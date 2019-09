Diretta MotoGp/ Prove libere live: cronaca e tempi (GP San Marino 2019)

La MotoGp in diretta oggi, venerdì 13 settembre, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 dal circuito di Misano Adriatico, dove in questo modo comincerà il Gran Premio di San Marino 2019, tredicesimo appuntamento con il Motomondiale di quest’anno. Il circuito romagnolo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli costituisce il secondo appuntamento stagionale in Italia, sempre affascinante perché in Romagna si respira la storia e la passione per gli sport motoristici. Gli orari del venerdì di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (per citare la denominazione completa ufficiale) saranno naturalmente quelli classici delle gare europee, dunque la diretta MotoGp da Misano oggi partirà alle ore 9.55 del mattino per la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 10.40. A seguire ecco pure la FP2, che per la MotoGp sarà dalle ore 14.10 alle ore 14.55, sessione ancora più interessante perché si disputa allo stesso orario delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI

La MotoGp si presenta al Gran Premio di San Marino a Misano con un dominatore assoluto, il campione in carica Marc Marquez: il numero 93 è in fuga sia per i suoi indiscutibili meriti sia perché alle sue spalle, per un motivo oppure per l’altro, nessuno riesce a tenere il passo dello spagnolo. Marquez aveva chiuso la prima parte della stagione trionfando nel “suo” Sachsenring e ha ricominciato vincendo anche a Brno, prima di perdere in volata il bellissimo duello di Zeltweg con uno splendido Andrea Dovizioso e di raccogliere un altro secondo posto a Siulverstone alle spalle di Alex Rins. Il sorpasso del Dovi in Austria è stato un capolavoro, ma poi in Inghilterra Andrea è stato abbattuto da Fabio Quartararo e di conseguenza in classifica adesso Marc ha 78 punti di vantaggio su Dovizioso, margine difficilissimo da colmare quando davanti c’è colui che già globalmente appare il più forte. Il pilota Ducati dovrebbe recuperare in media circa 11 punti a gara a Marquez: i giochi dunque di fatto sono chiusi, d’ora in poi si lotta per le singole vittorie.

Andrea Dovizioso dunque rivive il film delle due precedenti stagioni: principale avversario di Marc Marquez, ma lottare davvero per il titolo iridato fino al termine della stagione è complicato. Guizzi come quelli del Red Bull Ring sono eccezionali, ma la Ducati paga ancora qualcosa alla Honda a livello di competitività in ogni gara e in più non va dimenticata la componente sfortuna, che con Dovizioso sembra sempre vederci molto bene, considerando che l’elenco di gare in cui Andrea è caduto senza colpa è davvero lungo (quest’anno Barcellona e Silverstone). Misano Adriatico fornisce però una motivazione speciale a tutti i piloti italiani: speriamo che possano essere protagonisti anche Danilo Petrucci e Valentino Rossi, impegnato nella battaglia con Maverick Vinales per essere il migliore pilota Yamaha, unico obiettivo in questa stagione per loro deludente, perché i loro punti messi insieme non fanno nemmeno quelli di Marquez. In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di San Marino 2019 a Misano Adriatico sta per cominciare…



