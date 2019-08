Diretta MotoGp/ Prove libere live: cronaca e tempi (GP Silverstone 2019)

La MotoGp in diretta torna con le prove libere FP1 e FP2 con cui comincia il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 sul circuito di Silverstone, una località leggendaria per tutti gli appassionati degli sport motoristici, a due oppure a quattro ruote. Gli organizzatori inglesi devono rifarsi della figuraccia dell’anno scorso, quando Silverstone fu sconfitta dalla pioggia (fatto francamente imbarazzante in Gran Bretagna) e le gare di tutte e tre le classi furono annullate. Naturalmente tutti speriamo che quest’anno le cose possano andare meglio, per il momento andiamo a vedere quello che ci attende oggi per la diretta MotoGp. Il primo appuntamento sarà come di consueto con la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, fissata alle ore 10.55 italiane a causa del fuso orario, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 11.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 15.10 alle ore 15.55, sessione ancora più interessante anche perché si disputa a un orario simile a quello della gara di domenica. Nelle ultime quattro edizioni disputate del Gp Gran Bretagna hanno vinto quattro Case diverse: lo spettacolo sembra essere assicurato…

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI

La MotoGp si presenta al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con un dominatore assoluto, il campione in carica Marc Marquez: il numero 93 è in fuga sia per i suoi indiscutibili meriti sia perché alle sue spalle, per un motivo oppure per l’altro, nessuno riesce a brillare e di conseguenza tenere il passo dello spagnolo sembra impossibile. Marquez aveva chiuso la prima parte della stagione trionfando nel “suo” Sachsenring e ha ricominciato vincendo anche a Brno, prima di perdere in volata il bellissimo duello di Zeltweg con uno splendido Andrea Dovizioso. Il sorpasso del Dovi è stato un capolavoro, ma in classifica cambia poco perché Marc ha ancora la bellezza di 58 punti di vantaggio su Dovizioso, margine difficilissimo da colmare quando davanti c’è colui che già globalmente appare il più forte, sia a livello del pilota sia come moto. Silverstone però storicamente è una pista su cui lo spagnolo non è dominante come altrove, per Dovizioso sarebbe fondamentale arrivargli davanti per tenere viva la speranza.

Andrea Dovizioso dunque, parliamo del Dovi che sembra rivivere il film delle due precedenti stagioni: principale avversario di Marc Marquez, ma lottare davvero per il titolo iridato fino al termine della stagione è complicato. Guizzi come quelli del Red Bull Ring sono eccezionali, ma la Ducati paga ancora qualcosa alla Honda a livello di competitività in ogni gara, anche quando c’è magari da difendersi sui tracciati meno favorevoli. Silverstone potrebbe essere una pista positiva, ma la verità è che bisognerebbe guadagnare praticamente su ogni genere di pista per rientrare in gioco. Tutti gli altri invece, a cominciare da Danilo Petrucci e Alex Rins, lottano ormai solo per le soddisfazioni parziali. Questo chiama sul banco degli imputati soprattutto la Yamaha, con Valentino Rossi e Maverick Vinales costretti a giocarsi solamente il primato interno. I loro punti messi insieme non fanno nemmeno quelli di Marquez, dunque è un 2019 già da dimenticare per loro. Ecco dunque che è molto facile capire come i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a Silverstone sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA