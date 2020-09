Diretta Motogp/ Prove libere live, cronaca e tempi (Gp San Marino Misano 2020)

La Motogp torna in diretta oggi venerdi 11 settembre 2020 per disputare le prove libere – Fp1 e Fp2 – del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Dopo dunque una settimana di riposo, ecco che i riflettori si accendono nuovamente sul motomondiale, pronto a vivere quello che sarà solo il primo impegno sul suono nazionale in questa intensa stagione 2020. E a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola naturalmente: l’attesa è grande per questo fine settimana dedicato alla diretta della Motogp per il Gp di San Marino, sull’iconico circuito di Misano dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Anche perchè questo sarà il primo Gran Premio di questa stagione post lockdown a cui sarà permesso l’accesso a un numero (ovviamente molto limitato ) di spettatori: saranno 10.000 gli appassionati che giornalmente e nel rispetto delle norme per il distanziamento sociale potranno seguire per la prima volta da vicino le imprese dei loro beniamini. Naturalmente fin dalle prove libere di oggi, di cui ora andiamo subito a vedere gli orari ufficiali. Per la diretta della Motogp per Fp1 e Fp2 del Gp di San Marino in realtà non vi sono grandi novità in calendario: la programmazione sarà la solita di ogni venerdi di gara in Europa. Ricordiamo allora che oggi la Fp1 della Motogp avrà inizio alle ore 9.55, mentre la Fp2, seconda sessione di prove libere, comincerà alle ore 14.10. Entrambe le sessione dureranno 45 minuti.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Ricordati gli orari che scandiranno la giornata odierna, dedicata alla diretta della Motogp per le prime prove libere, Fp1 e Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, tocca ora andare a vedere quali potrebbero essere i protagonisti eccellenti sull’asfalto di Misano. Stando proprio alle caratteristiche della pista dedicata a Marco Simoncelli ecco che già oggi non possiamo non parlare della Yamaha, titolare e non. Sulla carta il tracciato è favorevole alle caratteristiche della M1 e chiaramente i fan italiani sperano che sia il tricolore a sventolare domenica sul primo gradino del podio. Pure va detto che a Misano la casa del Diapason ha vinto, ma non nelle edizioni più recenti: l’ultimo pilota della scuderia giapponese era stato Valentino Rossi (vincitore poi anche nel 2008 e 2009), ma parliamo del Gp del 2014. Ma chissà che nel 2020, dove manca il vincitore in carica Marc Marquez, la sorte possa cambiare. Lo spera soprattuto Fabio Quartararo, che da leader del Mondiale deve difendere la prima casella da un ritrovato Andrea Dovizioso (che si è già affermato a Misano): la lotta tra i due, in pista come nella classifica iridata, certo animerà questo fine settimana. Ma non saranno loro i soli protagonisti. Da tenere d’occhio fin dalle prime prove libere di oggi saranno ovviamente gli altri piloti del Diapason e in primis Maverick Vinales, senza dimenticare gli alfieri Suzuki e KTM, che negli ultimi appuntamenti del mondiale hanno fatto davvero scintille (basti veder che cosa è successo a Spielberg solo pochi giorni fa). L’impressione comunque è he ci attenda un weekend ricco di spettacolo ed emozioni, fin dalla Fp1 di questa mattina. Mettiamoci comodi allora: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di San Marino 2020 dal circuito di Misano sta per cominciare…



