntati anche oggi sulla Suzuki come specialmente la KTM, che pure nei test ufficiali occorsi in settimana ha fatto faville in pista a Misano. Da valutare invece le ambizioni della Honda, dove solo il pilota LCR Nakagami pare competitivo, come pure della Ducati: Dovizioso e Petrucci hanno fatto molta fatica qui nell’ultimo weekend di gara, mentre non ha faticato per emergere la Ducati Pramac di Jack Miller e di Bagnaia, sia in qualifica che nella gara di domenica (dove pure l’azzurro nonostante non sia al top della condizione, ha trovato pure il secondo gradino del podio). A quanto pare i temi d’interesse non mancheranno, così come il desiderio di tornare di nuovo in pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Emilia Romagna 2020 dal circuito di Misano sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA