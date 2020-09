Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming: cronaca e tempi (Gp Catalogna 2020)

La diretta MotoGp oggi, venerdì 25 settembre, ci propone le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio di Catalogna 2020 sul circuito del Montmelò, il notissimo Circuit de Catalunya che sorge a breve distanza dal capoluogo Barcellona ed ospita l’ottavo appuntamento con l’anomalo Motomondiale 2020, il terzo degli addirittura sette in terra di Spagna, che naturalmente in questo caso è orgogliosamente Gran Premio di Catalogna, ad indicare l’identità di una regione che come ben sappiamo non va molto d’accordo con il governo centrale. Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto riguarda la diretta MotoGp sul tracciato di Barcellona, uno degli appuntamenti più sentiti dell’intero calendario della stagione di MotoGp, anche perché molti dei piloti spagnoli sono nati proprio da queste parti, che sono la culla del motociclismo iberico un po’ come la Romagna e dintorni per quanto riguarda l’Italia. Si comincerà dunque il venerdì della MotoGp con le prove libere FP1 alle ore 9.55 del mattino dal momento che naturalmente avremo per gli appassionati italiani i normali orari europei, mentre la FP2 è fissata per le ore 14.10 e sarà la sessione più indicativa per quanto riguarda le qualifiche di domani e la gara di domenica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA MOTOGP A BARCELLONA

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Catalogna 2020 della MotoGp dal circuito del Montmelò, nei pressi di Barcellona, saranno il grande evento di oggi per l’ottavo atto della stagione del Motomondiale, che dunque vive una nuova tappa, la terza consecutiva per il mese di settembre – d’altronde c’è molto da recuperare dopo i tanti mesi di stop. Naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Giornata molto attesa per scoprire cosa potrebbe essere cambiato rispetto alle precedenti uscite di un Mondiale incertissimo, per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Catalogna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – e il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Barcellona per seguire la MotoGp in streaming e tv.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI A BARCELLONA

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp Catalogna sarà un nuovo atto di una stagione che potremmo definire come indecifrabile fino a questo momento. Basterebbe dare uno sguardo alla classifica Piloti per capire che nessuno sta facendo davvero bene finora, compreso chi è al comando del Mondiale: Andrea Dovizioso con 84 punti in sette Gran Premi sta vivendo una stagione più difficile delle precedenti, eppure in assenza di Marc Marquez è comunque davanti a tutti. Apriamo allora una parentesi proprio su Marquez: se il campione in carica non si fosse fatto prendere dalla fretta dopo l’infortunio a Jerez e fosse tornato in pista rispettando i normali tempi di recupero, forse già adesso sarebbe a ridosso dei vertici e pronto per spiccare il volo… Con i se e i ma tuttavia la storia non si fa, di conseguenza adesso godiamoci il bello del 2020, cioè un Mondiale incertissimo, nel quale ad ogni weekend può succedere tutto e il contrario di tutto. Ad esempio in casa Ducati vanno quasi sempre più forti i piloti del team Pramac piuttosto che gli ufficiali, anche se poi in un modo o nell’altro Dovizioso è leader iridato. Speriamo dunque che questa possa essere la volta buona per Francesco Bagnaia: tra l’infortunio di Brno e la caduta di Misano, Pecco sta buttando via un Mondiale che avrebbe potuto benissimo vedere in lotta anche lui.

In casa Yamaha la situazione è altrettanto incerta fra i piloti ufficiali e quelli “satellite” (si fa per dire), perché Fabio Quartararo e Franco Morbidelli spesso vanno meglio di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Per tutti il problema è la mancanza di continuità: Quartararo ad esempio, dopo la doppietta di Jerez, ha fatto appena 33 punti nei successivi cinque Gran Premi, mentre Vinales solamente domenica scorsa nel bis di Misano ha colto la prima vittoria stagionale, tuttavia entrambi sono ad un solo punto da Dovizioso e d’altro canto anche Morbidelli e Rossi di certo non sono lontani in classifica, anche se per Valentino lo “zero” della seconda Misano rischia di pesare come un macigno sulle ambizioni iridate e quindi sul sogno del decimo titolo. Attenzione poi naturalmente anche a tanti altri protagonisti, dalle Ktm alle Suzuki, in particolare il rampante Joan Mir che dopo le due eccellenti prestazioni in Romagna va considerato a tutti gli effetti un candidato al titolo Mondiale. Fare calcoli però sarebbe pericoloso a questo punto della stagione, si deve solo dare il massimo in pista a ogni Gran Premio. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Catalogna 2020 a Barcellona Montmelò sta per cominciare…



